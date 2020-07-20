Количество районов в Украине сократилось более, чем втрое. Опубликованы новые карты

17 июля Верховная Рада Украины приняла постановление о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых. Карты новых районов и их состав по каждому региону публикует портал «Децентрализация».

Автономная Республика Крым

Бахчисарайский район (с административным центром в городе Бахчисарай) в составе территории административно подчиненной Севастопольскому городскому совету (кроме города Севастополя), и территориальных общин, входивших в состав Бахчисарайского района;

Белогорский район (с административным центром в городе Белогорск) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Белогорского, Нижнегорского районов;

Джанкойский район (с административным центром в городе Джанкой) в составе территории Джанкойской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Джанкойского района;

Евпаторийский район (с административным центром в городе Евпатория) в составе территории административно подчинена городском совете города Евпатория, территории Сакской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Сакского, Черноморского районов;

Керченский район (с административным центром в городе Керчь) в составе территории Керченской городской территориальной общины и территорий территориальных общин, входивших в состав Едикуйского района;

Курманский район (с административным центром в поселке городской типа Курман) в составе территорий территориальных общин, входивших в состав Курманского, Первомайского районов;

Перекопский район (с административным центром в городе Яны Капу) в составе территории административно подчинена городском совете города Армянск, территории территориальной общины города Яны Капу и территорий территориальных общин, входивших в состав Перекопского, Раздольненского районов;

Симферопольский район (с административным центром в городе Симферополь);

Феодосийский район (с административным центром в городе Феодосия) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Судак, Феодосия, и территорий территориальных общин, входивших в состав Ислямтерецкого, Ичкинского районов;

Ялтинский район (с административным центром в городе Ялта) в составе территорий, административно подчиненных городским советам городов Алушта, Ялта.

Винницкая область

Винницкий район (с административным центром в городе Винница) в составе территорий Агрономической сельской, Винницкой городской, Вороновицкой поселковой, Гниванской городской, Ильинецкой городской, Липовецкой городской, Литинской поселковой, Лука-Мелешковской сельской, Немировской городской, Оратовской поселковой, Погребищенской городской, Стрижавской поселковой , Сутискивской поселковой, Тывровской поселковой, Турбовской поселковой, Якушинецкой сельской территориальных общин;

Гайсинский район (с административным центром в городе Гайсин) в составе территорий Бершадской городской, Гайсинской городской, Дашевской поселковой, Джулинской сельской, Краснопольской сельской, Кункивскои сельской, Челябинской городской, Ободовской сельской, Ольгопольской сельской, Райгородской сельской, Соболовской сельской, Теплицкой поселковой, Тростянецкой поселковой, Чечельницкой поселковой территориальных общин;

Жмеринский район (с административным центром в городе Жмеринка) в составе территорий Барской городской, Джуринской сельской, Жмеринской городской, Копайгородской поселковой, Мурафской сельской, Севериновской сельской, Станиславчицкой сельской, Шаргородской городской территориальных общин;

Могилев-Подольский район (с административным центром в городе Могилев-Подольский) в составе территорий Бабчинецкой сельской, Вендичанской поселковой, Могилев-Подольской городской, Мурованокуриловецкой поселковой, Черновицкой поселковой, Ямпольской городской, Яришевской сельской территориальных общин;

Тульчинский район (с административным центром в городе Тульчин) в составе территорий Брацлавской поселковой, Вапнярский поселковой, Городковской сельской, Крыжопольской поселковой, Песчанской поселковой, Студенянской сельской, Томашпольской поселковой, Тульчинской городской, Шпиковской поселковой территориальных общин;

Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельник) в составе территорий Глуховецкой поселковой, Ждановской сельской, Ивановской сельской, Калиновской городской, Казатинской городской, Махновской сельской, Самгородоцкой сельской, Улановской сельской, Хмельницкой городской территориальных общин.

Волынская область

Владимир-Волынский район (с административным центром в городе Владимир-Волынский) в составе территорий Владимир-Волынской городской, Затурцивской сельской, Зимнивской сельской, Иваничевской поселковой, Литовежской сельской, Локачинской поселковой, Нововолынской городской, Оваднойской сельской, Павловской сельской, Поромивской сельской, Устилужской городской территориальных общин;

Камень-Каширский район (с административным центром в городе Камень-Каширский) в составе территорий Камень-Каширской городской, Любешовской поселковой, Маневицкой поселковой, Прилисненскои сельской, Сошиненской сельской территориальных общин;

Ковельский район (с административным центром в городе Ковель) в составе территорий Велимченской сельской, Велицкой сельской, Вишневской сельской, Голобской поселковой, Головненской поселковой, Дубеченской сельской, Дубовской сельской, Заболотовской поселковой, Забродовской сельской, Ковельской городской, Колодяжненской сельской, Луковской поселковой, Люблинецкой поселковой, Любомльской городской, Поворской сельской, Ратнивской поселковой, Ровенской сельской, Самаровской сельской, Сереховичивской сельской, Смидинской сельской, Старовиживской поселковой, Турийской поселковой, Шацкой поселковой территориальных общин;

Луцкий район (с административным центром в городе Луцк) в составе территорий Берестечковой городской, Боратинской сельской, Городищенской сельской, Гороховской городской, Доросинивской сельской, Киверцивской городской, Колковской поселковой, Копачевской сельской, Луцкой городской, Марьяновской поселковой, Олицкой поселковой, Пидгайцивской сельской , Рожищенской городской, Торчинской поселковой, Цуманской поселковой территориальных общин.

