Католическая церковь и протесты в Беларуси: что между ними общего?

Сейчас многие говорят о роли разных стран в белорусских протестах, но куда более значимым является фактор деятельности Католической церкви как в Белоруссии, так и за ее пределами. Именно "святые отцы" под видом проповедников, пользуясь особым статусом в обществе, активнейшим образом взаимодействуют с протестующими, разжигают нетерпимость в обществе и ненависть к властям.

Давайте по порядку разбираться как развивалась ситуация, и какие перспективы.

Католики против власти Лукашенко

Еще задолго до выборов именно деятели из католической среды начали активнейшую деятельность, целью которой являлось поддержать и объединить тех, кто был враждебно настроен по отношению к Лукашенко, и подавить тех, кто его поддерживал.

В рамках такой деятельности Артем Ткачук в начале июля текущего года запустил акцию "Католик не фальсифицирует".



Идея состояла в том что католики должны включиться в борьбу с фальсификациями на выборах. Когда я услышал об этом, а также о том, что католические иерархи призвали к молитвам за честные выборы, то сразу написал у себя на Фейсбуке, что дело идет к майдану, поскольку аналогичные действия уже отрабатывались в рамках Украинской греко-католической церкви в 2004 году перед Майданом. Идея этих акций состоит именно в нагнетании состояния людей перед выборами, а целью является возможность последующей манипуляции настроениями людей. Ведь во все времена и во всех странах можно найти нарушения на выборах. Где-то это больше проявляется, где-то меньше, но есть почти везде. И такое нагнетание перед выборами - это инструмент чтобы довести людей до состояния повышенных ожиданий, а потом указать людям на нарушения и сказать: вот, мы все это время молились против нарушений и теперь мы с этим смириться не можем. После чего можно непосредственно направлять негатив людей в нужное русло.

Говорят ли эти действия католических иерархов и активистов о честности и порядочности? Сомневаюсь. Когда униаты в 2004 году перед Майданом начали молитвы за честные выборы - это выглядело фарс и комедия. Сравнить это можно разве что со сценой если бы престарелая проститутка изображала из себя девственницу. Дело в том, что за два года до этого на Украине проходили выборы в Верховную Раду. В рамках предвыборной кампании Виктор Ющенко посетил во Львове главу Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара. А уже через два дня после приезда Ющенко к руководству униатов во Львов, глава львовского областного отделения Избиркома Украины Роман Кошовый был вынужден сделать заявление по поводу священников, которые открыто агитировали в поддержку кандидатов на выборах непосредственно во время богослужений. Он заявил, что знает о множестве таких случаев. Как сообщается на сайте РИСУ, "по словам Кошового, такая агитация обходится от 60 до 300 долларов США. Сумма, очевидно, зависит от количества прихожан. (Священнику платят за проведение кампании.) «На самом деле это не нарушение закона, так как каждый гражданин Украины имеет право проводить политическую кампанию», – подчеркнул Кошовый".



Сначала глава униатов американец Гузар пытался отрицать такие заявления, указывать, что все это клевета желтой прессы и т.д. Но когда выборы закончились, а люди оплатившие услуги священников получили статус депутатов, то закончился и этот фарс: под давлением фактов глава униатов признал, что его священники участвовали в коррупционных махинациях и использовали статус священников для торговли политическими услугами, извинился перед избирателями и заявил что он будет разбираться с такими случаями и накажет виновных. Естественно, никаких заявлений о том, чтобы лишить таких депутатов мандата избранника народа речи не шло, и ни об одном случае наказания продажных священников потом не упоминалось. Глава униатов решил, что за подкуп и махинации на выборах достаточно просто извиниться.



И естественно, это не мешало униатам через два года, непосредственно перед "Оранжевым Майданом" разыгрывать из себя борцов за честные выборы и рассказывать, что им совесть не позволяет спокойно смотреть на нарушения во время выборов. В то же время, как указывали некоторые политики "представители УГКЦ заставляют верующих голосовать за определенных кандидатов". Конечно, слово "заставить" не является совсем корректным в данном случае - очевидно, имелось ввиду, что проводились определенные манипуляции с целью внушить верующим симпатии к одним кандидатам и вражду к прочим.

Точно так же и в Белоруссии: вся эта деятельность не была аполитичной и бескорыстной. Например, можно увидеть, что все тот же Артем Ткачук, который стартовал акцию "Католик не фальсифицирует", являлся доверенным лицом в избирательной кампании кандидата в президенты Виктора Бабарико и проводил соответствующую политическую пропаганду.



