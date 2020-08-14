Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

В Украине новый всплеск по коронавирусу. Количество заразившихся в сутки перешагнуло за 1700 случаев. При этом растет не только число тестов (что могло бы как раз успокоить), но и собственно доля заболевших.

По ряду негативных показателей наша страна уже перегнала Китай и Россию, и подымается все выше в европейской пятерке стран по суточному приросту ковид.

Разбирались в очередном ухудшении статистики и ее последствиях. То есть, будет ли ужесточен в стране карантин.

Роковые 9%

Антирекорды по коронавирусу были установлены в последние двое суток.

С одной стороны это связано с околорекордным количеством тестов — почти 19 тысяч за 13 и 14 августа.

С другой — были дни с большим числом тестирований. Но с меньшим приростом заболеваемости.

За последние десять дней более 19 тысяч тестов наблюдалось дважды: 8 и 11 августа. В эти дни выявляемость составляла 7,7 и 7,3%.

А вот в минувшие двое суток она выросла и превысила сначала 8, а потом 9 процентов. То есть пошел рост новых больных, которые не связан с увеличением тестирования.

За последние сутки самое большое количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (205), Львовской (184), Одесской (160), Черновицкой (154) и Киеве (158).

В Европе же Украина еще вчера поднялась с пятой на четвертую ступеньку по новым заболевшим.

А по общему числу заболевших наша страна обогнала Китай, с которого и началась пандемия.

Параллельно еще вчера Украина обогнала Россию по приросту заболевших на душу населения. Сегодня отрыв еще больше увеличился: в нашей стране новый антирекорд, а в РФ статистика осталась примерно на том же уровне, что и вчера.

Что делают власти?

Минздрав продолжает в стране практику адаптивного карантина — с делением на четыре зоны, от «красной» до «зеленой».

В четверг, 13 августа, в Украине определили новые зоны . С понедельника в самую опасную красную, где должны действовать жесткие ограничения, отнесут три города и пять районов страны.

Красная зона

Запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;

Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона

Запрещается работа хостелов, туристических баз (исключение — отели); вводится запрет на работу ночных ресторанов и развлекательных заведений, запрещены плановые госпитализации в больницах, посещение культурных заведений, спа и фитнес-центров, прием новых смен в детские лагеря, ограничения для массовых мероприятий (1 человек на 20 кв.м. и не больше 100 человек).

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

город Ужгород, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Бурштын и Коломыя, Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буск, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостисский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

Николаевский и Саратский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский и Здолбуновский районы Ровенской области;

город Чертков, Тернопольский район Тернопольской области;

город Черновцы, Глыбокский район Черновицкой области.

Желтая зона

Запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Киев;

Волынская область — города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Маневицкий и Ратновский районы;

Закарпатье — город Хуст, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы;

Ивано-Франковская область — город Калуш, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Наддворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы;

Одесская область — города Одесса, Белгород-Днестровский, Измаил и Теплодар, Ананьевский, Арцызский, Березовский, Беляевский, Белгородский, Лиманский, Овидиопольский и Савранский районы;

Ровненская область — города Ровно и Вараш, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы;

Тернопольская область — города Тернополь и Бережаны, Бережанский, Гусятинский и Чертковский районы;

Харьковская область — город Харьков, Богодуховский, Валковский, Золочевский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский и Чугуевский районы;

Черновицкая область — Вижницкий, Герцаевский, Заставненский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней. Накануне Кабмин изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по «зонам» заболеваемости. Так, вместо четырех критериев, оставили три — заполненность коек, тестирование и уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней (то есть оставили динамику вместо количества новых случаев Covid-19).

Деление на зоны работает уже с 1 августа. Но на антирекорды по коронавирусу это не влияет — они продолжаются. Причина в том, что даже области, которые попали в неблагоприятную зону, все равно не спешат уходить на тотальный карантин.

Кто уже был в «красной зоне» и что из этого вышло

Украину начали делить на четыре карантинные зоны с 1 августа. В начале месяца Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области оказались в самой опасной «красной зоне». Правда, к ужесточению карантина это в итоге не привело.

По правилам в регионах должны были ввести строгий карантин с остановкой общественного транспорта, закрытием ТРЦ, ресторанов и кафе. Однако в Луцке и Тернополе возмутились такой перспективой и заявили о политической подоплеке.

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что сессия горсовета приняла решение не закрывать рынки и предприятия, чтобы окончательно не добить «стоящую на коленях» экономику города. А решение центральной власти внести Тернополь в «красную» зону карантина Надал раскритиковал и назвал нелогичным.

Спустя несколько дней оба города выпали из опасной зоны. 7 августа в Минздраве заявили, что актуальная эпидемиологическая ситуация в городе Луцк позволяет ему перейти из «красной» в «оранжевую зону». Тернополь из «красной зоны» попал в «желтую».

7 августа неожиданно в «красную зону» попал Харьков. Мэр Геннадий Кернес успел сообщить, что не будет останавливать городской транспорт, а к вечеру в Минздраве заявили про техническую ошибку.

Во второй по опасности «оранжевой зоне» находился Львов. Там также заявили, что никаких ужесточений карантинного режима вводить не собираются.

То есть адаптивный карантин по большому счету не работает из-за нежелания местных властей снова закручивать карантинные гайки. Этого не хочет население, и в данном случае чиновники к нему прислушиваются, поскольку на карантин банально нет денег — ни у людей, ни у властей. Да и местные выборы на пороге.

Каких-то внятных альтернатив Киев не предлагает, поэтому, пока идет игра в адаптивный карантин, количество заболевших растет.

В форватере ЕС

Но означает ли это, что страну ждет новое тотальное ужесточение карантина?

Ситуацию анализирует телеграм-канал «Политика Страны».

В Украине новые антирекорды по коронавирусу. Новых случаев фиксируется в 3-4 раза больше, чем в марте-апреле, во время жёсткого карантина.

Но при этом сейчас жёсткий карантин (красная зона) действует лишь в нескольких районах и городах на Западной Украине.

Вся остальная страна вернулась в прежний режим жизни. Не логично? Формально да. Не логично. С медицинской точки зрения. Но у властей другая логика. Карантин весной вводился потому, что он был введён в ЕС. И если бы у нас его не ввели, то мы б стали в глазах «западных партнеров» отщепенцами, которые пытаются выставить дураками лидеров ведущих стран, которые у себя карантин ввели. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде блокирования кредитов МВФ.

Сейчас же не вводится жёсткий карантин, потому что он уже снят в ЕС.

Если же вдруг его там снова введут и вся «мировая элита» будет трубить о второй волне, то и у нас ограничительные меры тоже вскоре возобновятся. По крайней мере, власти попытаются это сделать, хотя сопротивление местных элит, особенно накануне выборов, легко прогнозировать«.

По материалам «Страны»