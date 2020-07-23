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Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем

Александр Панько
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Разоблачения Давида Жвании: После Майдана-2014 к власти пришла ОПГ, Порошенко своровал больше 3 млрд долл и унижался перед Януковичем

В Украине назрел очередной политический скандал. С разоблачениями против экс-президента Порошенко выступил его бывший соратник, политик и бизнесмен Давид Жвания.

Он заявил, что Евромайданом управляли преступные группировки, которые возглавляли первые лица будущих партий власти — БПП и «Народного фронта». Давид Жвания также сообщил, что участвовал в даче многомиллионных взяток еврочиновникам — в обмен на лояльность к избранию Петра Порошенко президентом.

В Украине — ползучий реванш Порошенко

«В стране происходит ползучий реванш — рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение.

Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения», — сообщил Давид Жвания.

После Майдана в 2014 году к власти пришла ОПГ

Давид Жвания также рассказал, что после Майдана в 2014 году к власти пришла организованная преступная группировка, в которой он сам и состоял. По словам Жвании, именно она финансировала протесты и срывала любые варианты договоренностей с властью, которые были призваны избежать эскалации. Именно тогда сформировались основные группы влияния на нынешнюю политику.

«Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами „Партии регионов“, вели переговоры с иностранными посольствами.

В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия», — рассказал Жвания и добавил, что готов дать на этот счет показания.

«Я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины»

После победы Евромайдана, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией, чтобы обеспечить президентство для Порошенко. В схеме также участвовал будущий глава МИД Павел Климкин.

«Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам», — сообщил экс-нардеп.

«Порошенко получил коррупционным путем 3 миллиарда 400 миллионов долларов»

По его мнению, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал.

Он также подсчитал, сколько экс-президент заработал за пятилетку на Банковой.

«Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры», — полагает Жвания.

Он напомнил, что в апреле 2019 года — то есть накануне второго тура выборов — подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям.

«Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны», — говорит Жвания.

Бывший политик понадеялся, что у президента Зеленского «хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения».

«Порошенко унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева»

«Порошенко сегодня, в канун местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта — он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил, и Порошенко не посмел ослушаться», — сообщил Давид Жвания и пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями.

 

По материалам Страна

Тэги: Петр Порошенко, Майдан, политика, криминал, Давид Жвания

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