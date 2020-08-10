Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине

В Украине могут отменить акцизный сбор при таможенном оформлении иностранных транспортных средств, которые ввозятся на территорию страны. Журналисты разбирались, подешевеют ли вследствие этого иномарки.

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект (№ 3704), которым предлагается освободить участников боевых действий (ветеранов АТО/ООС) от уплаты акцизного сбора при ввозе на территорию Украины транспортных средств, в том числе легковых и грузовых автомобилей (массой до 3,5 тонны), прицепов к ним, автобусов. Льгота предусматривается для ввоза не более одной единицы и при условии личного пользования таким транспортным средством.

Документом также предлагается с 1 января 2021 года освободить ветеранов АТО/ОСС, награжденных государственными наградами, от уплаты НДС при ввозе упомянутых транспортных средств. При этом льгота не должна распространяться на авто, общая сумма таможенных платежей по которым превышает размер 43-х минимальных зарплат (на сегодня 203 089 гривен), и на транспортные средства происхождением из страны-агрессора (России).

Авторы законопроекта, а это — 45 народных депутатов, большинство из которых являются представителями фракции «Слуга народа», считают, что его принятие сделает более доступными зарубежные автомобили для участников АТО/ООС.

Для них — в первую очередь, но и для других украинцев тоже. Этим же документом предлагается с 1 января 2021 года вообще отменить акциз на ввоз легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов, мотоциклов, а также транспортных средств, предназначенных для перевозки десяти и более человек.

Вместе с тем, акциз нужно будет платить за ввоз автомобилей, выпущенных до 1 января 1995 года (они не соответствуют стандарту Евро-2), за транспортные средства, стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (944 600 гривен), а также за машины происхождением из страны-агрессора.

Роскошь — не автомобиль, а растаможка

Иностранные автомобили, как новые, так и подержанные, в Украине пользуются устойчивым спросом, особенно на фоне фактически умершего отечественного автопрома. Однако таможенное оформление привезенного из-за границы автомобиля — достаточное дорогое удовольствие в нашей стране. Иногда после растаможки стоимость авто возрастает вдвое, а в некоторых случаях, особенно, если речь идет об очень старой машине, растаможить ее будет дороже, чем купить.

В результате в Украине на сегодня самые дорогие подержанные автомобиле в Европе.

А потому неудивительно, что длительное время использовалась схема так называемого временного ввоза в страну иномарок, не предусматривавшая таможенного оформления, которая и привела к тому, что на украинских дорогах появилось множество автомобилей с иностранной, преимущественно литовской регистрацией (получившие неформальное название «евробляхи»).

Но в 2018 году власти всерьез взялись за «евробляхи» и их владельцев — условия ввоза таких машин ужесточили, а штрафы за их нарушение увеличили в разы. В результате, за последние два года машин с иностранными номерами стало существенно меньше.

Тем не менее, владельцы этих машин — «евробляхеры» — время от времени проводят акции протеста под стенами Верховной Рады, требуя сделать таможенное оформление авто более доступным. Власти обещают пойти на уступки, принимают половинчатые меры, но дело особо не движется.

До 15-ти и старше

Итак, что собой представляет таможенное оформление автомобиля в Украине сегодня?

Во-первых, нужно заплатить таможенную пошлину (сбор). Для большинства автомобилей она составляет 10% от стоимости автомобиля. Для новых авто она меньше, а, например, для дизельных автобусов — больше.

Помимо этого, есть НДС в размере 20% от таможенной стоимости транспортного средства. Также взимается военный сбор (1,5%).

Еще один платеж — тот самый акциз, который предлагается отменить. Его базовая ставка составляет 50 евро для автомобилей на бензине (100 евро для авто с объемом двигателя более 3 литров) и 75 евро для автомобилей на дизельном топливе (150 евро для двигателей объемом более 3 литров). Эти ставки умножаются на коэффициент объема двигателя авто (в литрах) и коэффициент возраста (максимальный — 15 для машин возрастом 15 и более лет).

Очевидно, что отмена хотя бы одного из перечисленных платежей уменьшит конечную стоимость транспортного средства.

На какую «скидку» могут рассчитывать украинцы, в случае отмены акциза? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку его размер, как абсолютный, так и относительный, рассчитывается для каждого конкретного автомобиля.

По словам автомобильного эксперта Александра Швеца, доля акциза в расходах на таможенное оформление может составлять половину всей суммы. «Если стоимость растаможки уменьшится вполовину, то в целом — это 20-30% от цены автомобиля», — сказал он.

Учитывая различия по объему и типу двигателя, а также по возрасту, цифры действительно могут очень сильно варьироваться. «Где-то (снизится стоимость) на 500 евро, где-то — на 600, где-то на 1000 евро, а где-то и на 3500 евро», — объяснил изданию директор информационно-аналитической группы «Автоконсалтинг» Олег Омельницкий.

Подсчитали — прослезились

Впрочем, можно и самостоятельно рассчитать величину акцизного сбора и, соответственно, понять, сколько получится сэкономить в случае его отмены.

