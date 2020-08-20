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Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках

Александр Панько
20.08.20 01:39
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Бабушки по вызову: в Киеве действует целый рынок пенсионеров, зарабатывающих на массовках

На сегодняшний день у украинских пенсионеров существует не так много способов для заработка и досуга. Мизерный пенсии и одиночество породили целый рынок соответствующих услуг — так называемые «коммерческие бабушки» за символическую плату участвуют в съемках различных ТВ-программ, фильмов и сериалов. Однако есть и те, кто регулярно участвуют в проплаченных митингах под эгидой тех или иных политических сил.

О том, как работает в Украине «рынок бабушек», сколько стоит заказать пенсионера для митинга или съемок в массовке, и какова их мотивация, рассказывает в своем материале «Страна».

Бабушка на продажу

«Рынок бабушек существует. Кому-то это может показаться странным, но в бизнесе ведь нанимают промоутеров — для презентации товаров или услуг. Точно так же в политике существует рынок условных бабушек — хотя это не только бабушки. Это и молодые люди, студенты, и мужчины. Но практика показывает, что именно пожилые люди лучше всех остальных возрастных категорий помогают политсилам продвигать свои интересы», — рассказывает политтехнолог, который занимается наймом пенсионеров для одной из политических партий.

Бабушек «арендуют» в двух случаях. Первый — для агитации перед выборами. Второй — для различных акций протеста. Чаще всего, говорит политтехнолог, бабушки протестуют против застроек, причем необязательно незаконных — а тех, в которых затронуты политические интересы заказчика митинга.

«Культура, а точнее бескультурье платных митингов, началось со времен Кучмы», — говорит «Стране» политтехнолог Екатерина Одарченко. По ее словам, в те времена, когда нужно было собрать сторонников на акцию протеста, партии начали выплачивать своим областным и районным представителям «суточные» — покрывали расходы на дорогу до Киева, оплачивали трансфер. «Это выглядело так, будто у членов партии на местах не было денег доехать до столицы. После этого желающих участвовать в митингах бесплатно стало заметно меньше. Так появился целый рынок организации людей на акции за деньги», — вспоминает Одарченко.

По словам нашего источника среди организаторов платных митингов, из всех возрастных категорий именно люди 50+ самый лучший вариант для участия в акциях протеста. Люди предпенсионного возраста и одинокие пенсионеры с энтузиазмом отрабатывают свои в общем-то небольшие гонорары. И настолько проникаются идеей митинга, что со временем даже сами начинают в нее верить.

При этом молодые люди не вовлекаются в работу так, как пожилые. «Если поручишь студенту раздать листовки или газеты, в большинстве случаев он просто выбросит их в ближайшую урну. На митинг студент просто придет, постоит с постным лицом, заберет деньги и уйдет. Такого никогда не бывает с бабушками. Они ответственные, привыкли добросовестно работать, а не брать деньги просто так. Это такая ментальность», — объясняет политтехнолог.

Старушка на «5 звезд»

Как у отелей есть градация по «звездам», так и на рынке платных митингов тоже есть своя разбивка на категории участников. Ухоженные, приличные старики считаются здесь «элитой» — заказчики и организаторы акций протеста единодушно ставят им «5 звезд».

Если же в приоритете не качество публики, а ее количество, фейс-контроль отключается. На многосотенные и тысячные митинги часто набирают людей уровня «1 звезда» — наркоманов, алкоголиков, — лишь бы создать картинку массовости действа. Но таким маргинальным участникам и платят мизер — от 50 грн в час. «Это самая дешевая категория людей, и в условиях ограниченного бюджета она дает желаемый эффект в плане массовости. Но это плохая история для заказчика в имиджевом плане. Такие масштабные события освещаются в СМИ, и потом выходят новости с заголовками, что та или иная политсила собрала на митинг алкоголиков», — рассказывает политтехнолог.

Приличные старики стоят дороже. Но работают качественнее. Так, средняя ставка для митингующих бабушек — 100 грн/ч. Но обычно организаторы стараются не платить участникам почасово, а выплачивать гонорар по итогу мероприятия. Подвох в том, что любая акция протеста, заявленная на два часа, может затянуться и на четыре — но участник все равно получит 200 грн.

«Стандартный гонорар сейчас за одно политическое мероприятие — 200 грн. Бабушки готовы за такие деньги стоять с плакатами и кричать лозунги, какие им скажут. За редкие митинги бабушки могут получить 400 грн — это считается очень хороший гонорар, но такие щедрые заказчики редко бывают», — говорит «Стране» организатор платных митингов.

