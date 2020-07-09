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Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

После того как в конце апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, украинские банки начали препятствовать в досрочном погашении кредитов и требовать детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов.

Новые истории из практики обслуживания в отечественных банках рассказывают их клиенты.

«Активнее всего сейчас обсуждают две новые практики. Это появляющиеся повсеместно запреты на досрочное погашение ранее оформленных кредитов, если человек не может понятно пояснить и подтвердить соответствующими документами происхождение денег, которые у него появились, чтобы раньше выплатить заем. В таких случаях отказывают в погашении. Необоснованная „досрочка“ — это признак сомнительной операции, согласно новому постановлению Нацбанка по финансовому мониторингу (№ 65), поэтому все активно проверяется. Также банки стали выяснять происхождение средств, которые дают заемщики в качестве первоначального взноса при кредитовании», — рассказал «Стране» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

При этом в каждом из случаев финансовый мониторинг работает по-своему:

— при досрочном погашении кредитов: банки требуют отчет о происхождении денег, если клиент хочет погасить весь остаток по кредиту — все 100%. Особенно если кредит оформлялся на продолжительное время (например на 5-7 лет), а погасить его хотят за через год-два. Считается, что у заемщика могли появиться нелегальные капиталы, и объяснение, что человек брал более «длинный» заем на всякий случай, для подстраховки, банковского работника не убедит. Придется доказывать, что деньги «чистые»;

— при оформлении кредита: если украинец самостоятельно собрал деньги на половину квартиры или машины и пришел в банк одалживать на вторую часть, у него спросят, как он нажил свой первоначальный взнос. Придется искать подтверждения тому, что средства заработаны честно и не имеют преступного происхождения. Это не банк будет проверять и что-то для себя выяснять — нет. Это человеку придется показывать источник средств.

Для этого можно подать различные документы:

— налоговую декларацию с соответствующими статьями доходов;

— свидетельство о вступлении в наследство;

— документы, подтверждающие продажу квартир, земли, машины или прочего ценного имущества;

— официально оформленный договор, по которому были получены средства и уплачены налоги и пр.

Как утверждается, за последние несколько месяцев обслуживание в украинских банках в принципе стало сложнее.

«Часто банки не дают досрочно погасить кредит, чтобы продолжать на нем зарабатывать. Видят, что человек платит аккуратно — таких сейчас ценят — и хотят подольше не отпускать. Поэтому могут долго ставить палки в колеса, чтобы он досрочно не уплатил всё. Могут настаивать на подтверждении неожиданно возникшего дохода налоговой декларацией. Если ее нет, то люди обычно меняют стратегию. Не отдают весь остаток по кредиту одним махом, а начинают систематически переплачивать по займу из месяца в месяц и быстрее все выплачивают», — обрисовал «Стране» ситуацию старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Еще сложнее стало работать с банками представителям молодого бизнеса. По новым требованиям, их проверяют тщательнее прежнего, особенно если речь идет о новом бизнесе и начинающих предпринимателях.

«На днях была история: молодой парень получил после учебы от отца $20 тысяч. У него золотые руки, закончил техникум, вот отец и сделал ему подарок на свой бизнес — на открытие СТО. Отец не олигарх и не видный бизнесмен, а копил эту сумму всю свою жизнь и чеки не собирал, чтобы вложить в ребенка. Тот компанию открыл быстро: как малый бизнес. А внести средства на счет и в белую купить оборудование не может. Банки требуют объяснения, где он взял этот капитал. Ответ „папа подарил“ никого не устраивает. Отделу финмониторинга в банке нужно бумаги в дело подколоть, и все», — развел руками Василий Невмержицкий.

Все понимают, что таким образом начинающих бизнесменов толкают на полулегальную деятельность. И единственный выход видят лишь в смене банка.

«Рискоориентированный подход, о котором идет речь в новом законе по финмониторингу, — общее и невнятное понятие. Каждый трактует его как ему выгодно. Поэтому не стоит опускать руки, если попался странный банк. Клиент не должен тратить на него время, а сразу идти в более адекватную структуру. В других финучреждениях к нему могут отнестись нормально и обслужить без лишних придирок», — посоветовал Ростислав Кравец.

 

По материалам: Страна.ua

Тэги: банк, кредит, экономика, эксперт, малый бизнес, финансовый мониторинг

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