Рассмотрим пример автомобиля 2005 года выпуска с объем двигателя 2000 кубических сантиметров (2 литра). Предположим, что цена, по которой был приобретен этот автомобиль, составляет 3000 евро. Возраст такого авто — 14 лет (учитываются только полные годы), поэтому возрастной коэффициент — 14, коэффициент объема двигателя — 2, базовая ставка — 50 евро. Перемножаем — получаем: 50×2 х 14 = 1400 евро.

Если к этому приплюсовать пошлину — 300 евро и НДС — 600 евро, получим 2300 евро. То есть, в нашем случае размер акциза оказался даже больше, чем половина всех расходов на таможенное оформление, а растаможка в целом — ненамного меньше первоначальной стоимости авто.

Таким образом, можно констатировать, что отмена даже одного платежа — в данном случае акциза — существенно удешевит таможенное оформление автомобиля и, как следствие, уменьшит его окончательную стоимость.

Нужно при этом понимать, что, чем дешевле и старее автомобиль, тем большую долю в его конечной стоимости будет занимать акциз.

Поэтому неудивительно, что согласно данным проведенного в мае этого года опроса, более половины украинцев поддерживают отмену акцизного сбора и возрастного коэффициента, который существенно влияет на размер акциза.

За державу обидно

Легко заметить, что акцизный сбор, в отличие от НДС и пошлины, не учитывает таможенную стоимость автомобиля, а она играет ключевую роль в растаможке авто. И здесь важны детали, в которых, как известно, кроется дьявол. И зовут этого дьявола «коррупция».

«Один и тот же автомобиль можно оценить в 1000 долларов и 10 тысяч долларов», — заявил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. По его словам, он сам является дипломированным специалистом, уполномоченным проводить экспертизу состояния транспортных средств для оценки их стоимости, и ему известно, как можно намеренно завысить или, наоборот, занизить стоимость авто, не нарушая при этом закон.

«Поэтому у таможни нужно отобрать возможность оценивать автомобиль по его стоимости, потому что это — коррупция», — говорит эксперт.

Александр Швец согласен с этим тезисом: «Идея состоит в том, чтобы привязать не к оценочной цене, а к реальной стоимости — за сколько реально человек купил автомобиль». По словам эксперта, за границей, в частности, в Европе, многие автомобили продаются через аукционы, и такой принцип реализации авто является наиболее прозрачным.

Поэтому при расчете таможенных платежей должна использоваться реальная, а не оценочная стоимость транспортных средств.

Другое дело, что иногда машины покупаются по непрозрачным схемам. Кроме того, как рассказал Олег Назаренко, «где-нибудь в Польше» условный Вася выбрасывает документы на авто, а потом на украинской таможне дает взятку условному Пете, который существенно занижает стоимость автомобиля по описанной выше процедуре. В результате условный Вася платит за растаможку намного меньше, чем должен был бы, а государственный бюджет недополучает средства.

В связи с этим Олег Назаренко предлагает кардинально пересмотреть принципы таможенного оформления автомобилей, полностью отказавшись при этом от привязки к их стоимости: «Я бы сделал как в Грузии — убрал бы пошлину, акциз, и ввел бы единый транспортный налог. Например, 0,5 евро или 1 евро от „кубика“ (1 кубический сантиметр объема двигателя)».

Рассмотрим уже описанный нами пример автомобиля 2005 года выпуска с объемом двигателя 2 литра (2000 кубических сантиметров), купленного за 3000 евро. Предложенная модель показывает, что таможенное оформление такого авто будет стоить 1000-2000 евро. Получается дешевле, чем сейчас, но ненамного (особенно, если мерить по верхней планке). Однако в случае с более дорогими машинами выигрыш очевиден.

Каждый год по-новому

Отдельно стоит остановиться на самом законопроекте, который подан в Раду и сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, так как нему есть претензии.

«Каждый закон должен преследовать какую-то цель. Нужно понимать, какой автомобильный рынок мы хотим получить, и, уже исходя из этого использовать те или иные законодательные инструменты — убирать акциз, увеличивать акциз, уменьшать пошлину или ее увеличивать, — говорит Олег Омельницкий. — Но на сегодня я не могу сказать, какая в Украине долгоиграющая стратегия по автомобильному рынку. У нас, наверное, на протяжении уже 15 лет каждый год меняются правила игры в плане пошлин, акцизов, ставок. И эти инициативы, порой, противоречат друг другу».

Эксперт также считает неправильным то, что предлагаемым законопроектом предусмотрены льготы для определенной категории граждан: «Мы уже проходили эту историю со льготами для чернобыльцев и других, но в итоге все равно это со временем будет отменено и, опять же, вызовет определенные протесты».

Олег Назаренко, со своей стороны, не против того, что для участников боевых действий хотят ввести льготный режим таможенного оформления автомобилей, но у него тоже есть замечания. По его словам, в законе нужно очень четко прописать, что льготный режим растаможки исключает возможность перепродажи автомобиля.

«У многих участников боевых действий, АТОшников, ветеранов, денег не то, что на машину — иногда даже на кусок хлеба нет», сказал он. А это значит, по его словам, что таких людей будут использовать для завоза в Украину автомобилей на льготных условиях, «заплатив им за это 1000 гривен».

По материалам «Апострофа»