Днепропетровская область

Днепровский район (с административным центром в городе Днепр) в составе территорий Днепровской городской, Китайгородской сельской, Любимовской сельской, Ляшкивской сельской, Николаевской сельской, Могилевской сельской, Новоалександровской сельской, Новопокровской поселковой, Обуховской поселковой, Петриковской поселковой, Пидгородненской городской, Святовасиливской сельской, Слобожанской поселковой, Солонянской поселковой, Сурско-Литовской сельской, Царичанской поселковой, Чумаковской сельской территориальных общин;

Каменский район (с административным центром в городе Каменское) в составе территорий Божедаровской поселковой, Верховцевской городской, Верхнеднепровской городской, Вишневской поселковой, Вольногорской городской, Желтоводской городской, Затишнянской сельской, Каменской городской, Криничанской поселковой, Пятихатской городской, Саксаганской сельской территориальных общин;

Криворожский район (с административным центром в городе Кривой Рог) в составе территорий Апостоловской городской, Вакуловской сельской, Глееватской сельской, Гречаноподивской сельской, Грушиской сельской, Девладовской сельской, Зеленодольской городской, Карповской сельской, Криворожской городской, Лозоватской сельской, Нивотрудовской сельской, Новолатовской сельской, Новопольскои сельской, Софиевской поселковой, Широковской поселковой территориальных общин;

Никопольский район (с административным центром в городе Никополь) в составе территорий Марганецкой городской, Мировское сельской, Никопольской городской, Первомайск сельской, Покровской городской, Покровской сельской, Томаковской поселковой, Красногригорьевские поселковой территориальных общин;

Новомосковский район (с административным центром в городе Новомосковск) в составе территорий Губинской поселковой, Личкивской сельской, Магдалиновской поселковой, Новомосковской городской, Перещепинской городской, Песчанской сельской, Черкасской поселковой, Чернетчинской сельской территориальных общин;

Павлоградский район (с административным центром в городе Павлоград) в составе территорий Богдановской сельской, Вербкивской сельской, Межирецкой сельской, Павлоградской городской, Терновской городской, Троицкой сельской, Юрьевской поселковой территориальных общин;

Синельниковский район (с административным центром в городе Синельниково) в составе территорий Брагиновской сельской, Васильковской поселковой, Великомихайловской сельской, Дубовикивскои сельской, Зайцевской сельской, Илларионовской поселковой, Маломихайловской сельской, Межевской поселковой, Николаевской сельской, Новопавловской сельской, Первомайской городской, Петропавловской поселковой, Покровской поселковой, Раевской сельской, Роздорской поселковой, Синельниковской городской, Славгородской поселковой, Славянской сельской, Украинской сельской территориальных общин.

Донецкая область

Бахмутский район (с административным центром в городе Бахмут) в составе территорий Бахмутской городской, Звановской сельской, Светлодарской городской, Северской городской, Соледарской городской, Торецкой городской, Часовярской городской территориальных общин;

Волновахский район (с административным центром в городе Волноваха) в составе территорий Великоновоселковской поселковой, Волновахской городской, Угледарской городской, Комарской сельской, Мирненской поселковой, Ольгинской поселковой, Старомлиновской сельской, Хлебодаровской сельской территориальных общин;

Горловский район (с административным центром в городе Горловка) в составе территорий Углегорской городской, Горловской городской, Дебальцевской городской, Енакиевской городской, Ждановской городской, Снежнянской городской, Хрестовской городской, Чистяковской городской, Шахтерской городской территориальных общин;

Донецкий район (с административным центром в городе Донецк) в составе территорий Амвросиевской городской, Донецкой городской, Иловайской городской, Макеевской городской, Харцызской городской, Ясиноватской городской территориальных общин;

Кальмиусский район (с административным центром в городе Кальмиусское) в составе территорий Бойкивской поселковой, Докучаевской городской, Кальмиусской городской, Новоазовской городской, Старобешевской поселковой территориальных общин;

Краматорский район (с административным центром в городе Краматорск) в составе территорий Андреевской сельской, Дружковской городской, Иллинивской сельской, Константиновской городской, Краматорской городской, Лиманской городской, Николаевской городской, Новодонецкой поселковой, Александровской поселковой, Святогорской городской, Славянской городской, Черкасской поселковой территориальных общин;

Мариупольский район (с административным центром в городе Мариуполь) в составе территорий Кальчицкий сельской, Мангушский поселковой, Мариупольской городской, Никольской поселковой, Сартанской поселковой территориальных общин;

Покровский район (с административным центром в городе Покровск) в составе территорий Авдеевской городской, Белозерской городской, Гродивской поселковой, Добропольской городской, Криворожской сельской, Кураховской городской, Марьинской городской, Мирноградской городской, Новогродовской городской, Очеретинской поселковой, Покровской городской, Селидовской городской , Удачненской поселковой, Шаховской сельской территориальных общин.

Житомирская область

Бердичевский район (с административным центром в городе Бердичев) в составе территорий Андрушевской городской, Бердичевской городской, Вчорашненской сельской, Гришковецкой поселковой, Краснопольской сельской, Райгородоцкой сельской, Ружинской поселковой, Семеновской сельской, Червоненской поселковой, Швайкивской сельской территориальных общин;

Житомирский район (с административным центром в городе Житомир) в составе территорий Андрушкивской сельской, Березовской сельской, Брусиловской поселковой, Высоковской сельский, Вишевицкой сельской, Ольшанской сельской, Волицкой сельской, Глыбочицкой сельской, Городецкой поселковой, Житомирской городской, Квитневой сельской, Корнинской поселковой, Коростышевской городской, Курненской сельской, Любарской поселковой, Миропольской поселковой, Новоборовской поселковой, Новогуйвинской поселковой, Олиивской сельской, Попельнянской поселковой, Потиевской сельской, Пулинской поселковой, Радомышльской городской, Романовской поселковой, Станишовской сельской, Старосилецкой сельской, Тетеревской сельской, Харитонивскои сельской, Хорошевской поселковой, Черняховской поселковой, Чудновской городской территориальных общин;

Коростенский район (с административным центром в городе Коростень) в составе территорий Белокоровицкой сельской, Гладковицкой сельской, Горщиковской сельской, Иршанскойпоселковой, Коростенской городской, Лугинской поселковой, Малинской городской, Народицкой поселковой, Овруцкой городской, Олевской городской, Словечанской сельской, Ушомирской сельской, Чоповицкой поселковой территориальных общин;

Новоград-Волынский район (с административным центром в городе Новоград-Волынский) в составе территорий Барановской городской, Барашивской сельской, Броникивской сельской, Городницкой поселковой, Довбышской поселковой, Дубровской сельский, Емильчинской поселковой, Новоград-Волынской городской, Пищивской сельской, Стриивской сельской, Чижевской сельской, Ярунской сельской территориальных общин.

