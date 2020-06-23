Минздрав, МВД Украины и другие использовали коронавирус для миллионных коррупционных схем

11 марта в Украине был объявлен карантин в связи с распространением коронавируса. За 100 дней эпидемиологическая ситуация в стране значительно изменилась, количество больных растет ежедневно.
Вместе с введением правительством карантинных мероприятий активно принимать немедленные меры начал и парламент.
ВРУ приняла решение об упрощении закупок для борьбы с COVID-19: заказчикам позволили не проводить стандартный тендер, зато заключать прямые контракты с поставщиками. Закупать таким способом позволили товары и услуги из утвержденного Кабмином перечня.
Главной причиной этих изменений было желание позволить государству быстро закупать жизненно необходимые товары для борьбы с пандемией.
По состоянию на 19 июня 2020 года, по этой процедуре без проведения конкурентного аукциона государственные заказчики осуществили 33726 закупок на общую сумму 4300000000 грн.
Однако большой вопрос в эффективности использования этих средств. С самого начала нововведения в сфере закупок начали использовать или не по назначению, или с серьезными злоупотреблениями.
Проваленные закупки
Ожидалось, что введенная процедура пригодится в первую очередь в сфере медицины. В подчинении МОЗ есть специализированное предприятие — «Медицинские закупки Украины», которое должно обеспечить централизованные масштабные закупки первоочередных товаров для борьбы с эпидемией.
Профильное министерство однако полностью провалило работу и смогло дать задание по первой закупке только через месяц после начала карантина 10 апреля и только по защитным костюмам.
Более того, в Минздраве фактически остановили тендер профильного предприятия и взяли эту функцию на себя, переплатив за костюмы 40%, за что можно было докупить дополнительные 50 000 костюмов.
Когда госпредприятие нашло и закупило 900 000 костюмов на 40% дешевле и уже даже заключило договор, «Медицинские закупки» были вынуждены разорвать его, потому что Минздрав не выделил на них деньги и не согласовал закупку.
После ряда громких скандалов по возврату в Минздрава к коррупционным практикам закупки для противодействия эпидемии таки передали предприятию, но только в конце мая. После этого ГП провело успешные закупки почти на 10000000.
То есть государство банально потеряло два месяца на скандалы, тогда как за это время можно было провести полноценные прозрачные тендеры. В это время основное бремя обеспечения врачей и медучреждений легло на волонтеров, бизнес, местные власти и благотворителей.
Между тем заболеваемость среди медработников продолжает расти — 5650 медиков с подтвержденными диагнозом по состоянию на 17 июня.
Хаотические закупки под прикрытием эпидемии
В первые недели карантина одесская инфекционная больница, оправдывая неконкурентную процедуру закупки пандемией, начала активно скупать мебель и другие принадлежности вроде тумб и диванов по очень высоким ценам.
В Днепре городская клиническая больница № 8 хотела без тендера отдать 2400000 грн на ремонт помещения и сантехнических сетей. Отсутствие конкурентной закупки объясняли борьбой с коронавирусом, однако ремонтные работы вообще не входят в этот перечень.
Отдел здравоохранения Сумского городского совета закупил аппараты ИВЛ, однако, судя по срокам, они им не горят. Производитель ныне пожалуй самых доступных по цене в Украине аппаратов ИВЛ «Ювента-Т» компания «Ютас» по условиям договора должен поставить соответствующие аппараты в течение 3 месяцев, на самом деле не очень быстро, учитывая эпидемиологическую ситуацию.
При этом в ситуациях с закупкой аналогичных аппаратов у посредников срок поставки колебался от 5 до 10 рабочих дней с момента получения заявки. Более того, у посредников такие аппараты продавались обычно по значительно более низкой цене: в нашем случае «Ютас» продал ИВЛ по цене 647 тыс. грн, зато у посредников цена на них колебалась от 518 до 548 тыс. Грн.
То есть производители в условиях пандемии решили воспользоваться своим привилегированным положением и отсутствием специального медицинского оборудования на рынке, начали злоупотреблять этим, в том числе и необоснованным повышением цен.
Случаи переплат и махинации на почве коронавируса — не редкость.
Большинство заказчиков вообще начали закупать по сокращенной процедуре горючее, работы и товары, не предназначенные для борьбы с последствиями пандемии.
Например, Киевская районная администрация Одесского городского совета провела капитальный ремонт и замену оконных блоков.
Сосницкий литературно-мемориальный музей А. П. Довженко заключил по «ковидной процедуре» договор почти на полмиллиона гривен на капитальный ремонт крыши.
Лиманский районный совет Одесской области проводил текущий ремонт кабинетов админздания.
Не менее 1900000 грн заказчики потратили на бензин, который в перечень товаров и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19 не входит.
Судя по указанным в договорах сроках поставки, никакой срочности в проведении закупки и игнорировании конкурентных процедур нет.
«Мощные» расходы МВД
О контроле, ответственности и Госаудитслужбе
Практика показала, что ускоренные закупки без конкурса используются для злоупотреблений. Зато те, кто хочет закупить добросовестно, и так проводят тендеры и изучают рынок.