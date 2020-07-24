Пудрик Денис Валериевич идет ва-банк. Почему Денис Пудрик хочет на Одесскую таможню?

Жил да был на львовской таможне такой индивид Пудрик Денис Валериевич. Жил, не тужил, пока не попал в коррупционный скандал, за что с треском вылетел и едва откупился от солидного срока. Но время идет и Денис Валериевич Пудрик хочет вернуться, причем, не куда-нибудь, а в другой «рыбный» регион — на Одесскую таможню.

Как стало известно, Пудрик Денис Валериевич ещё пребывая на должности заместителя начальника Одесской таможни за последний месяц уже лоббирует активно назначения в Одесскую таможню бывших сотрудников Крымской таможни, которых в свою очередь привёл и частично реинкарнировал в Одессе господин Грибанов.

Совпадение? Конечно нет. Вспомним историю. Денис Пудрик успел достаточно «успешно» побывать начальником Крымской таможни во времена Януковича. В этой же таможне примерно в то же время и с теми же кадрами доблестно трудился и господин Грибанов, который успел прославиться в Одессе в последнее время как ее начальник и был уволен уже нынешним руководством Гостаможслужбы по требованию Министра финансов.

Так что Пудрик Денис Валериевич и господин Грибанов очевидно имеют много общих друзей и общих интересов. И людей одних и тех же тянут за собой под определенные задачи. И ещё один интересный факт.

С кем связан Пудрик Денис Валериевич?

Как поговаривают знающие люди за последнее время господин Пудрик умудрился несколько раз встречался в Одессе со Степаном Дериволковым, которого хорошо знают таможенники. Так что «талантливый» куратор к Пудрика уже нашёлся.

Что касается персоны Сергея Сличко, которого Минфин и Гостаможслужба протежирует на начальника Киевской таможни, то стоит просто посмотреть анекдотические оформления в Днепропетровской таможне в период, когда Сличко там был начальником. Обувь в морских контейнерах оформлялась вместе с автомобильными запасными частями. При этом обуви в этих контейнерах было парадоксально мало. Примитивная схема 90-х. И сколько таких странных контейнеров было? Не знает и не видит этого только ленивый или сознательно слепой. Или принципиально и упорно не хотят видеть.

Складывается впечатление, что ум и сознание руководителей Минфина и Гостаможслужбы затуманено взятыми на себя обязательствами сомнительного характера, либо напоминают действия перед «уходом со сцены» по принципу «после нас хот потоп». Иначе как можно оценить подкладывание под самих себя таких мин замедленного действия и полное игнорирование информации и фактов.

И что вскоре будет рассказывать руководитель Гостаможслужбы через достаточно короткое время, когда Киевская и Одесская таможня окажутся окутанными плотным туманом таможенных схем из которого «живыми» не выбраться не руководству Минфина ни руководству Гостаможслужбы. Такая вот история Пудрика Дениса Валериевича. Впрочем, она отнюдь не закончена, а скорее всего — лишь начинается.