Но и этом не закончилось. У него же на странице можно найти записи, как еще до выборов развивалась травля даже против клириков, которые хоть немного позитивно отзывались о власти Лукашенко. Все это тут же получало форму, что "некоторые священники говорят правду, а некоторые - ложь".

Конечно, упоминал Ткачук и о том, что оппозиция еще до выборов начала обещать католикам разные подачки, которые были интересны как для иерархии, так и для простых верующих.

Не менее интересно, что Ткачук указывает, что местом его постоянного проживания является польский город Познань.

Но, все это, как говорится, были цветочки. Ягодки начали проявляться после выборов, хотя, судя по всему, это еще далеко не все "сюрпризы", которые готовят католические клирики белорусам. Первая реакция представителей Католической церкви появилась сразу после выборов.

Например, Брестская газета указывает: "Брестский греко-католический священник Игорь Кондратьев, пожалуй, один из самых узнаваемых участников протестов в нашем городе. Высокий, одетый в черную рясу, он каждый день после 9 августа выходит поддержать людей на митингах, девушек в цепях солидарности и тех, кто дожидается своих близких у СИЗО... "Я глубоко убежден, что обманывать нельзя. А обманывать на выборах – страшенный грех, – говорит собеседник. – Это нарушение минимум двух заповедей"... Всю неделю после выборов священник каждый день с раннего утра до позднего вечера ходил по Советской, по проспекту Машерова, встречал разных людей, милиционеров, омоновцев, пытался с ними говорить".

Но, может это просто единственный случай когда клирик решил принять участие в протестах и пытался деморализовать силовиков? Увы, это по сути позиция огромного множества клириков Католической церкви, которые не только поддержали протесты, но уже сейчас ведут себя как лидеры протестов. В предыдущей записи я указывал, что методы представителей Католической церкви в Белоруссии по очень многим пунктам в точности копируют то, что делали католические клирики во время Майдана на Украине. Здесь же я хотел показать сами эти проявления данной деятельности.

Вот, например, уже 9 августа клирики начали укрывать протестующих в храмах Гродно. При этом указывалось, что для защиты протестующих были открыты храмы также и в Минске.



Того же дня двое клириков в Барановичах, которые присутствовали в светской одежде на митингах, среди прочих попали в следственный изолятор. Примечательно, что несмотря на то, что они ничем не отличались от других, указывается, что никаких повреждений они не получили, хотя оппозиция упорно рассказывает, что полиция жестоко избивала всех, кто попадался под руку. После того как они были освобождены 16 августа, епископ РКЦ Александр Яшевский заявил, что священники имеют право быть со своим народом. Конечно, это циничная манипуляция. Если кто-то из протестующих имеет духовную потребность общения со священником, никто ведь не мешает ему пройти 10-15 минут до ближайшей церкви и сделать это. Кроме того, когда клирики одевают на себя символику протестующих (в данном случае ходят с бело-красно-белыми флагами), то этим они сами демонстрируют, что выполняют не столько пастырские функции, сколько являются участниками протестов, а значит несут такую же ответственность перед законом как и прочие протестующие. Хотя как будет сказано далее, даже простым участием данные клирики не удовлетворяются и в ряде случаев уже берут на себя функции локальных лидеров.

Давайте же рассматривать все эти случаи по существу.

11 августа появилось фото с подписью, что католические клирики находились с протестующими, но даже не с целью чтобы защитить их от насилия, а именно с целью реализации протеста - когда без всякого насилия ОМОН попросил прекратить несанкционированный митинг, клирики отказались, понимая, что это откровенная провокация и в случае применения насилия к клирикам, это вызовет всплеск негодования в обществе.



Подогревая настроения протестующих, епископ РКЦ Олег Буткевич 12 августа сделал заявление, выступая против насилия, и тут же заявил о "не совсем правильном подсчете голосов" на президентских выборах, чем, естественно, поддержал протестные настроения среди митингующих.

В г. Лида 12 августа акция протеста проводилась именно возле католического храма при участии клириков.



А вот 13 августа ситуация в Витебске: сначала возле храма проходил митинг с пением песен и молитв, клирики раздавали белые шарики, а потом, когда подъехали силовики, клирики тут же укрыли всех в храме.



А вот Молодечно. И опять протесты верующих возле костела.



Клирики ездили поддерживать протестующих в разные населенные пункты чтобы поддержать их.

14 августа на официальной странице Украинской греко-католической церкви появилось сообщение, где публиковалось фото протестующих и сообщение, что глава униатов поддерживает народ Белоруссии.

