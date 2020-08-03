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Петь гимн Украины в школах не обязательно. Не смотря на решение киевского горсовета

Агата Кловская
03.08.20 18:30
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Петь гимн Украины в школах не обязательно. Не смотря на решение киевского горсовета

В этом учебном году, который как обычно начнется с 1 сентября, кроме измерения температуры перед уроками, столичных школьников ждет еще одно нововведение — обязательное исполнение гимна каждый день. Это предложение поддержали в Киевском городском совете.

Ранее с такой инициативой выступали власти в Николаеве и Ивано-Франковске. Правда, там это носило рекомендательный характер, а гимн предложили дополнить минутой молчания и молитвой.

Но впервые исполнение гимна сделали обязательным во всех школах столицы, и каждый день.

Гимн в школах Киева — обязаловка?

30 июля стало известно, что Киевская городская государственная администрация поддержала проект об обязательном исполнении гимна Украины в каждой школе.

Об этом в Фейсбуке сообщил депутат КГГА и глава Комиссии по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции Олег Бондарчук.

«Только что в 20-00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного Гимна Украины в школах города Киева», — написал он.

По его словам, такая мера будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения.

За решение «О начале обязательного выполнения учащимися, педагогическими работниками в учреждениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины» голосовали в конце заседания.

Авторы проекта — три депутата от ВО «Свобода» Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк, Игорь Мирошниченко.

В проекте решения от 14 июля 2020 года, подписанном мэром Виталием Кличко, говорится, что с целью «популяризации государственных символов и воспитания уважительного отношения к ним», Киевский городской совет решил поручить педагогам провести разъяснительную работу среди учеников и обеспечить, чтобы они выучили гимн страны.

А также «Обеспечить обязательное исполнение учениками, воспитанниками, педагогами в заведениях общего среднего образования Государственного Гимна Украины в начале каждого учебного дня и при проведении торжественных мероприятий».

Контроль возложили на постоянную Комиссию по вопросам образования, семьи, науки и спорта при Киевском городском совете.

То есть петь гимн теперь нужно будет в обязательном порядке перед каждым учебным днем.

В пояснительной записке говорится, что проект подготовили по «многочисленным просьбам жителей Киева», которые «видят необходимость сформировать у детей и юношества ценностные ориентиры и гражданское самосознание через их воспитание в духе уважения к государственному языку и государственным символам».

Школьники не обязаны петь гимн Украины

Обязательное пение гимна не входит в школьную программу и не является предметом оценки со стороны учителей. То есть с точки зрения закона об образовании ученики не обязаны начинать каждый свой день с пения чего-либо — хоть гимна, хоть любой другой композиции.

В законе о государственном гимне говорится, что с него должны начинаться мероприятия общегосударственного значения, а также официальные госцеремонии.

Также в статье 2 документа есть упоминание «других мероприятий», к которым теоретически можно отнести что угодно. Однако здесь есть уточнение, что в таком случае нужно лишь «музыкальное исполнение», а не пение.

Депутаты же Киевсовета постановили именно петь гимн — как ученикам, так и педагогам. Хотя ни те ни другие не являются чиновниками.

К тому же вряд ли можно юридически называть учебный день в школе «мероприятием». Да и логика статьи 2 закона о гимне отсылает к государственному официозу на высшем уровне. А не школьным занятиям. Тем более что школы могут вообще быть частными. И не иметь никакого отношения к государству.

Собственно, вот все правила о пении гимна, установленные в законе. Ничего о школах там нет.

Юрист Елена Лукаш считает, что пение гимна не может носить обязательный характер с точки зрения закона.

«Гимнопевцы из горсовета решили, что добрались до наших детей и могут вмешиваться в образовательный процесс.

Буду краткой — не могут.

Решение об принудительном гимнопении будет жить исключительно в больном сознании этих депутатов и никогда не будет носить обязательный характер.

Но стоит отметить, что эти ряженые никогда не чувствовали себя так вольготно, как при этой слабой власти».

Видимо, именно поэтому все предыдущие решения властей о гимне в школах носили рекомендательный характер.