Закарпатская область

Береговский район (с административным центром в городе Берегово) в составе территорий Батевской поселковой, Береговской городской, Великобережской сельской, Великобийганской сельской, Вилоцкой поселковой, Виноградовской городской, Каменской сельской, Королевской поселковой, Косонской сельской, Пийтерфоловской сельской территориальных общин;

Мукачевский район (с административным центром в городе Мукачево) в составе территорий Великолучковской сельской, Верхнекоропецкой сельской, Воловецкой поселковой, Горондивской сельской, Ждениивской поселковой, Ивановецкой сельской, Кольчинской поселковой, Мукачевской городской, Нелипинской сельской, Нижневоротской сельской, Полянской сельской, Савеловской городской, Чинадиевской поселковой территориальных общин;

Раховский район (с административным центром в городе Рахов) в составе территорий Богданской сельской, Великобычковской поселковой, Раховской городской, Ясинянской поселковой территориальных общин;

Тячевский район (с административным центром в городе Тячев) в составе территорий Бедевлянской сельской, Буштинской поселковой, Вильховецкой сельской, Дубовской поселковой, Нересницкой сельской, Солотвинской поселковой, Тересвянской поселковой, Тячевской городской, Углянской сельской, Усть-Чернянской поселковой территориальных общин;

Ужгородский район (с административным центром в городе Ужгород) в составе территорий Баранинской сельской, Великоберезнянской поселковой, Великодобронской сельской, Дубриницко-Малоберезнянской сельской, Костринской сельской, Оноковской сельской, Перечинской городской, Середнянской поселковой, Ставненской сельской, Сюртивской сельской, Турье-Реметивской сельской, Ужгородской городской, Холмкивской сельской, Чопской городской территориальных общин;

Хустский район (с административным центром в городе Хуст) в составе территорий Белковской сельской, Вишкивской поселковой, Горинчивскои сельской, Должанской сельской, Драговской сельской, Заречанской сельской, Иршавской городской, Керецковской сельской, Колочавской сельской, Межгорской поселковой, Пилипецкой сельской, Синевирской сельской, Хустской городской территориальных общин.

Запорожская область

Бердянский район (с административным центром в городе Бердянск) в составе территорий Андреевской сельской, Андреевской поселковой, Бердянской городской, Берестовской сельской, Коларовской сельской, Осипенковской сельской, Приморской городской, Черниговской поселковой территориальных общин;

Васильевский район (с административным центром в городе Васильевка) в составе территорий Благовещенской сельской, Васильевской городской, Великобелозерской сельской, Водянской сельской, Днепрорудненской городской, Энергодарской городской, Каменско-Днепровской городской, Малобилозерскои сельской, Михайловской поселковой, Роздольской сельской, Степногорской поселковой территориальных общин;

Запорожский район (с административным центром в городе Запорожье) в составе территорий Беленьковской сельской, Вильнянской городской, Долинской сельской, Запорожской городской, Камышевахской поселковой, Кушугумськои поселковой, Матвеевской сельской, Михайловской сельской, Михайло-Лукашивскои сельской, Новониколаевской поселковой, Новоалександровской сельской, Павловской сельской Петр-Михайловской сельской, Степненскои сельской, Таврической сельской, Тернуватскои поселковой, Широковской сельской территориальных общин;

Мелитопольский район (с административным центром в городе Мелитополь) в составе территорий Веселовской поселковой, Кирилловской поселковой, Константиновской сельской, Мелитопольской городской, Мирненской поселковой, Новенскои сельской, Новобогдановской сельской, Нововасилевской поселковой, Новоуспеновской сельской, Александровской сельской, Плодородненськой сельской, Приазовской поселковой, Семеновской сельской, Терпеньевской сельской, Чкаловской сельской, Якимовской поселковой территориальных общин;

Пологовский район (с административным центром в городе Пологи) в составе территорий Бильмацкои поселковой, Воздвижевскои сельской, Воскресенской сельской, Гуляйпольской городской, Камыш-Зорянской поселковой, Малиновской сельской, Малотокмачанскои сельской, Молочанской городской, Ореховской городской, Пологовской городской, Преображенской сельской, Розовской поселковой, Смирновская сельской, Токмакской городской, Федоровской сельской территориальных общин.

Ивано-Франковская область

Верховинский район (с административным центром в поселке городской типа Верховина) в составе территорий Белоберезской сельской, Верховинской поселковой, Зеленской сельской территориальных общин;

Ивано-Франковский район (с административным центром в городе Ивано-Франковск) в составе территорий Бильшивцовской поселковой, Богородчанской поселковой, Букачевской поселковой, Бурштынской городской, Галицкой городской, Дзвиняцкой сельской, Дубовецкой сельской, Езупильськои поселковой, Загвиздянскои сельской, Ивано-Франковской городской, Лисецкой поселковой, Обертинской поселковой, Олешанскои сельской, Рогатинской городской, Солотвинской поселковой, Старобогородчанскои сельской, Тисменицкой городской, Тлумацкой городской, Угринивскои сельской, Ямницкой сельской территориальных общин;

Калушский район (с административным центром в городе Калуш) в составе территорий Болеховской городской, Брошнев-Осадскои поселковой, Верхнянской сельской, Выготской поселковой, Витвицкой сельской, Войниловской поселковой, Долинской городской, Дубовской сельской, Калушской городской, Новицкой сельской, Перегинской поселковой, Рожнятовской поселковой , Спасской сельской территориальных общин;

Коломыйский район (с административным центром в городе Коломыя) в составе территорий Гвоздецкой поселковой, Городенковской городской, Заболотовской поселковой, Коломыйской городской, Коршивскои сельской, Матеивецкои сельской, Нижневербизкои сельской, Отинийской поселковой, Печенижинской поселковой, Пидгайчиковской сельской, Пядицкой сельской, Снятинской городской, Чернелицкой поселковой территориальных общин;

Косовский район (с административным центром в городе Косов) в составе территорий Косовской городской, Космацкой сельской, Кутской поселковой, Рожновской сельской, Яблунивской поселковой территориальных общин;

Надворнянский район (с административным центром в городе Надворная) в составе территорий Ворохтянской поселковой, Делятинской поселковой, Ланчинской поселковой, Надворнянской городской, Пасичнянской сельской, Перерислянскои сельской, Поляницкой сельской Яремчанской городской территориальных общин.