В этот же день в г. Лида проходила акция протеста. И возглавляли эту акцию униатские и римско-католические клирики. На видео, которое снимал в прямом эфире клирик УГКЦ Андрей Буйнич, он подчеркивал, что сначала идут священники, а потом верующие.

16 августа Конференция католических епископов Украины под руководством польского епископа Мечислава Мокшицкого "выразила слова поддержки и молитвенного единства с белорусским народом".

16 августа в Лиде протестующие изначально собирались непосредственно возле католического храма (церковь воздвижения честного креста), а потом толпа пошла городом, и опять же ее возглавляли все те же клирики. Нужно отметить, что возле храма были также озвучены требования: увольнение с должностей значительно числа министров, после чего другой ведущий заявил что нужно начинать страйк.

Естественно, что в прошедшие выходные многие клирики присоединились к акциям протестующих.

Вот, например, в Полоцке униатский клирик с семьей и бело-красно-белой символикой.



А вот фото, где видно, что этот клирик в тот же день возглавлял колону протестующих вместе с римско-католическим клириком Вячеславом Бароком. Естественно, это подавалось как шествие с молитвой за Белоруссию, но при этом клирики рассказывали собравшимся, что сейчас происходит борьба добра со злом - эдакий белорусский апокалипсис, что выборы были не честными и т.д. То есть под видом молитв провели соответствующую политическую пропаганду, манипулируя для этого религиозными чувствами верующих.



Примечательно, что Барок еще в 2017 году рассуждал о революции и передачи власти в стране.



А вот в Минске пресс-секретарь католической конференции епископов Белоруссии Юрий Санько.



Многие простые клирики, представители иезуитского ордена и других монашеских орденов также приняли участие в протестах.



Вместе с тем чтобы эта бурная деятельность католиков не бросалась в глаза, они провели несколько экуменических молебнов. В какой-то мере им даже удалось вовлечь православных в сою деятельность. Например, в Гродно, который находится на границе с Польшей и отличается повышенными националистическими и русофобскими настроениями, в поддержку протестующих выступил даже православный епископ. Хотя, судя по всему, за пределами гродненской епархии такие настроения среди православных являются редкостью. И это не потому что клирики не сочувствуют пострадавшим протестующим или пострадавшим силовикам во время столкновений - просто менталитету православных клириков, как правило, чуждо участие в протестных движениях.

Естественно, что под всю эту деятельность протестующих появляются уже идеологические обоснования в католической среде. Помните как клирики Католической церкви окрестили Майдан 2013 года? Революция достоинства. При этом они озвучили много фраз о том, что это был не госпереворот, а борьба за ценности, за свободу, за достоинство человека. Всю эту атрибутику с первых же дней белорусских протестов введено в оборот. Вот, например монахи-капуцины рассуждают о протестах именно в контексте разговоров о достоинстве.

Конечно, все эти разговоры о достоинстве и миролюбии вызывают лишь удивление той глубине цинизма, лукавства и манипуляции со стороны проповедников Евангелия, в котором написано, что отцом лжи является сатана. Ведь всем известно, что с первых дней протестов митингующие проявляли агрессию по отношению к силовикам: в сотрудников полиции летели камни, палки, на них совершались автомобильные наезды. В видеоматериале, который опубликован пресс-службой белорусского МВД отображена лишь небольшая часть того, что происходило на улицах Белоруссии.



Естественно, что силовики называют этих людей преступниками, а оппозиционеры пытаются говорить, что все это белые и пушистые политзаключенные. При этом некоторые из задержанных вызывают вполне естественную реакцию. Например, пресс-служба МВД Белоруссии опубликовала видео, где говорится о задержанном, в телефоне которого находилась переписка перед протестами. В этой переписке указывалось, что у него есть опыт участия в Майдане на Украине, он готов при потребности стоять в первых рядах. МВД обнародовала в этом видео фотографии, которые свидетельствуют об участии этого человека в Майдане на Украине и в протестах в Белоруссии, где он действительно в первых рядах протестующих, проявляющих агрессию. А далее в том же видео показано совместное фото с Марией Колесниковой, координатором штаба все того же Виктора Бабарико, в поддержку которого работал Ткачук - инициатор акции "католик не фальсифицирует". Не менее интересно, что этот человек в переписке указывает, что лично знаком с Павлом Северинцем - оппозиционером из католической среды.

