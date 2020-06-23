Минздрав, МВД Украины и другие использовали коронавирус для миллионных коррупционных схем

11 марта в Украине был объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. За 100 дней эпидемиологическая ситуация в стране значительно изменилась, количество больных растет ежедневно.

Вместе с введением правительством карантинных мероприятий активно принимать немедленные меры начал и парламент.

ВРУ приняла решение об упрощении закупок для борьбы с COVID-19: заказчикам позволили не проводить стандартный тендер, зато заключать прямые контракты с поставщиками. Закупать таким способом позволили товары и услуги из утвержденного Кабмином перечня.

Главной причиной этих изменений было желание позволить государству быстро закупать жизненно необходимые товары для борьбы с пандемией.

По состоянию на 19 июня 2020 года, по этой процедуре без проведения конкурентного аукциона государственные заказчики осуществили 33726 закупок на общую сумму 4300000000 грн.

Однако большой вопрос в эффективности использования этих средств. С самого начала нововведения в сфере закупок начали использовать или не по назначению, или с серьезными злоупотреблениями.

Проваленные закупки

Ожидалось, что введенная процедура пригодится в первую очередь в сфере медицины. В подчинении МОЗ есть специализированное предприятие — «Медицинские закупки Украины», которое должно обеспечить централизованные масштабные закупки первоочередных товаров для борьбы с эпидемией.

Профильное министерство однако полностью провалило работу и смогло дать задание по первой закупке только через месяц после начала карантина 10 апреля и только по защитным костюмам.

Более того, в Минздраве фактически остановили тендер профильного предприятия и взяли эту функцию на себя, переплатив за костюмы 40%, за что можно было докупить дополнительные 50 000 костюмов.

Когда госпредприятие нашло и закупило 900 000 костюмов на 40% дешевле и уже даже заключило договор, «Медицинские закупки» были вынуждены разорвать его, потому что Минздрав не выделил на них деньги и не согласовал закупку.

После ряда громких скандалов по возврату в Минздрава к коррупционным практикам закупки для противодействия эпидемии таки передали предприятию, но только в конце мая. После этого ГП провело успешные закупки почти на 10000000.



То есть государство банально потеряло два месяца на скандалы, тогда как за это время можно было провести полноценные прозрачные тендеры. В это время основное бремя обеспечения врачей и медучреждений легло на волонтеров, бизнес, местные власти и благотворителей.

Между тем заболеваемость среди медработников продолжает расти — 5650 медиков с подтвержденными диагнозом по состоянию на 17 июня.

Хаотические закупки под прикрытием эпидемии

В первые недели карантина одесская инфекционная больница, оправдывая неконкурентную процедуру закупки пандемией, начала активно скупать мебель и другие принадлежности вроде тумб и диванов по очень высоким ценам.

В Днепре городская клиническая больница № 8 хотела без тендера отдать 2400000 грн на ремонт помещения и сантехнических сетей. Отсутствие конкурентной закупки объясняли борьбой с коронавирусом, однако ремонтные работы вообще не входят в этот перечень.

Отдел здравоохранения Сумского городского совета закупил аппараты ИВЛ, однако, судя по срокам, они им не горят. Производитель ныне пожалуй самых доступных по цене в Украине аппаратов ИВЛ «Ювента-Т» компания «Ютас» по условиям договора должен поставить соответствующие аппараты в течение 3 месяцев, на самом деле не очень быстро, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

При этом в ситуациях с закупкой аналогичных аппаратов у посредников срок поставки колебался от 5 до 10 рабочих дней с момента получения заявки. Более того, у посредников такие аппараты продавались обычно по значительно более низкой цене: в нашем случае «Ютас» продал ИВЛ по цене 647 тыс. грн, зато у посредников цена на них колебалась от 518 до 548 тыс. Грн.

То есть производители в условиях пандемии решили воспользоваться своим привилегированным положением и отсутствием специального медицинского оборудования на рынке, начали злоупотреблять этим, в том числе и необоснованным повышением цен.

Случаи переплат и махинации на почве коронавируса — не редкость.



Большинство заказчиков вообще начали закупать по сокращенной процедуре горючее, работы и товары, не предназначенные для борьбы с последствиями пандемии.

Например, Киевская районная администрация Одесского городского совета провела капитальный ремонт и замену оконных блоков.

Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко заключил по «ковидной процедуре» договор почти на полмиллиона гривен на капитальный ремонт крыши.

Лиманский районный совет Одесской области проводил текущий ремонт кабинетов админздания.

Не менее 1900000 грн заказчики потратили на бензин, который в перечень товаров и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19 не входит.

Судя по указанным в договорах сроках поставки, никакой срочности в проведении закупки и игнорировании конкурентных процедур нет.

Согласно условиям договора, который заключил Мелитопольский онкологический диспансер (закупка лекарств на полмиллиона гривен), срок поставки товаров «с момента подписания договора до 31 декабря 2020 года».