Киевская область

Белоцерковский район (с административным центром в городе Белая Церковь) в составе территорий Белоцерковской городской, Володарской поселковой, Гребенковской поселковой, Ковалевской сельской, Маловильшанской сельской, Медвинской сельской, Рокитнянской поселковой, Сквирской городской, Ставищенской поселковой, Таращанской городской, Тетиевской городской, Узинской городской, Фурсовской сельской территориальных общин;

Бориспольский район (с административным центром в городе Борисполь) в составе территорий Бориспольской городской, Воронковськои сельской, Горной сельской, Дивичкивскои сельской, Золочевской сельской, Переяславской городской, Студеникивскои сельской, Ташанской сельской, Цибливскои сельской, Яготинской городской территориальных общин;

Броварской район (с административным центром в городе Бровары) в составе территорий Барышевской поселковой, Березанской городской, Броварской городской, Великодимерской поселковой, Зазимской сельской, Згуровской поселковой, Калиновской поселковой, Калитянской поселковой территориальных общин;

Бучанский район (с административным центром в городе Буча) в составе территорий Белогородской сельской, Бородянской поселковой, Борщаговской сельской, Бучанской городской, Вишневой городской, Гостомельской поселковой, Дмитровской сельской, Ирпенской городской, Коцюбинской поселковой, Макаровской поселковой, Немишаевской поселковой, Песковской поселковой территориальных общин;

Вышгородский район (с административным центром в городе Вышгород) в составе территорий Вышгородской городской, Дымерской поселковой, Иванковской поселковой, Петровской сельской, Пирновской сельской, Полесской поселковой, Славутичской городской территориальных общин;

Обуховский район (с административным центром в городе Обухов) в составе территорий Богуславской городской, Васильковской городской, Кагарлицкой городской, Козинской поселковой, Мироновской городской, Обуховской городской, Ржищевской городской, Украинской городской территориальных общин;

Фастовский район (с административным центром в городе Фастов) в составе территорий Бышевской сельской, Боярской городской, Гатненскои сельской, Глеваховской поселковой, Калиновской поселковой, Кожанской поселковой, Томашевской сельской, Фастовской городской, Феодосиевской сельской, Чабанивской поселковой территориальных общин.

Кировоградская область

Голованевский район (с административным центром в поселке городской типа Голованевск) в составе территорий Благовещенской городской, Ольшанской поселковой, Гайворонской городской, Голованевской поселковой, Завальевской поселковой, Надлацкои сельской, Новоархангельской поселковой, Перегоновской сельской, Подвысоцкой сельской, Побужской поселковой территориальных общин;

Кропивницкий район (с административным центром в городе Кропивницкий) в составе территорий Аджамской сельской, Бобринецкой городской, Великосевериновской сельской, Гуровской сельской, Дмитровской сельской, Долинской городской, Знаменской городской, Катериновской сельской, Кетрисанивскои сельской, Компаниевской поселковой, Кропивницкой городской, Новгородковской поселковой , Александровской поселковой, Соколовской сельской, Суботцивскои сельской, Первозвановской сельской, Устиновской поселковой территориальных общин;

Новоукраинский район (с административным центром в городе Новоукраинка) в составе территорий Ганновской сельской, Глодосской сельской, Добровеличковской поселковой, Злинской сельской, Маловисковской городской, Марьяновской сельской, Новомиргородской городской, Новоукраинской городской, Песчанобродской сельской, Помичнянской городской, Ровненской сельской, Смолинской поселковой, Тишкивской сельской территориальных общин;

Александрийский район (с административным центром в городе Александрия) в составе территорий Великоандрусивской сельской, Новопражской поселковой, Александрийской городской, Онуфриевской поселковой, Пантаевской поселковой, Петровской поселковой, Попельнастивскои сельской, Приютовской поселковой, Светловодской городской территориальных общин.

Луганская область

Алчевский район (с административным центром в городе Алчевск) в составе территорий Алчевской городской, Зимогорьевской городской, Кадиевской городской территориальных общин;

Должанский район (с административным центром в городе Должанский) в составе территорий Должанской городской, Сорокинской городской территориальных общин;

Луганский район (с административным центром в городе Луганск) в составе территорий Луганской городской, Лутугинской городской, Молодогвардейской городской территориальных общин;

Ровеньковский район (с административным центром в городе Ровеньки) в составе территорий Антрацитовской городской, Ровеньковской городской, Хрустальненской городской территориальных общин;

Сватовский район (с административным центром в городе Сватово) в составе территорий Белокуракинской поселковой, Коломийчискои сельской, Краснореечнской поселковой, Лозно-Александровской поселковой, Нижнедуванской поселковой, Сватовской городской, Троицкой поселковой территориальных общин;

Северодонецкий район (с административным центром в городе Северодонецк) в составе территорий Горной городской, Кременской городской, Лисичанской городской, Попаснянской городской, Рубежанской городской, Северодонецкой городской территориальных общин;

Старобельский район (с административным центром в городе Старобельск) в составе территорий Беловодской поселковой, Белолуцкой поселковой, Марковской поселковой, Миловской поселковой, Новопсковской поселковой, Старобельской городской, Чмиривскои сельской, Шульгинскои сельской территориальных общин;

Счастьенский район (с административным центром в поселке городской типа Новоайдар) в составе территорий Нижнетепливськой сельской, Новоайдарской поселковой, Станично-Луганской поселковой, Широковской поселковой, Счастьенской городской территориальных общин.

