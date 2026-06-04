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Новости > Европейские страны не хотят видеть российских туристов и требуют жесткого решения ЕС

Европейские страны не хотят видеть российских туристов и требуют жесткого решения ЕС

Агата Кловская
04.06.26 12:25
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Европейские страны не хотят видеть российских туристов и требуют жесткого решения ЕС

Министры Польши Радослав Сикорский и Марцин Кервинский поддержали инициативу 11 стран, которые требуют от Еврокомиссии ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает RMF24.

Польша вместе с десятью государствами — Швецией, Чехией, Данией, Эстонией, Финляндией, Латвией, Литвой, Нидерландами, а также Норвегией и Исландией — обратились к Европейской комиссии с призывом срочно пересмотреть подход к выдаче шенгенских виз гражданам России.

Подписанты настаивают на введении более жестких правил, которые позволили бы оперативно ограничивать въезд граждан стран, представляющих геополитическую угрозу.

В первую очередь речь идет о запрете туристических виз для россиян на фоне продолжающейся войны против Украины.

Министры подчеркивают, что гражданам государства-агрессора не следует пользоваться европейскими курортами, пока продолжаются боевые действия и фиксируются последствия ударов по украинской гражданской инфраструктуре.

В документе, с которым ознакомился журналист RMF FM, отмечается, что в 2025 году россияне получили почти 480 тысяч шенгенских виз, значительная часть которых была многократными.

Подписанты считают это противоречием рекомендациям Еврокомиссии, призывающим к более строгому подходу к заявителям из РФ.

Отдельно подчеркивается, что рост числа туристических поездок россиян в Европу на фоне войны вызывает «глубокую обеспокоенность» у стран, подписавших обращение.

Министры также обращают внимание на фрагментацию визовой политики в Шенгенской зоне. По их словам, это привело к практике так называемого «визового шопинга», когда граждане РФ обходят ограничительные правила одних стран и получают визы в других государствах ЕС.

Согласно анализу Шенгенского барометра, больше всего туристических виз россиянам выдают Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как Польша и страны Балтии фактически прекратили их оформление.

Польша предлагает создать специальный инструмент — механизм быстрых защитных визовых санкций. Он должен позволить ЕС оперативно ограничивать выдачу виз отдельным категориям заявителей, особенно при наличии угроз безопасности.

Инициатива предусматривает внесение изменений в Визовый кодекс ЕС и введение обязательных ограничений, которые будут применяться ко всем гражданам России, независимо от страны проживания, с возможными исключениями по гуманитарным основаниям.

В письме также содержится призыв к разработке мер, направленных на предотвращение въезда в Шенгенскую зону лиц, которых могут идентифицировать как участников боевых действий или связанных с военной деятельностью.

Страны-подписанты ожидают, что Европейская комиссия сделает реформу визового законодательства приоритетной, чтобы усилить реакцию ЕС на действия третьих стран.

Напомним, в Германии массово блокируют счета россиян.

Тэги: Европа, россияне, туристы

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