Кстати, на следующий день после решения Киевсовета КГГА поспешила разъяснить, что петь гимн в школе совсем не обязательно.

«Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать», — говорится в сообщении департамента образования мэрии.

В Киевской области поют с 2014 года. Но не все

Сама идея исполнять гимн в школах Киева и области не новая, но ранее подобные решения местных властей носили рекомендательный характер.

Так, в 2014 году в Департаменте образования и науки Киевской ОГА уже сообщали, что все школы Киевской области будут начинать первые уроки государственным гимном Украины.

В школах и гимназиях к этому распоряжению тогда отнеслись по-разному.

В одних учебных заведениях детей обязали приходить на уроки на 15 минут раньше и за опоздание грозил «неуд» в дневник. В других рекомендацию проигнорировали, в третьих — дети и так пели гимн перед уроками, но раз в неделю, например, по понедельникам.

То есть решение в итоге принимало учебное заведение, на которое могли влиять родители, если им не нравилось «патриотическое» нововведение. Теперь же с 1 сентября и школьники, и педагоги Киева в обязательном порядке должны будут исполнять гимн.

Гимн Украины в Николаеве

В 2018 году похожее решение приняли в Николаеве. Там областные власти утвердили распоряжение начинать первый урок с гимна и минуты молчания. Таким образом занимавший на тот момент пост губернатора Алексей Савченко хотел воспитать патриотизм в школьниках и почтить память погибших на Донбассе.

«Я подписал распоряжение, согласно которому с первого сентября перед первым уроком должен звучать гимн Украины как наш символ. И минута молчания. Только после этого нужно начинать обучение», — заявил глава области на линейке 1 сентября в школе № 36.

«Для того чтобы вы понимали, что когда звучит гимн, надо стоять и петь, а когда минута молчания, надо сделать все, чтобы как бы тишина остановилась, как остановились сердца наших с вами героев, наших ребят», — сказал Савченко, выступая перед детьми и педагогами.

Правда, позже выяснилось, что распоряжение Савченко о гимне и минуте молчания — всего лишь рекомендация.

В тесте документа говорилось, что главам районных государственных администраций нужно рекомендовать городским головам, председателям ОТГ и руководителям высших учебных заведений внедрить исполнение гимна и минуту молчания перед началом учебного процесса каждый день.

То есть решение Киевсовета и здесь прецедент — впервые гимн сделали обязательным для пения в школах.

Молитва в Ивано-Франковске

В 2018 году в Ивано-Франковской области облсовет также рекомендовал школам раз в неделю исполнять гимн, а также читать молитву перед началом занятий. Инициаторами выступили депутаты от «Свободы».

Решение было принято на очередном заседании, где местные депутаты рассматривали вопрос «О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи».

То есть во всех этих случаях окончательное решение оставляют за школами и департаментами образования.

«Опустили исполнение гимна в разряд утренней чистки зубов»

Пользователи соцсетей отреагировали на информацию об исполнении гимна в киевских школах.

В комментариях к новости на странице «свободовца» Бондарчука одни приветствуют такой шаг и сообщают, что в некоторых киевских школах уже поют гимн.

Другие считают, что такое решение, особенно на фоне коронавируса, несвоевременно и больше напоминает не декоммунизацию, а коммунизацию.

Также в сети считают, что пример детям должны показать чиновники, которые принимают громкие решения, пока в городе и так хватает проблем.

«Киеврада обязала школы города исполнять государственный гимн. Почему они сами не начинают свой день с этого, а детей заставляют? Выходили б каждое утро в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн. Кличко впереди. Департаменты сзади. А в 8.30 Шмыгаль мог бы с Кабмином на Грушевского петь. В 6.00 конечно должен задавать тон Президент на Банковой. А после 9 можно петь остальным — НАБУ, СБУ, САП. Если они патриоты конечно. Это ж главная реформа, которой нам так не хватало! Какие там пробки и метро на Троещину — всем городом будем петь гимн и другие революционные песни!» — написал секретарь НСУ. журналист Денис Иванеско.

