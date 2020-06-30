Порошенко и Турчинов готовят на осень-2020 новый Майдан

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов возглавит штаб партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность». Об этом он написал 30 июня на странице в Фейсбуке.

Туричнов снова рвется в бой

«Время, когда я не работаю в парламенте или на государственных должностях, я всегда использую, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви, жить спокойной и интересной жизнью. Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе», — написал Турчинов.

Причиной, по которой он принял решение вернуться в политику, стала «пятая колонна Кремля», которая, по его мнению, оказывает влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

«Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но, чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская Солидарность», — заявил Александр Турчинов.

Задача — снести Зеленского?

Телеграм-канал «Политика страны» разбирался, что стоит за этим решением Александра Турчинова.

По мнению канала, это «важная и знаковая политическая новость».

«Турчинов — человек, на которого ориентируется значительная часть майдановской тусовки. Особенно та часть, которая скептически до сих пор относилась к Порошенко и искала какую-то альтернативу. То в „Голосе“, то в „Нацкорпусе“, то ещё где-то.

„Голос“ сдулся, „Нацкорпус“ и прочие националисты окончательно маргинализировались, остался Порошенко.

И переход под его знамёна Турчинова — знак того, что именно под знамёнами экс-президента будут собираться промайдановские силы.

Для противников Порошенко это и хорошо, и плохо. Плохо потому, что увеличивает его рейтинг и усиливает политический вес. А хорошо это потому, что у Порошенко огромный антирейтинг. И для любой партии, которую он возглавит (кто бы к этой партии ни присоединялся), потолок — это 25-30 процентов поддержки. И теперь, похоже, другой, более сильной, альтернативы ему на этом фланге уже не будет.

Но это если мыслить категориями выборов.

А если мыслить категориями Майданов (а Турчинов именно этими категориями и мыслит), то это знак того, что вся их компания готовится к организации бунта осенью, чтоб снести Зеленского.

Запад (а точнее „соросята“) будет использовать этот накат, чтобы поставить Зеленского под свой полный контроль. Чтобы без самодеятельности, которую он проявил в марте, отправив в отставку Гончарука и Рябошапку, а потом и Нефедова», — говорится в сообщении.

По материалам Страна, Политика страны