Львовская область

Дрогобычский район (с административным центром в городе Дрогобыч) в составе территорий Бориславской городской, Дрогобычской городской, Меденицкой поселковой, Сходницкой поселковой, Трускавецкой городской территориальных общин;

Золочевский район (с административным центром в городе Золочев) в составе территорий Бродовский городской, Буской городской, Заболотцивскои сельской, Золочевской городской, Красненской поселковой, Подкаменской поселковой, Поморянской поселковой территориальных общин;

Львовский район (с административным центром в городе Львов) в составе территорий Бибрской городской, Великолюбинской поселковой, Глинянской городской, Городецкой городской, Давыдовской сельской, Добросинско-Магеровской поселковой, Жовкивской городской, Жовтанецкой сельской, Зимноводовскои сельской, Каменка-Бугской городской, Комарнивскои городской, Куликовской поселковой, Львовской городской, Муровановской сельской, Новояричовской поселковой, Оброшинской сельской, Перемышлянской городской, Пидберизцивькои сельской, Пустомытовской городской, Рава-Русской городской, Сокильницкои сельской, Соонковской сельской, Щирецкой поселковой территориальных общин;

Самборский район (с административным центром в городе Самбор) в составе территорий Бисковичской сельской, Боринской поселковой, Добромильской городской, Новокалинивскои городской, Раливскои сельской, Рудковской городской, Самборской городской, Старосамборской городской, Стрелковской сельской, Турковской городской, Хиривской городской территориальных общин;

Стрыйский район (с административным центром в городе Стрый) в составе территорий Гнездычевской поселковой, Грабовецкой-Дулибивскои сельской, Жидачевской городской, Журавненской поселковой, Козивской сельской, Николаевской городской, Моршинской городской, Новороздольской городской, Розвадовской сельской, Сколивской городской, Славской поселковой, Стрыйской городской , Тростянецкой сельской, Ходоровской городской территориальных общин;

Червоноградский район (с административным центром в городе Червоноград) в составе территорий Белзской городской, Великомостивской городской, Добротворской поселковой, Лопатинской поселковой, Радеховской городской, Сокальской городской, Червоноградской городской территориальных общин;

Яворовский район (с административным центром в городе Яворов) в составе территорий Ивано-Франковской поселковой, Мостисской городской, Новояворовской городской, Судововишнянской городской, Шегинивскои сельской, Яворивской городской территориальных общин.

Николаевская область

Баштанский район (с административным центром в городе Баштанка) в составе территорий Баштанской городской, Березнеговатской поселковой, Вольнозапорожской сельской, Владимирской сельской, Гороховской сельской, Ингульской сельской, Казанковской поселковой, Новобугской городской, Привильненськой сельской, Снигуривской городской, Софиевской сельской, Широковской сельской территориальных общин;

Вознесенский район (с административным центром в городе Вознесенск) в составе территорий Братской поселковой, Бугской сельской, Веселиновской поселковой, Вознесенской городской, Домановской поселковой, Дорошивскои сельской, Еланецкой поселковой, Мостовской сельской, Новомарьивськои сельской, Александровской поселковой, Прибужановской сельской, Прибужской сельской , Южно городской территориальных общин;

Николаевский район (с административным центром в городе Николаев) в составе территорий Березанской поселковой, Веснянской сельской, Воскресенской поселковой, Галицинивскои сельской, Коблевскои сельской, Константиновской сельской, Куцурубскои сельской, Николаевской городской, Мешково-Погореловской сельской, Нечаянской сельской, Новоодесской городской, Ольшанской поселковой , Очаковской городской, Первомайской поселковой, Радсадовской сельской, Степной сельской, Сухоеланецкои сельской, Черноморской сельской, Шевченковской сельской территориальных общин;

Первомайский район (с административным центром в городе Первомайск) в составе территорий Арбузинской поселковой, Благодатненской сельской, Врадиевской поселковый, Каменномостовской сельской, Кривоозерской поселковой, Мигиивскои сельской, Первомайской городской, Синюхинобродскои сельской территориальных общин.

Одесская область

Березовский район (с административным центром в городе Березовка) в составе территорий Андреево-Ивановской сельской, Березовской городской, Великобуялицкои сельской, Знаменской сельской, Ивановской поселковой, Коноплянской сельской, Курисовскои сельской, Николаевской поселковой, Новокальчевськои сельской, Петровиривскои сельской, Раухивськои поселковой, Расцветовской сельской, Старомаякивскои сельской, Стрюкивскои сельской, Чогодаровскои сельской, Ширяевской поселковой территориальных общин;

Белгород-Днестровский район (с административным центром в городе Белгород-Днестровский) в составе территорий Белгород-Днестровской городской, Дивизийскои сельской, Каролино-Бугазской сельской, Кулевчанскои сельской, Лиманской сельской, Маразлиевской сельской, Мологивськои сельской, Петропавловской сельской, Плахтиивскои сельской, Саратской поселковой , Сергеевской поселковой, Староказацкой сельской, Татарбунарской городской, Тузловской сельской, Успеновской сельской, Шабивськои сельской территориальных общин;

Болградский район (с административным центром в городе Болград) в составе территорий Арцизской городской, Болградской городской, Бородинской поселковой, Васильевской сельской, Городненскои сельской, Криничненськои сельской, Кубейськои сельской, Павловской сельской, Тарутинской поселковой, Теплицкой сельской территориальных общин;

Измаильский район (с административным центром в городе Измаил) в составе территорий Вилковской городской, Измаильской городской, Килийской городской, Ренийской городской, Сафьянскои сельской, Суворовской поселковой территориальных общин;

Одесский район (с административным центром в городе Одесса) в составе территорий Авангардовский поселковой, Беляевской городской, Великодальницкой сельской, Великодолинской поселковой, Выгоднянской сельской, Визирскои сельской, Дальницкой сельской, Дачненскои сельской, Доброславскои поселковой, Красносельской сельской, Маяковской сельской, Нерубайской сельской, Овидиопольской поселковой, Одесской городской, Малиновской поселковой, Теплодарской городской, Усатовской сельской, Фонтанской сельской, Черноморской городской, Черноморской поселковой, Южненской городской, Яькивськои сельской территориальных общин;

Подольский район (с административным центром в городе Подольск) в составе территорий Ананьевской городской, Балтской городской, Долинской сельской, Зеленогорской поселковой, Кодымской городской, Куяльницкой сельской, Любашевской поселковой, Окнянскои поселковой, Песчанской сельской, Подольской городской, Савранской поселковой, Слободской поселковой территориальных общин;

Раздельнянский район (с административным центром в городе Раздельная) в составе территорий Великомихайловской поселковой, Великоплосковскои сельской, Затишанской поселковой, Захаровской поселковой, Лиманской поселковой, Новоборисовькои сельской, Раздельнянской городской, Степановской сельский территориальных общин.

