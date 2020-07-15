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Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса

Автор: «Фраза»
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Президент Турции собирается захватить мечеть Аль-Акса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что после «воскрешения Святой Софии» он «освободит мечеть Аль-Акса» в Иерусалиме от контроля со стороны Израиля. Об этом сообщает издание «Jerusalem Post» со ссылкой на сайт президента Турции.

«Освободить» мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

По информации издания, на президентском сайте сказано, что «воскрешение Святой Софии — это шаг, совершенный по воле мусульман всего мира... Воскресение Святой Софии — это возрождение огня надежды мусульман и всех униженных, притесняемых, угнетенных и эксплуатируемых».

Издание отмечает, что «речь президента, которая была произнесена на турецком языке, была несколько иначе переведена на арабский и английский языки, видимо, для того, чтобы скрыть позицию Анкары относительно Святой Софии и более широкой повестки дня».

Кроме того, Jerusalem Post подчеркивает, что «на арабском языке в речи говорится, что превращение Святой Софии в мечеть является частью „возвращения свободы Аль-Акса“».

По мнению издания это означает, что «Израиль должен быть лишен контроля над Старым Городом в центре Иерусалима, в котором находится Аль-Акса».

Более того, Jerusalem Post пишет, что «президент Турции связал решение Святой Софии с возрождением ислама в Бухаре в Узбекистане, и с Андалусией в Испании».

«Эта терминология, связывающая Аль-Акса в Иерусалиме со Святой Софией и Испанией, является своего рода закодированной терминологией для более широкой религиозной, милитаристской повестки дня на Ближнем Востоке. В турецкой версии та же ссылка на Испанию не включена».

мечеть Аль-Акса

Привлечь на свою сторону антисемитов и мусульман

Эксперт Александр Вознесенский:

«На первый взгляд может показаться, что „Остапа понесло“, но на самом деле Эрдоган понимает, что разыграв религиозную карту в отношении храма св. Софии он мобилизировал вражду против Турции, и теперь он пытается привлечь на свою сторону антисемитов, которых как в ЕС, так и в других странах не так уж и мало.

Кроме того, то попытка объединить вокруг себя другие мусульманские страны. Не факт, что за этими заявлениями стоят реальные намерения, но сейчас он просто таки вынужден работать с волной негодования, которая последовала после шага в отношении храма св. Софии».

Евреи в шоке

Конференция президентов крупнейших еврейских организаций США осудила высказывание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (Recep Tayyip Erdogan) о том, что его решение превратить стамбульский собор Святой Софии в мечеть предшествует «освобождению» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

«Мы потрясены подстрекательским и оскорбительным заявлением, сделанным президентом Турции», — говорится в заявлении лидеров конференции. По их словам, это заявление говорит о его стремлении «взять под контроль святые места в Старом городе Иерусалима, где находится мечеть Аль-Акса».

Лидеры заявили, что «эта возмутительная риторика в отношении мечети Аль-Акса может спровоцировать насилие в отношении Израиля и его граждан и усилить напряженность в регионе».

По материалам СПЖ, isra.com, Телеграм

Тэги: Израиль, мусульмане, Реджеп Эрдоган, антисемитизм, евреи, мечеть Аль-Акса

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