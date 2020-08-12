Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Закончилась третья ночь «беломайдана» — акций протеста, на которых не признают победы Александра Лукашенко на выборах президента. Представляем главные выводы из нового витка митингов.

Рассеянный майдан

Вчера белорусские оппозиционеры во второй раз сменили тактику: перестали атаковать крупнейшие площади, разбились на группы и пытались то там то здесь устраивать мини-акции.

Неизвестно, чем это было вызвано — то ли действительно хитроумным планом, то ли попыткой избежать жестких избиений, которым подверглись протестующие за первые два дня акций.

Но по факту небольшие группы протестующих достаточно быстро рассеивались ОМОНом. И протесты этой ночью в итоге оказались не такими масштабными, как было накануне. При этом правоохранители действовали достаточно жестко, хватая всех, кто им не нравился, избивая их дубинками.

Сначала оппозиция вообще долго не могла определиться с тем, как проводить сегодняшние акции протеста. Объявление о том, что они состоятся, вышло за час до намеченного времени. Но и в обещанные 19:00 ничего не началось. Активисты более-менее начали выходить на улицы ближе к 21 часу.

К этому времени милиция уже заблокировала доступ на центральные площади, где ранее шли стычки. На крышах засели снайперы, в разные части города подогнали спецтехнику, основываясь на уже примерно понятной логистике протеста.

Что сразу бросалось в глаза — оппозиционные телеграм-каналы, координирующие протесты, в намеченное время начала акций замолчали. И лишь периодически публиковали сообщения о том, что в той или иной локации «пора выходить». На этот раз было существенно меньше фотографий и видео — видимо, интернет в столице и областных центрах властям удалось «прикрутить» уже серьезнее.

Вообще, судя по поведению милиции, был приказ нейтрализовывать всех, кто фотографирует и снимает видео. Задержания и рукоприкладство против журналистов стали визитной карточкой вчерашнего вечера.

Было понятно, что власти страны заинтересованы показать миру, что протесты идут на спад. А заодно и сделать бессмысленной работу пропаганды «противника», лишив ее контента.

Но и по факту протесты оказались этой ночью менее масштабными, утихнув не под утро, а уже около часу ночи. Хотя и сегодня звучали выстрелы, рвались светошумовые гранаты, а мобильные группы милиции делали набеги на небольшие островки активистов. Но такие эксцессы быстро затухали.

Почему ночь в Минске прошла спокойнее

Причин тому видится две.

Во-первых, протесты жестко подавляли как в предыдущие дни, так и этой ночью. Нет никаких признаков, что руководство силовыми органами дало слабину. Более того, заметно, что ОМОН крайне высоко мотивирован и не скрывает своей ненависти к протестующим. А также всем, кто покажется таковым (включая журналистов, подростков, девушек).

То есть понятно, что чем больше будет давление улицы, тем жестче будет противодействие. И преодолеть этот фактор можно лишь при огромном численном перевесе, которого на данный момент нет.

В итоге, видимо, и решили перевести протесты в более безопасную для активистов плоскость. Хотя бы для того, чтобы свой актив сохранить для будущих свершений.

Во-вторых, позапрошлая ночь показала, что и сами «беломайдановцы» перегибают палку, чем вряд ли привлекут на свою сторону симпатии людей. Уж слишком ситуация начала напоминать деструктив украинского майдана с его горящими шинами, коктейлями Молотова и фейками о «российском спецназе».

При этом повторения украинского сценария белорусы, оппонирующие Лукашенко, в большинстве своем не хотят — о чем они уже рассказывали (детальнее — в материале «Мы не хотим как у вас». Участник протестов в Минске о том, чем «беломайдан» похож и не похож на украинский).

Что и показала прошлая ночь — многих людей радикализм «беломайдана» всерьез отпугнул. Как и тот фактор, что Лукашенко сдавать позиции не намерен, и дальше, как выразился певец Макс Корж, — «только трупы». Корж, к слову, призвал не выходить на акции протеста. Так же как и кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую противники Лукашенко считают реальным победителем выборов.

Коржа захейтили в соцсетях, а заявление Тихановской (так же как и ее отъезд в Литву) оппозиционеры расценили как следствие запугивания со стороны белорусских властей.

Вероятно, на какую-то часть протестующих эти призывы все же подействовали.

Но нельзя сказать, что протест прекращается, считает телеграм-канал «Политика Страны».

Помимо политических и геополитических причин, его подпитывают как минимум два фактора социального характера:

1. Против Лукашенко огромное число белорусов, которые не признают его победу на выборах.

2. Жестокость действий силовиков против протестующих и, нередко, случайных прохожих. Только в тюрьмах сейчас сидит более 5000 человек. Число избитых наверняка гораздо больше. У каждого из них есть семья, друзья. Все вместе — это мощный актив протеста.

Пока он немного затух. Но в любой момент может вновь подняться. Тем более что впереди выходные — идеальное время для протестной активности.

Тем временем в пятницу главы МИД ЕС собираются для того, чтобы выработать позицию относительно ситуации в Беларуси.

По материалам «Страны»