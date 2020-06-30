Продюсер фильма «Где ты, Адам?»: Мы со страхом ожидали цензуры...

Фильм «Где ты, Адам?» должен был выйти в украинский прокат 23 апреля, но пандемия внесла свои коррективы в культурную жизнь страны, поэтому прокат фильма переносится. Новая дата проката станет известна позднее, но она никак не влияет на актуальность ленты, которая деликатно открывает завесу, за которой обычно скрыта монашеская жизнь в древнем монастыре Дохиар на западном побережье горы Афон, личные радости, надежды и слабости каждого монаха. Благодаря этому монахи предстают перед зрителем во всей их живой, теплой самобытности. Пригласив в свой мир авторов ленты, а с ними и зрителей, монахи надеются напомнить каждому о его личном воскресении.

Идея создания документального фильма возникла в декабре 2005 года, когда продюсер фильма продиякон Александр Плиска познакомился с главным героем будущей ленты — игуменом Афонского монастыря Дохиар Геронда Григорием (Зумисом), ныне уже покойным. О том, как создавалась картина, Александр рассказал в интервью изданию CutInsight.

Сколько длилась ваша экспедиция на Афон для создания фильма?

На создание этого фильма ушло около пяти лет, поэтому так сразу и не вспомнить. Но в какой-то момент мы перестали считать поездки, бюджет, как-то отделять это, потому что работа над фильмом потеснила многое другое... Могу точно сказать, что было не менее восьми поездок, продолжительность каждой от 15 до 45 дней.

Сколько было отснятого материала, из которого вы смонтировали фильм?

Мы отсняли очень много. Думаю, 200 часов, причем все это — содержательно и красочно. Можете представить, как сложно было принимать решение при монтаже, чтобы уложить все самое важное в час с небольшим... Да, у нас не менее 200 часов.

Первое, что поражает в вашей ленте — это персонажи. Как удавалось найти общий язык с монахами на Афоне? Как вы выстраивали с ними доверительные отношения, чтобы они так естественно вели себя перед камерой?

Да, герои ленты, их образы — вот что побудило нас создать эту картину. Доверие, о котором вы говорите, требует взаимной искренности. Ее я ощутил и оценил, когда познакомился с насельниками, еще в 2005 году. Но доверие и расположение нуждаются в испытании временем, поэтому впервые снимать в монастыре мы начали только после 10 лет дружбы с братией. А естественность наших героев перед камерой, я полагаю, объясняется удивительной красотой и чистотой их душ. Именно это мы хотели показать. Они по-детски открыты, на редкость искренни, никогда не играют на публику, в них нет фальши, они такие как есть, причем везде. Хоть наедине с собой, хоть на людях.

Знаете, нас поразила их реакция на фильм: мы со страхом ожидали цензуры, думали, нас попросят что-либо «причесать» или даже вырезать. Но они оказались в полном смысле слова документалистами: раз это было на самом деле, раз это зафиксировала камера, то так и оставим, вот и вся «цензура» (смеется). Если уж мы уже заговорили о поведении героев перед камерой, то нужно вспомнить нашего режиссёра и оператора Александра Запорощенко. Посмотрите, сколько такта и уважения в каждом кадре, даже при том, что Александр работал на прочном, подготовленном фундаменте десятилетней «выдержки» (смеётся).



В вашей ленте абсолютно восхитительная операторская работа. Многие кадры в ленте так и просятся с экрана — в раму. Морские панорамы, горные пейзажи, таинственная игра света и тени, мистические портреты священников... во всём этом чувствуется какой-то мощный духовный импульс. В связи с этим у меня вопрос: сам Афон, как намоленное веками место, помогало вам в работе над картиной?

Афон — это место с невероятной атмосферой. Очень скоро она начинает действовать на человека, и черствые души смягчаются, иссушенные эгоизмом сердца дают ростки любви, у грубых и замкнувшихся на своём «хочу» потихонечку проявляется человеческий облик. И все это благодаря постоянным обитателем Афона, монахам, которые пошли на «умирание» ради всего мира, чтобы жить в полном смысле этого слова. Снимать в таком месте — это благословение.

Один из самых эмоциональных эпизодов ленты — постриг монаха. Знаю, что подобные таинства крайне редко разрешают снимать. Как вам удалось получить разрешение на съёму пострига?

(улыбается) В этом монастыре постриг тоже никто не снимает, кроме тех очень редких случаев, когда родители постригаемого обращаются с такой просьбой. Так было и на этот раз, хотя просьбу озвучил я, озвучил от имени почившего родителя, с которым мы были очень дружны более двадцати лет. И нам разрешили.

Какое было впечатление от картины у героев ленты?

Сложно сказать... В чужую душу не заглянешь, да и незачем... (улыбается) Но раз нас до сих пор пускают в монастырь, значит, все не так уж плохо (смеется). Да, у наших героев было много впечатлений, положительных, лукавить они не умеют, так что, думаю, им на самом деле лента понравилась. Жизнь движется стремительно, все меняется, многое уходит, но то, о чем сохраняется память, остается с нами. И мы счастливы, что нам удалось зафиксировать эту страницу истории монастыря, можно даже сказать, эпоху настоятеля Старца Григория Зумиса, главного героя фильма. Для нас честь, что братия так оценила нашу ленту.

Столетиями мужчины отправляются на Афон, чтобы получить ответы на самые важные для них вопросы. Создание этого фильма, как мне показалось после просмотра, стало для его создателей неким духовным путешествием. Что вы обрели, пройдя этот путь создания фильма? Какие выводы сделали для себя?

Выводы? (улыбается) Что успешны те, кто все делает вовремя, и опережая события, и я не из их числа. (смеется) И что это необходимо принять и не суетится, не печалиться, у каждого человека свой талант, данный Творцом, и никто Им не забыт и не обделён. Каждая человеческая личность — это великая тайна в космическом пространстве, а самая большая ценность — это её душа.

Все, что делаешь, делай тихо, скромно и незаметно... Можешь и по-другому...

Но тогда впереди ждет много шишек и разочарований (смеется)

В своём фильме вы очень подробно всматриваетесь в жителей Афона. Что их отличает от мирских людей? В чём именно нам, обычным жителям современного мира, стоило бы взять с них пример?

Это в первую очередь повседневный образ жизни, их уклад. У них есть цель: найти себя для Бога и выйти на Его зов из среды страстей и похотей. Такие цели стоят не только у монахов. Но монашество — это вызов и пример. Вызов падшей природе и пример, что все возможно с помощью Божией, что все возможно верующему. Одна из язв и трагедий современного общества — ожидание действия от других и личное бездействие. Монашество — хороший пример: не жди, но действуй, через не могу и через не хочу. Возьми свой крест и следуй за Мной.

Познакомившись со многими жителями Афона, прожив там столько времени и настолько подробно проникнувшись этим местом силы, можете ли вы сказать, что на Афоне веками сформировался идеальный образ жизни для человека?

(смеется) Афон и монашество в нём — это часть человеческой культуры, которую необходимо ценить и всеми силами беречь. Считаю и верю, что идеальный образ жизни человека возможен только на пространстве человеческого сердца. Ведь именно в сердце и за сердце идет борьба между Добром и Злом. А смысл её в том, чтобы в сердце своем, через боль и невозможность, человек отдавал предпочтение Свету и давал Богу жить в себе.

По материалам Cut Insight