Свежие соцопросы в Украине: Порошенко - в тюрьму, МВФ - к черту, а оппозиционные силы набирают обороты

Обнародованы результаты свежих соцопросов Киевского международного института социологии (КМИС) и «Центра Разумкова». Результаты исследования говорят о том, что оппозиционные силы явно набирают обороты, а в украинском обществе происходят глубокие тектонические сдвиги.

51% хотят видеть Порошенко в тюрьме, а 61% — разорвать отношения с МВФ

Киевский международный институт социологии КМИС опубликовал результаты опроса о социально-политических настроениях граждан Украины, проведённого с 20 по 23 июня 2020 года. Согласно данным опроса, июнь 2020 года стал первым за время правления Зеленского, когда доля доверяющих ему участников опроса оказалось меньше чем тех, кто ему не доверяет.

Ещё в мае доверяли Зеленскому 47% опрошенных, не доверяли 37%, то есть разница была 10% в пользу Зеленского.

В июне доля доверяющих Зеленскому упала на 9%, а доля тех, кто ему не доверяет, выросла на 8%. То есть, итог стал 38% против 45%, причём не в пользу действующего президента. Подобная картина была типичной для экс-президента Порошенко, но Зеленский с ней сталкивается впервые.

Кабмину доверяют правительству 23% опрошенных, не доверяют 59. Впрочем, скептически настроенные по отношению к Кабмину граждане преобладают над оптимистами с ноября 2019 года.

51% опрошенных позитивно оценивает уголовное преследование экс-президента Петра Порошенко, считая его возмездием за совершённые тем преступления. Политическими репрессиями дела против Порошенко считают лишь 30% опрошенных.

Интересен также резко выросший скептицизм в отношении сотрудничества с МВФ. Если в апреле 2020 года на продолжении сотрудничества с организацией настаивали 32% опрошенных, а 46% выступали за приостановку такого сотрудничества, то к июлю число сторонников снизилось до 24%, а противников — до 61%.

За Зеленского — 35%, за оппозиционера Бойко — 20%

Согласно результатам опросов «Центра Разумкова», проведенного с 17 по 24 июня, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский — 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Но при этом, уровень поддержки оппозиционного кандидата Юрия Бойко вырос до 20%.

За Петра Порошенко отдали бы свои голоса лишь 16%. За Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8%, за Игоря Смешко — 4%, за Анатолия Гриценко — 3%, за Руслана Кошулинского — 2%, за Александра Вилкула — 2% и за Олега Ляшко — 1%.

В случае, если бы проходил второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Порошенко — 30%.

«Центра Разумкова» также подтвердил, что Зеленский пока еще продолжает оставаться политиком с наиболее высоким уровнем доверия — ему доверяют 41% опрошенных, а доля тех, кто ему не доверяет, составляет 51%. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32% опрошенных, не доверяют 48%.

Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют — 67%.

Петру Порошенко доверяют соответственно 17%, не доверяют 77%, Юлии Тимошенко — соответственно 14% и 79%.

Доверие к другим представителям власти еще ниже: Арсену Авакову доверяют 13%, не доверяют — 77%, премьеру Денису Шмыгалю — соответственно 12% и 61%, генпрокурору Ирине Венедиктовой — соответственно 8% и 49,5%, председателю Офиса президента Андрею Ермаку — соответственно 7% и 50,5%.

У «Слуги народа» — 30%, у «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа». Таковы еще одни результаты опроса «Центра Разумкова», проведенного с 17 по 24 июня

За партию власти готовы отдать свой голос 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

При этом, за «Оппозиционная платформу — За жизнь» готовы отдать свой голос почти 22% опрошенных.

За «Европейскую солидарность» проголосовали бы 16%, за ВО «Батькивщина» — 8,5%. «Гражданскую позицию» Анаталия Гриценко поддерживают 3% определившихся респондентов, за политическую партию «Сила и честь» Игоря Смешко — 3%, «Оппозиционный блок» — 2%, политическая партия «Голос» — 2%, партию Шария — 2 %, за «Объединение «Самопомич» — 2%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» −2%, ВО «Свобода» — 2%, за «Радикальную партию Олега Ляшко» — соответственно 1%, за каждую из других партий — менее 1% респондентов.

Среди всех опрошенных (и тех, кто готов пойти на выборы и определился и тех, кто нет) правящая партия «Слуга народа» пользуется 20,5% поддержки. За ОПЗЖ готовы проголосовать 14%. За «Евросолидарность» 10%, за «Батькивщину» — 6% респондентов. Остальные партии, по результатам исследования, не преодолевают 5% барьер.

По материалам Таймер и Украинская правда