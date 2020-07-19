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Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам

Виктор Даль
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Пожар в нантском соборе Святых Петра и Павла это знак католикам

18 июля 2020 года во французском Нанте загорелся кафедральный собор в честь святых апостолов Петра и Павла местной Римско-католической епархии. Сообщение о пожаре поступило в 7.30 утра, а уже в 7.45 на месте происшествия работали пожарные бригады. Высота огня внутри храма достигала центрального нефа.

Начальник пожарной охраны департамента генерал Ролан Ферлей сообщил, что полностью уничтожен соборный орган. В то же время он считает, что масштабы пожара меньше, чем в случае возгорания Нотр-Дам-де-Пари.

В полиции предполагают, что речь идет о поджоге, так как храм загорелся сразу в нескольких точках. Возбуждено уголовное дело.

Мэр Нанта Жоанна Роллан считает, что ущерб будет значительным, но не катастрофическим.

Потеряна часть истории города Нант

Сгоревший нантский кафедральный собор Святых Петра и Павла собираются реконструировать настолько быстро, насколько это возможно. Об этом сообщается сосылкой на слова премьер-министра Франции Жана Кастекса.

«Я хочу выразить католическому приходу, жителям Нанта солидарность всей Франции, — отметил он. — Сейчас проводится расследование, пока я не располагаю достаточной информацией о его ходе». Глава правительства поблагодарил пожарных и спасателей за «исключительно эффективную работу» на месте бедствия. «Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки», — заявил он.

В то же время французский историк Тома Сирет отметил, что после того, как в соборе был поврежден созданный в 1620 году Жаком Жирарде орган и установленные в 1499 году в восточной части фасада витражи, была потеряна значительная часть истории города.

«Пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны», — отметил он.

 

Нантский собор: история и пожар в 1972 году

Готический собор в честь святых апостолов Петра и Павла уже пылал 28 января в 1972 году. После этого его реставрировали в течение трех лет.

Собор, являющийся кафедральным для Нантской епархии РКЦ считается самым большим готическим храмом исторического региона Бретань.

Его строительство началось в XV веке и длилось 457 лет.

По высоте он на 6 метров ниже, чем собор Парижской Богоматери.

Комментарий религиозного эксперта

Александр Вознесенский:

«Судя по сообщениям речь идет именно о поджоге.

Сколько еще католикам, Варфоломею и некоторым другим нужно ужасающих сигналов о том, что в условиях гонений на христианство, их агрессивные действия и вражда против Православной Церкви подобны безумию и суициду.

Вместо того чтобы установить мирное сосуществование и взаимопомощь в общехристианаских вопросах они разжигают вражду против Православия, чем делают всех христиан более уязвимыми и разобщенными, дают возможность врагам христианства нападать более агрессивно. Все это, если не будут изменены отношения между христианами, приведет в первую очередь эти же структуры Варфоломея и Франциска к краху и распаду.

Поэтому надеюсь, что до этого не дойдет, а эти деятели осмыслят свою агрессию, прекратят ее и извинившись начнут строить новый этап взаимодействия между христианами в условиях, когда все христиане находятся под давлением безбожников и тех, кто распространяет ненависть к христианству».

По материалам СПЖ, Телеграм, ТАСС

Тэги: пожар, Франция, криминал, Нантский собор Святых Петра и Павла

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