Полтавская область

Кременчугский район (с административным центром в городе Кременчуг) в составе территорий Глобинской городской, Горишньоплавнивскои городской, Градижской поселковой, Каменнопотоковской сельской, Козельщинской поселковой, Кременчугской городской, Новогалещинской поселковой, Оболонской сельской, Омельницкой сельской, Песчанской сельской, Пришибской сельской, Семеновской поселковой территориальных общин;

Лубенский район (с административным центром в городе Лубны) в составе территорий Гребенковской городской, Лубенской городской, Новооржицкой поселковой, Оржицкой поселковой, Пирятинской городской, Хорольской городской, Чернухинской поселковой территориальных общин;

Миргородский район (с административным центром в городе Миргород) в составе территорий Белоцерковской сельской, Великобагачанской поселковой, Великобудищанской сельской, Великорочинской сельской, Гадячской городской, Гоголевской поселковой, Заводской городской, Комышнянской поселковой, Краснолучской сельской, Лохвицкой городской, Лютенской сельской, Миргородской городской, Петровско -Роменскои сельской, Ромодановский поселковой, Сенчнской сельской, Сергеевской сельской, Шишацкой поселковой территориальных общин;

Полтавский район (с административным центром в городе Полтава) в составе территорий Белицкой поселковой, Великорублевской сельской, Диканьской поселковой, Драбинивскои сельской, Зиньковской городской, Карловской городской, Кобеляцкой городской, Коломакской сельской, Котелевской поселковой, Ланновский сельской, Мартыновской сельской, Мачухивскои сельской, Машевской поселковой, Михайловской сельской, Нехворощанской сельской, Новосанжарской поселковой, Новоселовской сельской, Опишнянской поселковой, Полтавской городской, Решетиловской городской, Скороходовской поселковой, Терешковской сельской, Чутовской поселковой, Щербановской сельской территориальных общин.

Ровенская область

Варашский район (с административным центром в городе Вараш) в составе территорий Антоновской сельской, Варашской городской, Владимирецкой поселковой, Заречненской поселковой, Каноницкой сельской, Локницкой сельской, Полицкой сельской, Рафаловской поселковой территориальных общин;

Дубенский район (с административным центром в городе Дубно) в составе территорий Бокиймивскои сельской, Боремельской сельской, Варковицкой сельской, Вербской сельской, Демидовской поселковой, Дубенской городской, Козинской сельской, Крупецкой сельской, Мирогощанской сельской, Млыновской поселковой, Острожецкой сельской, Пидложцевской сельской, Повчанской сельской, Привильненской сельской, Радивиловской городской, Семидубской сельской, Смижской поселковой, Таракановской сельской, Ярославицкои сельской территориальных общин;

Ровенский район (с административным центром в городе Ровно) в составе территорий Бабинской сельской, Березнивской городской, Белокриницкой сельской, Бугринскои сельской, Великомежирицкои сельской, Великоомелянской сельской, Головинский сельской, Городецкой сельской, Гощанской поселковой, Деражненской сельской, Дядьковицькои сельской, Здовбицкои сельской, Здолбуновской городской, Зорянской сельской, Клеванской поселковой, Корецкой городской, Корнинсклй сельской, Костопольской городской, Малинской сельской, Малолюбашанской сельской, Мизоцкой поселковой, Александрийской сельской, Острожской городской, Ровенской городской, Сосновской поселковой, Шпанивскои сельской территориальных общин;

Сарненский район (с административным центром в городе Сарны) в составе территорий Березовской сельской, Выровской сельской, Высоцкой сельской, Дубровицкой городской, Клесовский поселковой, Миляцкои сельской, Немовицкои сельской, Рокитновской поселковой, Сарненской городской, Старосельский сельский, Степанской поселковой территориальных общин.

Сумская область

Конотопский район (с административным центром в городе Конотоп) в составе территорий Бочечковской сельской, Буринской городской, Дубовязовской поселковой, Конотопской городской, Кролевецкой городской, Новослободской сельской, Поповской сельской, Путивльской городской территориальных общин;

Ахтырский район (с административным центром в городе Ахтырка) в составе территорий Боромлянской сельской, Великописаревской поселковой, Грунской сельской, Кириковский поселковой, Камышанской сельской, Ахтырской городской, Тростянецкой городской, Чернетчинской сельской, Чупаховской поселковой территориальных общин;

Роменский район (с административным центром в городе Ромны) в составе территорий Андрияшевской сельской, Ольшанской сельской, Коровинской сельской, Липоводолинской поселковой, Недригайловской поселковой, Роменской городской, Хмелевской сельской территориальных общин;

Сумской район (с административным центром в городе Сумы) в составе территорий Бездрицкои сельской, Верхнесироватскои сельской, Белопольской городской, Ворожбянской городской, Краснопольской поселковой, Лебединской городской, Николаевской поселковой, Николаевской сельской, Миропольской сельской, Нижнесыроватской сельской, Ричковской сельской, Садовской сельской, Степановской поселковой, Сумской городской, Хотинской поселковой, Юнакивскои сельской территориальных общин;

Шосткинский район (с административным центром в городе Шостка) в составе территорий Березовской сельской, Глуховской городской, Дружбовской городской, Есманьскои поселковой, Зноб-Новгородской поселковой, Свесской поселковой, Середина-Будской городской, Шалыгинской поселковой, Шосткинской городской, Ямпольской поселковой территориальных общин.