Журналист Андрей Капустин задается вопросом, что грозит тем, кто откажется петь гимн в школе:

«Депутаты Киевсовета поддержали «инициативу» коллег от ВО «Свобода» на предмет обязательного ежедневного исполнения гимна Украины в столичных школах.

Причем, петь должны как ученики, так и учителя. Но за кадром остался вопрос — а какие карательные меры будут приняты к тем, кто петь не захочет?

Не из сепаратизма или отсутствия патриотизма, а просто из нежелания поддерживать казарменный режим...

Их чего, начнут пороть розгами на заднем дворе?

Как учеников, так и учителей...

Или исключать с «волчьим билетом» и включать в базу «Миротворца»?

Как учеников, так и учителей...

Или в виде наказания заставлять исполнять гимн в течение трех часов подряд после уроков?

Как учеников, так и учителей...

Потому что по-настоящему свободный человек, а не человек ВО «Свобода», поет, ходит, дышит и думает не по указке какого партийного маргинала-мракобеса, а по желанию...

Захотели, скажем, футбольные фаны грянуть «Ще не вмерла» на стадионе, и грянули...

Без всяких Тягнибоков, Фарионов и Мирошниченок...

А не захотели, то не грянули...

Кто-то себе представляет решение, обязывающее всех фанов исполнять перед любым матчем гимн?

И примерный список адресов, по которым фаны отправят инициаторов...

Отож...

Кстати, а почему только гимн?

Почему свободовцы еще не начали лоббировать обязательные факельные шествия после уроков?

А хоровое «Отче наш»?

Хотя, им, с@м, хорошо известно, что для того, чтобы привить к чему-то ненависть, достаточно начать заставлять это что-то любить.

Помните, как в советском фильме «Красная Шапочка» юный мажор по имени Ребенок заявил Шапочке: — «Тебя сейчас излупят плетками, и ты залюбишь меня, как миленькая»

Журналистка Елена Скидан предлагает новые подобные меры: например, политинформацию из постов Юлии Мендель.

«Требую отказаться от любых полумер: к ежедневному спиванию гимна обязательно должна прилагаться пятнадцатиминутка политинформации с непременным зачитыванием с выражением, например, передовиц из телеги ОП или, на худой конец, постов Мендель. А во-вторых, куда делись торжественные линейки? Вы там что, совсем всё забыли, как надо?».

Депутат Максим Бужанский сравнивает правило школьного гимна с советскими практиками. Правда, отметим, что в СССР гимн перед уроками не исполняли.

«Была в покойном Союзе недобрая традиция, везде должно было присутствовать упоминание о руководящей роли партии.

В большей или меньшей степенях, не важно.

Программа в мире животных?

Журавли полетели красивым клином?

Ха! Так известно ж чего, потому что коммунистическая партия, денно и нощно, неуклонно и т.д.

Мирный атом расщепился?

Ещё бы.

А куда ж ему деваться-то, когда советские учёные, под руководством партии, и бубубу дальше.

Не знаю, как долго шёл процесс привыкания, но уже в моем детстве на это никто не обращал внимания.

Унылая обязаловка, листаем дальше.

Так вот, ровно в тот же фокус пытаются втиснуть ежеутренее исполнение гимна киевскими школьниками.

Та же самая схема.

Содержание поменяется формой, потом исчезает полностью, остаётся одна форма, которую перестают воспринимать всерьёз.

Зачем в 21 веке пытаться воспроизвести 70-е годы 20-го века — загадка.

Опустили исполнение гимна в разряд утренней чистки зубов, глядишь, добавят к исполнению гимна еще и молитву, на математику времени не останется вовсе».

https://strana.ua/news/281718-himn-v-shkolakh-kieva-kak-v-ukraine-zastavljajut-detej-pet-pered-urokami.htmlПо материалам Страна

Тэги: Киев, Гимн Украины, школа, урок, образование

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Петь гимн Украины в школах не обязательно. Не смотря на решение киевского горсовета
03.08.20 18:30

Петь гимн Украины в школах не обязательно. Не смотря на решение киевского горсовета

Автор: Агата Кловская

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