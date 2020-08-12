Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Агата Кловская
12.08.20 16:01
622
Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Закончилась третья ночь «беломайдана» — акций протеста, на которых не признают победы Александра Лукашенко на выборах президента. Представляем главные выводы из нового витка митингов.

Рассеянный майдан

Вчера белорусские оппозиционеры во второй раз сменили тактику: перестали атаковать крупнейшие площади, разбились на группы и пытались то там то здесь устраивать мини-акции.

Неизвестно, чем это было вызвано — то ли действительно хитроумным планом, то ли попыткой избежать жестких избиений, которым подверглись протестующие за первые два дня акций.

Но по факту небольшие группы протестующих достаточно быстро рассеивались ОМОНом. И протесты этой ночью в итоге оказались не такими масштабными, как было накануне. При этом правоохранители действовали достаточно жестко, хватая всех, кто им не нравился, избивая их дубинками.

Сначала оппозиция вообще долго не могла определиться с тем, как проводить сегодняшние акции протеста. Объявление о том, что они состоятся, вышло за час до намеченного времени. Но и в обещанные 19:00 ничего не началось. Активисты более-менее начали выходить на улицы ближе к 21 часу.

К этому времени милиция уже заблокировала доступ на центральные площади, где ранее шли стычки. На крышах засели снайперы, в разные части города подогнали спецтехнику, основываясь на уже примерно понятной логистике протеста.

Что сразу бросалось в глаза — оппозиционные телеграм-каналы, координирующие протесты, в намеченное время начала акций замолчали. И лишь периодически публиковали сообщения о том, что в той или иной локации «пора выходить». На этот раз было существенно меньше фотографий и видео — видимо, интернет в столице и областных центрах властям удалось «прикрутить» уже серьезнее.

Вообще, судя по поведению милиции, был приказ нейтрализовывать всех, кто фотографирует и снимает видео. Задержания и рукоприкладство против журналистов стали визитной карточкой вчерашнего вечера.

Было понятно, что власти страны заинтересованы показать миру, что протесты идут на спад. А заодно и сделать бессмысленной работу пропаганды «противника», лишив ее контента.

Но и по факту протесты оказались этой ночью менее масштабными, утихнув не под утро, а уже около часу ночи. Хотя и сегодня звучали выстрелы, рвались светошумовые гранаты, а мобильные группы милиции делали набеги на небольшие островки активистов. Но такие эксцессы быстро затухали.

Почему ночь в Минске прошла спокойнее

Причин тому видится две.

Во-первых, протесты жестко подавляли как в предыдущие дни, так и этой ночью. Нет никаких признаков, что руководство силовыми органами дало слабину. Более того, заметно, что ОМОН крайне высоко мотивирован и не скрывает своей ненависти к протестующим. А также всем, кто покажется таковым (включая журналистов, подростков, девушек).

То есть понятно, что чем больше будет давление улицы, тем жестче будет противодействие. И преодолеть этот фактор можно лишь при огромном численном перевесе, которого на данный момент нет.

В итоге, видимо, и решили перевести протесты в более безопасную для активистов плоскость. Хотя бы для того, чтобы свой актив сохранить для будущих свершений.

Во-вторых, позапрошлая ночь показала, что и сами «беломайдановцы» перегибают палку, чем вряд ли привлекут на свою сторону симпатии людей. Уж слишком ситуация начала напоминать деструктив украинского майдана с его горящими шинами, коктейлями Молотова и фейками о «российском спецназе».

При этом повторения украинского сценария белорусы, оппонирующие Лукашенко, в большинстве своем не хотят — о чем они уже рассказывали (детальнее — в материале «Мы не хотим как у вас». Участник протестов в Минске о том, чем «беломайдан» похож и не похож на украинский).

Что и показала прошлая ночь — многих людей радикализм «беломайдана» всерьез отпугнул. Как и тот фактор, что Лукашенко сдавать позиции не намерен, и дальше, как выразился певец Макс Корж, — «только трупы». Корж, к слову, призвал не выходить на акции протеста. Так же как и кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую противники Лукашенко считают реальным победителем выборов.

Коржа захейтили в соцсетях, а заявление Тихановской (так же как и ее отъезд в Литву) оппозиционеры расценили как следствие запугивания со стороны белорусских властей.

Вероятно, на какую-то часть протестующих эти призывы все же подействовали.

Но нельзя сказать, что протест прекращается, считает телеграм-канал «Политика Страны».

Помимо политических и геополитических причин, его подпитывают как минимум два фактора социального характера:

1. Против Лукашенко огромное число белорусов, которые не признают его победу на выборах.

2. Жестокость действий силовиков против протестующих и, нередко, случайных прохожих. Только в тюрьмах сейчас сидит более 5000 человек. Число избитых наверняка гораздо больше. У каждого из них есть семья, друзья. Все вместе — это мощный актив протеста.

Пока он немного затух. Но в любой момент может вновь подняться. Тем более что впереди выходные — идеальное время для протестной активности.

Тем временем в пятницу главы МИД ЕС собираются для того, чтобы выработать позицию относительно ситуации в Беларуси.

По материалам «Страны»

Тэги: Майдан, выборы, Александр Лукашенко, общество, протест, Минск

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это
12.08.20 16:01

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник

В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
12.08.20 14:50
887
Последние новости
12.08.20 16:49

Промоутер Ломаченко не оставил Усику ни единого шанса на бой с Фьюри
12.08.20 16:37

Американский профессор озвучила простой и эффективный способ избавиться от коронавируса
12.08.20 16:17

Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
12.08.20 16:01

Управделами УПЦ объяснил, насколько важно жить, следуя Божественным законам
12.08.20 15:38

Кабмин упростил критерии определения зон карантина в Украине
12.08.20 15:32

Предстоятель УПЦ поблагодарил участников и организаторов фестиваля «Божьи дети»
12.08.20 15:12

К Земле на бешеной скорости летит гигантский астероид: названа дата «сближения»
Фото и Видео
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Днепре грузовик протаранил маршрутку – пострадали люди
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
В Минздраве рассказали, когда Украину накроет вторая волна коронавируса
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.