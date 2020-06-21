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Сексуальный скандал в сборной США по плаванию: американских пловчих насиловали тренеры

Сексуальный скандал в сборной США по плаванию: американских пловчих насиловали тренеры

Дебра Гроденски, Сюзетт Моран, Трейси Палмеро и еще три экс-пловчихи национальной сборной США, которые пожелали остаться анонимными, подали в суд. Девушки уверяют, что они, а также еще десятки спортсменок, подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров Митча Айви и Эндрю Кинга, а также директора сборной Эверетта Учиямы.

По словам спортсменок, как минимум, в 80-е и начале 90-х в американской плавательной сборной была целая культура насилия — и многие другие тренеры и сотрудники федерации знали, что творит вышеназванная тройка, но все делали вид, будто ничего не происходит.

51-летняя Гроденски, которая сейчас живет в Нью-Йорке, рассказала на видеоконференции, что Кинг «ухаживал» за ней, когда ей было с 11 до 16 лет. Моран говорит, что Айви начал отношения с ней, когда той исполнилось 12. А в 17 лет она забеременела и за несколько месяцев до Олимпийских игр в Лос-Анджелесе была вынуждена делать аборт.

Обвинения в адрес тренеров сильно запоздали. Кинга еще в 2010 году приговорили к 40 годам тюремного заключения за многочисленные случаи растления малолетних. Айви Федерация плавания США пожизненно забанила в 2013-м на основании показаний все той же Моран, а тремя годами ранее — Учияму. Но теперь удар спортсменок, которым по 40-50 лет, нацелен не на них, а на всю федерацию.

«Федерация все знала, но ничего не делала, — сказала Моран. — В результате этого ужаса я долго страдала от депрессии, низкой самооценки и панических атак. Да и сегодня страдаю. Эти травмы останутся со мной на всю жизнь. Американское плавание должно очиститься от всех тренеров и руководителей, создавших культуру, которая потворствовала сексуальному насилию».

Девушки уверяют, что некоторые из людей, которые являются частью системы, до сих пор на руководящих постах.

175 лет тюрьмы

Нет сомнений, что эта история вызовет в Америке огромный резонанс. Думаю, осталось не так много людей, которые не слышали о Харви Вайнштейне и движении #metoo. После скандала в киноиндустрии аналогичные шокирующие приветы из прошлого стали вылезать в разных сферах.

Что касается спорта, то самая жуткая история развернулась в Федерации спортивной гимнастики США (USAG). Многолетний доктор национальной сборной Ларри Нассар получил 175 лет тюрьмы. Невероятно, но больше 200 гимнасток заявили о сексуальном насилии со стороны врача. Некоторые истории было абсолютно убийственными — спортсменки рассказывали, что доктор давал им какие-то препараты, после которых они засыпали, а потом просыпались в его комнате без одежды и ничего не помнили. Главная звезда современной гимнастики Симона Байлз тоже признавалась, что подвергалась домогательствам со стороны Нассара и теперь вынуждена принимать антидепрессанты.

Симона Байлз

Симона Байлз


После того, как сомнительному доктору вынесли приговор, Олимпийский комитет США отозвал полномочия у федерации гимнастики. Как и сейчас в ситуации с плаванием, тогда некоторые девушки говорили, что о делах Нассара знали многие. А олимпийская чемпионка Маккайла Марони и вовсе утверждала, что федерация купила ее молчание за 1,25 миллионов долларов. USAG мгновенно лишилась крупных спонсоров, последовал ряд увольнений. Вынуждены были уйти почти все люди, занимавшие руководящие посты в федерации. Включая президента USAG Керри Перри.

Дошло до того, что американцы решили больше вообще не использовать базу «Кароли-ранч» в Техасе, где работал Нассар.

Дойдет ли до подобного в плавании? Кто знает.

Ларри Нассар

Ларри Нассар


В легкой атлетике не лучше

При этом спортивная Америка еще не отошла от другого одного секс-скандала. Несколько месяцев назад публично выступили легкоатлетки, которые заявили, что их принуждали к сексу в обмен за попадание в сборную. Обвинения коснулись знаменитого тренера Джона Рембао.

В этом случае иски снова полетели не только непосредственно к виновнику, но и к большой организации — Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Потому что, по словам обвинителей, его основным рычагом давления были места в команде и стипендии — именно он контролировал их выдачу в Техасском университете.

Однако NCAA настаивает на своей непричастности к этому кейсу. Студенческая федерация выступила с заявлением, что не имеет юридических обязательств защищать спортсменов от сексуальных домогательств. Также адвокаты дали понять, что всячески осуждают все виды насилия, но Рембао — не агент NCAA, а даже если бы и был таковым — предполагаемое насилие выходило бы за рамки его работы. Поэтому притягивать их в данной истории — перебор.

Эрин Олдрич

Эрин Олдрич


Девушки ответили громкими заявлениями в прессе.

«Не стоит ожидать, что трус выйдет и возьмет ответственность на себя, — сказала Эрин Олдрич, участница Олимпиады в Сиднее. — Они отреагировали так же, как отвечали нам годами».

Будет ли продолжение у этой истории — пока непонятно.

Тэги: США, изнасилование, спорт, плавание

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Автор: Спорт-Экспресс

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