Безусловно, полиция публикует эти видео не только для того чтобы рядовые граждане осмыслили что на протестах были отнюдь не все с мирными намерениями, но и для того чтобы представители оппозиции сами осудили радикализм некоторой части участников акций. Какова же реакция католических клириков на подобные заявления?



По отношению же к властям они четко выстроили линию, что им не нужны ни извинения, ни разбирательства - нужна смена власти и репрессии против инакомыслящих. Причем выражается все это в весьма брутальной форме.

В отношении последней картинки хотелось бы обратить внимание, что клирик в данном случае не только Лукашенко, но и официальный флаг Белоруссии использует как символ связи с фашизмом.

Далее хотелось бы отметить, что если до выборов шла травля инакомыслящих в интернете простых обывателей и клириков, то теперь представители Католической церкви переключились на чиновников и силовиков. Например, клирики делают репосты записей где призывается совершить "народный трибунал" над чиновниками, попросту говоря, совершить расправу.



Некоторые клирики репостят записи, где публикуются домашние адреса и номера телефонов силовиков и обвинения в том, что они якобы причастны к противоправным действиям, и подписи в стиле "пусть каждый решает что с этим делать" или "вы знаете что с этим делать".



Подчеркну, это делает не какой-то рядовой верующий или радикал с улицы, а католический священник. И, естественно, никаких реальных фактов причастности данных людей к каким-либо преступлением не приводится. Делается все это для того чтобы с одной стороны развить ненависть к силовикам среди верующих, а с другой - это вполне конкретное подстрекательство к тому чтобы чужими руками терроризировать этих людей и их семьи. Причем, когда в комментариях этого клирика спрашивают с какой целью он это делает, он говорит о трибунале, и что якобы насилие проявленное отдельными силовиками оправдывает его поступки. На что ему указали, что вообще-то вина этих людей не доказана, а он занимается не призывом к трибуналу, а подстрекательством к самосуду.



Собственно, другие записи этого же клирика вполне наглядно показывают, что он действует именно как подстрекатель к противоправным действиям.



В этом же духе пропаганды ненависти действуют и другие клирики.



Интересно, что на главном католическом ресурсе Белоруссии catholic.by, судя по странице в Фейсбуке, работает Александр Гелогаев.



И он не только встречается с руководством католиков.



Гелогаев известен тем, что многие его публикации и инициативы воспринимаются как попытки переписывания истории, где в рамках русофобии проводится реабилитация нацизма. Об этом прямо писали многие СМИ как в самой Белоруссии, так и за ее пределами. Примечательно, что на сайте Белсат ТВ, который работает в Польше, а его сотрудники прямо связаны с координацией протестов в Белоруссии, можно найти множество публикаций Гелогаева.

Весьма любопытно и то, что на своей странице Гелогаев, пытаясь подорвать центральную власть в условиях протестов, призывает к местному самоуправлению.



Во всем этом деле нужно отметить, что многие клирики Римско-католической церкви являются именно поляками. А клирики униатской церкви в Белоруссии получают священство на Украине от иерархов УГКЦ, а образование часто получают в Польше. Именно такая ситуация происходила и с клириком Андреем Буйничем, о котором упоминалось выше, и который публично обратился в деле протестов за помощью к полякам.

Украинский след

Что же касается Украины, то огромное множество клириков, иерархов и активистов РКЦ и УГКЦ включились в этот процесс самым активным образом. Я писал уже в предыдущей записи, что в ряде случаев зарубежных акций поддержки белорусских протестующих к участию привлекаются украинцы. Но иногда доходит даже до того, что украинские организации выступают в качестве организаторов этих акций.

В свою очередь клирики из Украины даже не скрывают своих убеждений. Вот, например, директор католического портала Credo Николай Мышовский, который активнейшим образом участвовал в Майдане 2013 года, пишет о том, что солидаризируется с белорусами и надеется, что пар в Белоруссии таки "не выйдет в свисток".



Но, здесь важно задаться вопросом: что еще кроме молитв и пропаганды может предложить РКЦ и УГКЦ протестующим в Белоруссии?

И здесь, на самом деле не все так просто, как некоторым может показаться. Дело в том, что обе структуры играли одну из ключевых ролей в деле свержения власти Януковича в 2013-14гг. Именно клирики УГКЦ являются духовниками радикалов из организации Тризуб им. Степана Бандеры. Именно они стали ядром Правого Сектора - организации, которая вела бои с силовиками во время Майдана. При этом тризубовцы десятилетиями активно сотрудничают с УГКЦ. Это именно они ежегодно организовывают охрану во время ежегодных массовых мероприятий на территории униатского церковного комплекса Зарваница.