Велика вероятность, что в случае, если бы заказчик провел открытые торги, то смог бы купить лекарства (тот самый налоксон) дешевле даже в розничной аптеке, обеспечив большее количество пациентов.

«Мощные» расходы МВД

Более полумиллиарда гривен потратили структуры, подчиненные МВД, на приобретение антикоронавирусних средств. Ребята «мощного министра» успели отличиться и здесь.

27 марта Центр обслуживания подразделений Нацполиции заключил договор на закупку средств защиты с объединением «Форт» МВД, которое специализируется на производстве огнестрельного оружия.

Сам «Форт» закупил эти товары в Китае, выступив обычной прокладкой, что стоило 8 млн грн налогоплательщикам. Медзащиту «Форт» покупал у британской компании китайского происхождения дешевле, а Нацполиции продавал дороже. Хотя полиция могла купить товар напрямую, сэкономив средства.

Интересно также и то, что костюмы для аваковського «Форт» поставляла та же китайская компания которая поставляла «золотые» костюмы Министерству здравоохранения Степанова.

Центр Противодействия коррупции обратился к НАБУ с соответствующим заявлением о совершении преступления. В общем с начала мая ГПК обжаловал закупок по COVID-19 на общую сумму не менее 91300000 грн.

Центральная поликлиника Министерства внутренних дел Украины является самостоятельным государственным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения. Это медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторно-поликлиническую помощь, а в самом заведении работает 114 врачей (всего 249 работников). Поликлиника ведет очень активные закупки, используя «ковидные процедуры», то есть заключая прямые договора без использования конкурентных закупок.

В системе Прозорро есть данные о 29 сделок на общую сумму чуть более 60000000 гривен. 27000000 поликлиника потратила на закупку 2 миллионов медицинских масок с резиновыми петлями «MEDICARE» у компании ООО «София-МЕД».

Все указанные приобретения больница делала в течение нескольких недель, цена за одну маску колеблется от 12,50 до 14 грн за штуку. Быстрый поиск в гугле дает понять, что приобрести можно было значительно дешевле, особенно учитывая объем заказа.

Сама же поликлиника смогла найти дешевле: 26 мая на Prozorro появилась еще одна сделка на закупку 1 миллиона таких самых масок, но уже

у другой компании по 10,50 грн за штуку, то есть на треть дешевле.

В апреле поликлиника покупала еще 200 000 масок, 2000 масок-респираторов и еще 8000 фильтров к ним. Однако возникает другой вопрос: зачем их столько в поликлинике, где работает всего 114 врачей и не имеет стационара?

Важно также, что ГП «Медицинские закупки Украины» закупило такие же маски по цене 2,80 грн за штуку, что доказывает факт огромного перерасхода со стороны поликлиники МВД.

На сайте поликлиники размещено объявление о возможности пройти тестирование на коронавирус за деньги. При этом 16 июня заведение потратило на приобретение системы ПЦР и тест картриджей почти 9000000 из государственного бюджета. То есть денег налогоплательщиков, которым за эти тесты предлагают заплатить.

О контроле, ответственности и Госаудитслужбе

Специальный контролирующий орган в сфере закупок фактически не осуществляет мониторинг таких процедур для противодействия коронавируса.

Из анализа ответов Госаудитслужбы на наши запросы следует, что закупки по коронавирусу COVID-19 ГАСу не может проверять. Все вышеприведенные нарушения они смогут проверить только в ходе плановых контрольных мероприятий, то есть неизвестно когда. Именно текущий мониторинг мог бы существенно предотвращать нарушения при закупках.

Это означает, что большинство заказчиков не понесут ответственность за злоупотребления, ведь составить административный протокол за нарушение во время этих закупок может только ГАС. Но в ходе плановых контрольных мероприятий это может произойти уже после совпадения сроков для привлечения к административной ответственности. Ведь с момента обнаружения наказать за такие нарушения можно в течение 3 месяцев.

О закупках для противодействия COVID-19 упомянуто и в меморандуме с Международным валютным фондом. Там говорится, что Госаудитслужба с участием внешних / независимых аудиторов должна осуществить аудит закупок по программе COVID-19.

Для того, чтобы такой аудит был легитимным, процедура привлечения внешних экспертов должна быть определена законом. Ведь пока служба не может мониторить эти закупки даже самостоятельно.

Одновременно, меморандум говорит о необходимости обнародовать в Prozorro все закупки для противодействия эпидемии и информацию о бенефициарах участников тендеров. А это также означает, что подход к закупкам требует изменений на законодательном уровне.

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Особые процедуры закупок в карантинный период, к сожалению, не оправдали себя. Их продолжение на практике будет способствовать только тому, что средства на эти цели будут бесконтрольно перерасходоваться.

Практика показала, что ускоренные закупки без конкурса используются для злоупотреблений. Зато те, кто хочет закупить добросовестно, и так проводят тендеры и изучают рынок.