Люди, которые привели на протест группу сторонников, получают надбавку за менеджмент — берут себе определенный процент.

Если же на митинге предполагается силовое противостояние, заказывают «титушек» — молодых людей спортивного телосложения, готовых встрять в драку или ее спровоцировать. «Там другая „такса“ — 100 долларов в день на человека. Но из этой суммы часть заберет себе организатор», — уточняет Екатерина Одарченко.

Звонить тете Мане

На рынке «организаторов бабушек» действует особая иерархия. Среди них есть «десятники», «сотники» и «тысячники» — в зависимости от величины «базы бабушек», готовых по звонку выйти на платный митинг. Тех, кто обзванивает бабушек и собирает их на протест, еще называют «полевиками» — потому что они работают «в поле». Они набирают базы активных бабушек и потом «сдают их в аренду» заказчику.

«Есть верховный организатор, у него в подчинении — „сотники“, „десятники“, „тысячники“. Каждый работает со своей целевой аудиторией. Студент может быть десятником по студентам в общежитии, а активный глава ОСББ может быть сотником по своему району», — объясняет Екатерина Одарченко.

«Организовать сбор можно даже через некую бабушку, у которой есть, условно, девять подружек — вот она уже „десятница“. И люди знают, что если тете Мане позвонить, она десять человек на акцию приведет», — рассказал «Стране» один из «полевиков».

По сути, сбор людей на митинг работает, как пирамида. Причем на каждом этапе теряются бюджеты. Полевики часть «бабушкиного» гонорара обычно оставляют себе, и ни заказчик, ни бабушки об этом даже не догадываются. «Допустим, на мероприятие надо собрать 100 человек. Заказчик дает бюджет — 1000 долларов. Организатор оставляет 100 долларов себе, и 900 спускает вниз. Десятник тоже себе оставляет 50 долларов. И получается, что участники митинга уже по 10 долларов не получат. Бабушкам остаются копейки. Так устроен рынок. Заказчик этого проконтролировать не может, иначе ему придется вовлекаться лично и он „спалится“ на платном митинге. Так как это незаконно, заказчики предпочитают не вмешиваться», — уточняет «полевик».

«Сотник, десятник и тысячник „откусывает“ себе по кусочку бюджета. Если заказчик выделяет бюджет по 200 грн на человека, в итоге до участника дойдет в лучшем случае 50», — подтверждает «Стране» Екатерина Одарченко.

Базы потенциальных митингующих постоянно обновляются. В основном во время выборов, которые в Украине проходят довольно часто. Кто работал агитатором, оставляет в штабе свои контакты, и потом базы «полевиков» пополняются его друзьями, родственниками. Мол, мой сын тоже хочет поработать на митингах — запишите его телефон

«Вчера бабушка работала агитатором в палатке, а завтра пойдет на эфир в ток-шоу. Или ей позвонят, и она пойдет постоит на митинге. По сути, это одни и те же люди из рынка „коммерческих бабушек“», — рассказывает нам политтехнолог одной из партий.

Роли зрителей и прохожих

Рынок «коммерческих бабушек» не ограничивается лишь участием в митингах и различных забастовках. Заработать легкие деньги можно и не столь сомнительным способом. Да еще и творческим. Большим спросом пенсионеры пользуются в массовках — на съемках кино, сериалов, ТВ-программ.

В различных мессенджерах и соцсетях можно найти множество баз непрофессиональных актеров в любой возрастной категории. Причем базы эти находятся в открытом доступе и зарегистрироваться в них может любой желающий. «Удобнее всего искать актеров для массовки по специальным базам в Телеграмме, — рассказывает „Стране“ кастинг-менеджер Владислава Анахова. — Там регистрируются люди, которые хотели бы принять участие в съемках. Есть базы по направлениям — актеры массовых сцен и групповок. Можно легко их найти, просто вбив в поиск ключевые слова „массовка“ или „подработка“, „съемки“. Если речь о стариках, их обычно регистрируют в подобных базах дети или внуки».

Именно в таких базах кастинг-менеджеры обычно ищут пенсионеров для участия в массовках. Чаще всего пожилых людей берут на роли прохожих в фильмах и сериалах. «При съемке фильмов всегда нужны прохожие, посетители кафе или театра. Делать им особо ничего не нужно: чисто для антуража постоять на заднем фоне или сделать вид, что пьют кофе. Возраст там не важен — от 15 лет и хоть до 100. Пенсионеров берут очень часто», — рассказывает «Стране» кастинг-менеджер.

