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В Украине должникам по оплате коммуналки могут ограничить выезд за границу

В Украине должникам по оплате коммуналки могут ограничить выезд за границу

В Украине должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг могут ограничить право выезда за границу. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.

Об этом сообщает правительственный портал.

Что предлагает законопроект

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг» предусматривает обязательную реструктуризацию задолженности населения, если она превышает сумму, определенную правительством по каждому виду ЖК-услуг, по состоянию на 01.10.2020.

Реструктуризация предлагается сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% — для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи.

На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ для оплаты текущих платежей.

Этот закон предлагает определенные временные ограничения по отношению к должникам. В частности, по решению суда могут ограничить право выезда за пределы Украины, управление транспортными средствами, пользование оружием, охоту.

«В случае заключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.10.2020, взимается по решению суда. Меры, которые могут быть применены к должнику, определяются законом «Об исполнительном производстве», — указано в сообщении Минрегиона.

Основные мифы вокруг закона

По словам замглавы Минрегиона Натальи Хоцяновской, только что зарегистрированный законопроект уже успел обрасти мифами.

«В частности, миф, что за долги будут забирать квартиру. Законом „Об исполнительном производстве“ предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 это 94460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется», — заверила чиновник.

По ее словам, второй миф — обязательно будут забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но до суда можно и не доходить, а ограничиться договором реструктуризации.

«Третий миф — в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов», — подчеркивают в Минрегионе.

Также указано, что в случае несогласия с суммой долга потребитель может обратиться к Комиссиям на местном уровне, где будут разбираться с вопросом долга. Кроме того, если потребитель уверен в своей правоте — он может обратиться в суд в любое время.

«Также не действительна информация, что запрет по поводу выезда за границу, пользования транспортными средствами и оружием начнет действовать сразу с принятием закона», — добавила Хоцяновская.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, тарифы, коммунальные услуги, экономика, безвизовый режим, законопроект, коммунальные платежи

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