И надо отметить, что еще за месяц до начала Майдана униатский клирик Петр Бурак призвал радикалов Тризуба с оружием в руках захватывать власть в стране, что они впоследствии и начали реализовывать.

Судя по всему, использование радикалов из Украины и других стран - это отнюдь не версия оторванная от реальности. После того как на площадях и улицах Белоруссии радикалов сменили мирные протестующие, которые подчеркнуто одеваются в белое и ходят с шариками и цветами, запал протестов все равно гаснет. Во время последнего крупного митинга в Минске, навряд ли было более 100 тысяч участников, при том что в Минске население приближается к двум миллионам человек. То есть на протесты вышло менее 5% населения, в то время как лидеры оппозиции пытаются убеждать всех, что за Тихановскую голосовали почти все. Ввиду того, что участники акций отказываются ходить на работу и т.д., многих из них кризис финансовый или давление родственников вскоре вынудят вернуться к работе и оставить протесты. А значит, если не будет каких-то дополнительных провокаций, протестное движение будет мельчать и превращаться в маргинальное движение. Ввиду этого люди, работающие с протестной массой из Польши уже указывают на то, что вероятно протест перерастет в силовое противостояние и уже сейчас к этому надо готовиться. Такого рода текст, например, разместила у себя 19 августа Ната Радина - главный редактор Хартия'97, информационного ресурса оппозиционного типа, который работает с белорусской аудиторией из Польши.



При этом Радина отмечает, что в самой Белоруссии протестующие требуют легализации ресурса Хартия '97.



В этом свете много вопросов вызывает то, что украинские (а по факту, вероятно, американские) спецслужбы непосредственно перед выборами в Белоруссии срежисировали ситуацию с задержанными наемниками из РФ. Возникает вопрос о целях. Конечно, первый и простейший ответ: хотели испортить отношения между Россией и Белоруссией. Но, стоит учесть, что в ряде стран во время протестов Вашингтон и Ватикан теснейшим образом сотрудничали (это и Бразилия, и Украина, и протесты в Гонконге). Например, в Бразилии Папа Римский Франциск лично призывал молодежь выходить на улицы. В своей речи Франиск отметил: "Да простят мне епископы и священники, если молодежь устроит беспорядки, но таков мой совет". Сразу после этого заявления Франциска епископы Бразилии публично солидаризировались с протестующими, о чем писали многие католические ресурсы.



А в это же время сотрудники АНБ США вели прослушку бразильских чиновников чтобы оказать на них давление во время протестов. Когда это обнаружилось, президент Бразилии выступила с обличением этого наглого вмешательства американских спецслужб в дела Бразилии.

Учитывая это все, и если учесть что даже многие украинцы говорят, что до такой провокации украинские спецслужбы сами бы не додумались и им, вероятно, помогли американцы, то невольно возникает вопрос о целях. Не исключаю, что изначально предполагалось ввести на территорию Белоруссии пару сотен боевиков из Украины и Польши, которые бы совершали диверсии и теракты, а списать это все на версию о том, что якобы российские наемники должны были принять участие в свержении Лукашенко. Согласитесь, это весьма удобная версия для прикрытия деятельности радикалов.

В этих условиях 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился усилить границы. Очевидно, что это отнюдь не праздное решение, поскольку с огромной вероятностью через Украину, Польшу, Латвию и Литву в Белоруссию могут проникать как радикалы Правого Сектора, так и представители польских радикальных организаций именно с целью последующего участия в разных противоправных акциях. Хотя, с учетом того что спецоперацию с наемниками из РФ разрабатывали задолго до выборов, не исключаю такой возможности, что боевики из Украины и Польши были ввезены также заранее и просто до определенного момента, когда им будет дан соответствующий сигнал, не проявляют себя.

Глядя на всю эту деятельность католиков в деле попытки реализовать очередной майдан, а также на то до чего они своим Майданом довели Украину, невольно вспоминаются слова из Нового Завета:

"1 Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? 2 Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете - и не имеете, потому что не просите. 3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. 4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу" (Иак. 4, 1-4).

Не оттуда ли злоба, подлость, злоупотребления и цинизм католических клириков, что стремятся они не к самосовершенствованию в Боге, а к политическим играм, захвату светской власти, стремлению доминировать и подавлению несогласных?

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Традиционно прошу всех своих читателей воздерживаться от комментариев содержащих дискриминацию по национальному или религиозному признаку.