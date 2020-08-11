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Виталий Романченко, терминал Бориваж, зернотрейдер Луи Дрейфус и криминальный экспорт зерновых

Автор: Первомайские новости
11.08.20 18:36
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Виталий Романченко, терминал Бориваж, зернотрейдер Луи Дрейфус и криминальный экспорт зерновых

В ряде интернет изданий появились публикации о коррупции при экспорте зерновых, импорте цитрусовых в портах Одесской области. Нас, как журналистов, тоже заинтересовала эта тема и мы решили покопатся глубже, насколько достоверна приведённая информация и кто и с какой целью заказал публикацию.

Пообщались с экспортерами зерна, импортерами цитрусовых, таможней, и другими и выяснили следующее.

Так, зерновому терминалу «БОРИВАЖ» и зернотрейдеру «ЛУИ ДРЕЙФУС» не нравится, когда в зерне, которое они отгружают на экспорт в страны, которые выставляют требования не ввозить зерно с наличием определенных бурьянов, вредителей, болезней, фитосанитарные инспекторы Одесской Госпотребслужбы их выявляют и отказывают в выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт.

Виталий Романченко, Бориваж и Луи Дрейфус

Причин отправки грязного зерна несколько. Прежде всего, закупка зерна как подешевле и поэтому не того качества и неспособность терминала Бориваж обеспечить его очистку и сушку из-за отсутствия необходимого оборудования.

Несмотря на это они пытаются выпихнуть такое зерно на экспорт, заранее зная, что при отгрузке и проведении экспертизы это может быть обнаружено и поступит отказ в выдаче фитосанитарного сертификата.

Но это их не смущает, так как уверенны, что в Киеве через людей эксминистра АПК Присяжнюка, бывших руководителей Фитосанитарной инспекции (сейчас Госпотребслужба) Симонова Вадима и Романченка Виталия, решат вопрос отмены Одесской экспертизы и грязное зерно уйдет в страну импортер, куда его ввоз запрещен. И уже никого не интересует, что из этой страны может прийти Нотификация или вообще будет закрыт экспорт зерна с Украины, а такие примеры есть.

В действительности так и происходит, преемник Романченко Виталий, Челомбитко А. — директор Департамента фитосанитарной безопасности, куда входит и Центральная фитосанитарная лаборатория во главе с Чибелис отменяют результаты Одесской экспертизы даже в тех случаях, когда есть видеозапись ее проведения и обнаружения вредителей, бурьянов, болезней,

Наряду с этим, чтобы заставить строптивых инспекторов не находить в зерне все это или заставить выдавать фитосанитарный сертификат даже на грязное зерно, задействуется известная технология — методы дискредитации, запугивания, давление через народных депутатов, заказы на провокации с использованием правоохранительных органов и медийные атаки через проплаченных журналистов, которыми выбрасывается в публикациях откровенная ложь.

Так, в публикациях, на сайте канала 112 и других утверждается, что трейдера несут убытки за простой корабля из-за невыдачи фитосанитарного сертификата. Но это чистый обман, который легко проверить в таможне.

В таможне нам ответили, что при затаможки груза зерновых наличие фитосанитарного сертификата не требуется и после погрузки корабль может спокойно уходить, что и происходит на самом деле.

Для объективности и проверки информации в публикациях, мы пообщались не только с экспортерами зерновых, импортерами цитрусовых, таможней, но и с некоторыми фумигационными компаниями, и другими людьми.

Фейком оказались не только простои, но и информация о вымогательстве, так как никто из экспортеров и импортеров этого не подтвердил.

Что касается работ фумигационных компаний, то как утверждают трейдера и сами фумигаторщики идет обычная конкуренция и при этом фумигационные компании используют самые разные способы борьбы, чтобы понизить рейтинг конкурента, включая и обливание грязью.

В тоже время, например, Бориваж создал свою собственную фумигационную компанию-монополиста «СКАЛОПС» и заставляет трейдеров работать только с ней и через нее же отмывать откаты от трейдеров.

О роли ООО «СКАЛОПС», в том числе о прошлой деятельности мы расскажем позже.

В последующих публикациях мы также осветим более конкретно и подробно деятельность Романченко Виталия и Симонова Вадима а также опишем механизм работы терминала и чем он еще приторговывает, кто их крышует. Расскажем от кого поступил заказ прокурорским «разорвать неугодных местных фитосанитаров», о передаваемых угрозах физической расправы и о другом.

Тэги: Одесская область, Виталий Романченко, Луи Дрейфус, терминал Бориваж

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Виталий Романченко, терминал Бориваж, зернотрейдер Луи Дрейфус и криминальный экспорт зерновых
11.08.20 18:36

Виталий Романченко, терминал Бориваж, зернотрейдер Луи Дрейфус и криминальный экспорт зерновых

Автор: Первомайские новости

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