Тернопольская область

Кременецкий район (с административным центром в городе Кременец) в составе территорий Борсуковской сельской, Великодеркальской сельской, Вишневецкой поселковой, Кременецкой городской, Лановецкой городской, Лопушненськой сельской, Почаевской городской, Шумской городской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины;

Тернопольский район (с административным центром в городе Тернополь) в составе территорий Байковецькои сельской, Бережанской городской, Билецкой сельской, Великоберезовицкой поселковой, Великобиркивской поселковой, Великогаивскои сельской, Залозецкой поселковой, Збаражской городской, Зборовской городской, Золотникивскои сельской, Ивановской сельской, Козивской поселковой, Козливской поселковой, Купчинецькои сельской, Микулинецкой поселковой, Нараивськои сельской, Озернянской сельской, Подволочиск поселковой, Подгаецкой городской, Подгороднянской сельской, Саранчукивской сельской, Скалатской городской, Скорикивскои сельской, Теребовлянской городской, Тернопольской городской территориальных общин;

Чертковский район (с административным центром в городе Чертков) в составе территорий Белобожницкой сельской, Бильче-Золотецкой сельской, Борщевской городской, Бучачской городской, Васильковецкои сельской, Гримайловской поселковой, Гусятинской поселковой, Заводской поселковой, Залищицкой городской, Золотопотоцкой поселковой, Иван-Пустенскои сельской, Колиндянской сельской, Копичинецкой городской, Коропецкой поселковой, Мельнице-Подольской поселковой, Монастыриской городской, Нагирянскои сельской, Скала-Подольской поселковой, Товстенскои поселковой, Трибухивскои сельской, Хоростковской городской, Чертковской городской территориальных общин.

Харьковская область

Богодуховский район (с административным центром в городе Богодухов) в составе территорий Богодуховской городской, Валковской городской, Золочевской поселковой, Коломакской поселковой, Краснокутской поселковой территориальных общин;

Изюмский район (с административным центром в городе Изюм) в составе территорий Балаклейской городской, Барвенковской городской, Боровской поселковой, Донецкой поселковой, Изюмской городской, Куньевскои сельской, Оскольскои сельской, Савинской поселковой территориальных общин;

Красноградский район (с административным центром в городе Красноград) в составе территорий Зачепиловской поселковой, Кегичевской поселковой, Красноградской городской, Наталинскои сельской, Сахновщинской поселковой, Стровировской сельской территориальных общин;

Купянский район (с административным центром в городе Купянск) в составе территорий Великобурлуцкой поселковой, Ольховатскои сельской, Двуречанской поселковой, Кондрашевской сельской, Купянской городской, Куриловской сельской, Петропавловской сельской, Шевченковской поселковой территориальных общин;

Лозовский район (с административным центром в городе Лозовая) в составе территорий Беляевской сельской, Близнюковской поселковой, Лозовской городской, Алексеевской сельской, Первомайской городской территориальных общин;

Харьковский район (с административным центром в городе Харьков) в составе территорий Безлюдовской поселковой, Высочанской поселковой, Ольховской сельской, Дергачевской городской, Липецкой сельской, Люботинской городской, Малоданиловской поселковой, Мерефянской городской, Нововодолажской поселковой, Южногородской городской, Песочинской поселковой, Роганской поселковой , Солоницевской поселковой, Харьковской городской, Циркуновской сельской территориальных общин;

Чугуевский район (с административным центром в городе Чугуев) в составе территорий Волчанской городской, Змиевской городской, Малиновской поселковой, Новопокровской поселковой, Печенежской поселковой, Слобожанской поселковой, Старосалтовской поселковой, Чкаловской поселковой, Чугуевской городской территориальных общин.

Херсонская область

Бериславский район (с административным центром в городе Берислав) Бериславской городской, Борозенском сельской, Великоалександровской поселковой, Высокопольской поселковой, Калиновской поселковой, Кочубеевской сельской, Миливскои сельской, Нововоронцовской поселковой, Новоалександровской сельской, Новорайской сельской, Тягинской сельской территориальных общин;

Генический район (с административным центром в городе Геническ) в составе территорий Генической городской, Ивановской поселковой, Нижнесерогожской поселковой, Новотроицкой поселковой территориальных общин;

Каховский район (с административным центром в городе Новая Каховка) в составе территорий Аскания-Нова поселковой, Великолепетихской поселковой, Верхнерогачицкой поселковой, Горностаевской поселковой, Зеленопидскои сельской, Каховской городской, Константиновской сельской, Любимовской поселковой, Новокаховской городской, Присивашской сельской, Рубановской сельской, Тавричанской сельской, Таврической городской, Хрестивскои сельской, Чаплынской поселковой территориальных общин;

Скадовский район (с административным центром в городе Скадовск) в составе территорий Бехтерской сельской, Голопристанской городской, Долмативскои сельской, Каланчакской поселковой, Лазурненскои поселковой, Мирненской поселковой, Новониколаевской сельской, Скадовской городской, Чулакивскои сельской территориальных общин;

Херсонский район (с административным центром в городе Херсон) в составе территорий Белозерской поселковой, Великокопанивскои сельской, Виноградовской сельской, Дарьевской сельской, Музыковской сельской, Олешковской городской, Станиславской сельской, Херсонской городской, Чернобаевской сельской, Юбилейной сельской территориальных общин.

Хмельницкая область

Каменец-Подольский (с административным центром в городе Каменец-Подольский) в составе территорий Гуковской сельской, Гуменецкой сельской, Дунаевецкой городской, Жванецкой сельской, Закупнянский поселковой, Каменец-Подольской городской, Китайгородской сельской, Маковский сельской, Новодунаевецькои поселковой, Новоушицкой поселковой, Орининской сельской, Слободском-Кульчиевецкой сельской, Смотрицкой поселковой, Староушицкой поселковой, Чемеровецкой поселковой территориальных общин;

Хмельницкий район (с административным центром в городе Хмельницкий) в составе территорий Антонинской поселковой, Войтовецкоий поселковой, Виньковецкой поселковой, Вовковинецкой поселковой, Волочиской городской, Городецкой городской, Гвардейской сельской, Деражнянской городской, Заслучненскои сельской, Зиньковской сельской, Красиловской городской, Летичевской поселковой, Лисовогринивецькои сельской, Меджибожской поселковой, Миролюбненскои сельской, Наркевичской поселковой, Россошанской сельской, Сатановской поселковой, Солобковецькои сельской, Староконстантиновской городской, Староостропильскои сельской, Старосинявской поселковой, Теофипольской поселковой, Хмельницкой городской, Черноостровской поселковой, Щиборивскои сельской, Ярмолинецкой поселковой территориальных общин;

Шепетовский район (с административным центром в городе Шепетовка) в составе территорий Берездовской сельской, Белогорской поселковой, Ганнопольской сельской, Грицевской поселковой, Изяславской городской, Крупецкой сельской, Ленковецкои сельской, Михайлюцкои сельской, Нетишинской городской, Плужненской сельской, Полонской городской, Понинковский поселковой, Сахновецкои сельской, Славутской городской, Судилковской сельской, Улашановской сельской, Шепетовской городской Ямпольской поселковой, территориальных общин.

