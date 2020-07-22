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Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?

Виктор Даль
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Захват заложников Луцке - предвыборная театральная постановка?

Конспирологические версии о том, что захват Максимом Плохим (Максим Кривош) в Луцке автобуса с людьми и последующие действия — это была театральная постановка в интересах не то Зеленского, не то Авакова, появились буквально сразу после того как террорист сдался. Их сторонники исходят из логики «кому это выгодно» и «кто по итогу выиграл».

Почему не СБУ?

Вообще, конечно, история с отсидевшим зоозащитником, который превратился в террориста, выглядит очень необычно для наших краев и вызывает подозрения. Тем более, с учётом уже имевших место подобных ситуаций с минерами мостов (там, правда, без заложников было), которые также породили немало версий о постановочных шоу.

С другой стороны мог ли психически неуравновешенный человек на почве ненависти к окружающей действительности пойти на такой шаг? Теоретически мог.

Но есть один момент, который конспирологию действительно сильно подпитывает.

Почему руководство операции было не у СБУ?

Шутки по поводу непутевого «лейтенанта Баканова», который неизвестно чем занимался пока террорист держал заложников и полиция и даже президент вели переговоры, оставим за скобками.

Вопрос не в Баканове. А в том, что в Украине спецназ Альфа является единственным спецподразделение, которое имеет право выполнять задачи по освобождению заложников, захваченных вооружёнными террористами.

Альфа, судя по фото и по официальным сообщениям на месте была. Но в каком количестве? И почему СБУ не взяла в свои руки командование операцией — вопрос.

Если действительно прорабатывался штурм силами Альфы, то почему командование операцией не осуществлялось полностью СБУ?

Если, конечно, штурм изначально вообще планировался.

И снова театр?

В соцсетях публикуют видео, из которого можно сделать вывод, что террорист сделался сам, а взрывы, БТР и прочее уже было потом.

Зачем? Для медийно-театрального эффекта или была оперативная необходимость?

Луцк террорист театральная постановка

Заместитель Зеленского пересмотрел сериал «Черное зеркало»?

Известный блогер Юрий Ткачев пишет:

«Моя версия: Кирилл Тимошенко (замглавы Офиса президента — ред.) посмотрел первую серию „Чёрного зеркала“. И да, Зеленский по ходу ещё легко отделался».

 

Зеленый театр Луцка. Новое видео Шария

О театральной постановке в Луцке рассказывает также известный блогер Анатолий Шарий в своей новом видео:

По материалам каналов Политика Страны и Юрий Ткачев

Тэги: выборы, политика, криминальный авторитет, Анатолий Шарий, Арсен Аваков, Луцк, конспирология, Владимир Зеленский, Максим Плохой, Максим Кривош

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