Особенно востребованы пожилые люди в качестве зрителей на различные ТВ-шоу — от политических до развлекательных. Правда, сейчас из-за карантина телеканалы уже не набирают массовку. И многие пенсионеры, для которых это был стабильный дополнительный заработок, оттого очень страдают. «У меня многие бабушки спрашивают, когда их уже снова на съемки шоу позовут? Не могут дождаться», — говорит Анахова.

Оплата за участие в массовке зависит от общего бюджета проекта и его типа: полнометражный это фильм или короткометражный, ищет заказчик актеров массовых сцен просто в качестве зрителей или же нужны актеры групповок — они отличаются тем, что им нужно сказать в кадре несколько слов.

Но в целом за участие в массовке украинские пенсионеры редко когда получают больше 200 грн.

«Платят, конечно, очень мало — 150 грн. Это при том что на съемках телешоу надо сидеть по восемь часов», — рассказывает киевская пенсионерка Клавдия Федоровна, которая регулярно участвует как зритель в телепередачах.

Но даже за эти смешные деньги бабушки и дедушки готовы проводить по много часов на съемочной площадке.

Мотивация простая: деньги и социализация.

С одной стороны — на украинскую пенсию прожить довольно сложно, поэтому дополнительный заработок ни одному пенсионеру не повредит. Деньги хоть и небольшие, но легкие — посидеть несколько часов на съемках ток-шоу не требует больших усилий. Зато вносит ощутимое разнообразие в досуг пожилых людей.

Для многих пенсионеров участие в массовках — это банально повод «выйти в люди» и украсить свой досуг. Активным пожилым людям важно и на пенсии быть при деле и чувствовать себя нужным. Особенно, если пенсионер одинок.

«Я не ради этого хожу на съемки, а потому что мне скучно, — рассуждает Клавдия Федоровна. — Дома не люблю сидеть. А как некоторые бабушки сидят около дома на скамеечках — я этого не приемлю. Даже у телевизора сложа руки не сижу, всегда что-то делаю обязательно, не люблю тратить драгоценное время». На проплаченные митинги она принципиально не ходит. А вот участие в съемках, говорит она, возвращает ей молодость.

«Есть бабушки — „божьи одуванчики“, „симпатяжечки“. Они прилично одеты, следят за собой, но одиноки. Им не хватает общения. Вот они идут на подобные мероприятия — будь то митинг или съемки в шоу, — не ради денег, а чтобы организовать себе досуг. Так они чувствуют себя вовлеченными в некую общую историю. Потом с другими бабушками они обмениваются телефонами и могут своей компанией встретиться на чай или пойти на танцы в Гидропарк. Гонорар — не важен», — рассказывает политтехнолог одной из партий.

К тому же в случае со съемками на ТВ играет роль еще и фактор «попадания в кадр» — если пенсионерка ярко выражает эмоции во время шоу, ее могут показать крупным планом по телевизору, а это уже повод похвастаться перед родственниками и друзьями. Более того, это возможность вживую увидеть звезд-политиков, на которых другие пенсионеры могут посмотреть лишь через экран телевизора.

Бабушка — лидер мнений

По словам опрошенных «Страной» политтехнологов, и для политика, и для бизнесмена выгодно заручаться поддержкой бабушек — это очень благодатная и благодарная категория. Из них получаются отличные постоянные агитаторы и самые лояльные пропагандисты.

«По сути, каждая бабушка — это ЛОМ, лидер общественного мнения, у себя во дворе», — говорит нам политтехнолог.

Сначала бабушка постоит на митинге, а потом пойдет на базар, расскажет об этом продавцам и всем подругам. И слава о порядочном политике или бизнесмене пойдет в народ — сарафанное радио, утверждают политтехнологи, все еще успешно работает.

«Бизнесменам выгодно „прикармливать“ бабушек, устраивать им вечера, чтобы они пиарили его товары. Это часто дешевле и выгоднее, чем прямая реклама на телевидении и радио. С бабушек можно снимать фокус-группы. К тому же они всегда приходят голосовать. Студента наймешь агитатором — он разнесет газеты, получит гонорар, но не проголосует, и даже не скажет родителям, что там работал. А бабушка разнесет агитки, честно проголосует и скажет детям и подружкам тоже так голосовать. С бабушками надо дружить», — утверждает наш источник.

По материалам: Страна.ua

Тэги: общество, протест, пенсионер, политика, массовая акция

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