Черкасская область

Звенигородский район (с административным центром в городе Звенигородка) в составе территорий Бужанской сельской, Ватутинской городской, Виноградской сельской, Ольшанской поселковой, Водяницкой сельской, Еркивскои поселковой, Звенигородской городской, Катеринопольской поселковой, Липянской сельской, Лисянской поселковой, Матусивскои сельской, Мокрокалигирскои сельской , Селищенськой сельской, Стеблевской поселковой, Тальновской городской, Шевченковской сельской, Шполянской городской территориальных общин;

Золотоношский район (с административным центром в городе Золотоноша) в составе территорий Великохуторскои сельской, Вознесенской сельской, Гельмязовской сельской, Драбовской поселковой, Золотоношской городской, Зоривськои сельской, Ирклиевской сельской, Новодмитривской сельской, Песчанской сельской, Чернобаевской поселковой, Шрамковской сельской территориальных общин;

Уманский район (с административным центром в городе Умань) в составе территорий Бабанской поселковой, Баштечкивскои сельской, Буцкой поселковой, Дмитрушкивскои сельской, Жашковской городской, Иваньковской сельской, Челябинской сельской, Маньковской поселковой, Монастырищенской городской, Паланской сельской, Соколовской сельской, Уманской городской, Христиновской городской территориальных общин;

Черкасский район (с административным центром в городе Черкассы) в составе территорий Балаклеивскои сельской, Березняковской сельской, Белозерской сельской, Бобрицкой сельской, Будищенской сельской, Городищенской городской, Каменской городской, Каневской городской, Корсунь-Шевченковской городской, Леськивскои сельской, Липлявскои сельской, Медведевской сельской, Михайловской сельской, Млиевской сельской, Мошневской сельской, Набутовской сельской, Ротмистровскои сельской, Русскополянской сельской, Сагунивскои сельской, Смелянской городской, Степанецкой сельской, Степанкивской сельской, Терновской сельской, Червонослободской сельской, Черкасской городской, Чигиринской городской территориальных общин.

Черновицкая область

Вижницкий район (с административным центром в городе Вижница) в составе территорий Баниливской сельской, Берегометском поселковой, Брусницкой сельской, Вашкивецкой городской, Выжницкой городской, Конятинской сельской, Путильской поселковой, Селятинской сельской, Усть-Путильской сельской территориальных общин;

Днестровский район (с административным центром в поселок городской типа Кельменцы) в составе территорий Вашковецкой сельской, Кельменецкой поселковой, Клишковецькои сельской, Ливинецкой сельской, Мамаляговской сельской, Недобоивскои сельской, Новоднестровской городской, Рукшинскои сельской, Сокирянской городской, Хотинской городской территориальных общин;

Черновицкий район (с административным центром в городе Черновцы) в составе территорий Боянской сельской, Ванчиковецкой сельской, Великокучуровской сельской, Веренчанской сельской, Викнянской сельской, Волокивскои сельской, Герцаевской городской, Глыбокской поселковой, Горишньошеровецкои сельской, Заставненской городской, Кадубовецькои сельской, Каменецкой сельской , Каменской сельской, Карпачовской сельской, Кицманской городской, Кострыжевской поселковой, Красноильской поселковой, Магальськой сельской, Мамаевской сельской, Неполоковецкий поселковой, Новоселицкой городской, Острицкои сельской, Петровецкои сельской, Ставчанской сельской, Сторожинецкой городской, Сучевенскои сельской, Тарашанскои сельской, Тереблеченской сельской , Топоровской сельской, Чагорской сельской, Черновицкой городской, Чудейской сельской, Юрковецкой сельской территориальных общин.

Черниговская область

Корюковский район (с административным центром в городе Корюковка) в составе территорий Корюковской городской, Менской городской, Сновской городской, Сосницкой поселковой, Холминской поселковой территориальных общин;

Нежинский район (с административным центром в городе Нежин) в составе территорий Батуринской городской, Бахмацкой городской, Бобровицкой городской, Борзнянской городской, Вертиивскои сельской, Высочанской сельской, Дмитровской поселковой, Комаровской сельской, Крутивскои сельской, Лоыновской поселковой, Макеевской сельской, Мринской сельской, Нежинской городской, Новобасанской сельской, Носовской городской, Плисковской сельской, Талалаевской сельской территориальных общин;

Новгород-Северский район (с административным центром в городе Новгород-Северский) в составе территорий Коропской поселковой, Новгород-Северской городской, Понорницкой поселковой, Семеновской городской территориальных общин;

Прилуцкий район (с административным центром в городе Прилуки) в составе территорий Варвинской поселковой, Ичнянской городской, Ладанской поселковой, Линовицкой поселковой, Малодивицкои поселковой, Парафиевсской поселковой, Прилуцкой городской, Срибнянской поселковой, Сухополовянскои сельской, Талалаевской поселковой, Яблунивской сельской территориальных общин;

Черниговский район (с административным центром в городе Чернигов) в составе территорий Березнянской поселковой, гончаровской поселковой, Городнянской городской, Деснянской поселковой, Добрянской поселковой, Ивановской сельской, Киенской сельской, Киселевской сельской, Киптивскои сельской, Козелецкой поселковой, Куликовской поселковой, Любечской поселковой, Михаил -Коцюбинскои поселковой, Новобелоуской сельской, Олишевской поселковой, Остерской городской, Репкинской поселковой, Седневской поселковой, Тупичевской сельской, Черниговской городской территориальных общин.

По материалам: Страна.ua.