В РФ озвучили три сценария войны с Украиной

В России «хорошим» сценарием на будущее объявили ядерную войну и оккупацию как минимум юго-восточной части Украины. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на выступление участников Петербургского международного экономического форума.

Доклад о будущем России на форуме представил бизнесмен Константин Малофеев, которого называют главным спонсором вторжения «группы Гиркина» на Донбасс весной 2014 года. Соавтором работы выступил ультраправый общественный деятель Александр Дугин, также известный как главный идеолог концепции «русского мира».

Доклад предусматривает три сценария будущего России. В «плохом» сценарии, по словам Малофеева, Россия проигрывает в войне с Украиной (которая в представлении авторов доклада является войной с Западом), и к 2050 году происходит «колонизация России». Что подразумевается под колонизацией, «Агентство» не уточняет.

Второй сценарий — «инерционный» , когда «все идет как идет. При этом сценарии «нас ждет американская и китайская гегемония».

Третий сценарий — «хороший». Он предусматривает «ясный образ победы в идеологической войне». При этом на пути к этой победе упоминается применение ядерного оружия и оккупация Россией Крыма, Одессы, Харькова «и так далее». В этом же сценарии происходит распад Евросоюза.

По словам Малофеева, для противодействия угрозам России нужен комплекс мер в госуправлении. На первом месте, по его словам, здесь стоит «идеология/девестернизация», на втором — «национализация элиты», а на третьем — «автократия».

Соавтор доклада Дугин заявил, что в администрации президента РФ «обсуждается постоянно» потребность России в идеологии. Также, по его словам, в России уже есть автократия, «но ... ее легализация идет медленно».

Как отмечает «Агентство», хотя Малофеев и Дугин не занимают никаких официальных постов, их появление в программе главного экономического форума России «свидетельствуют о востребованности их идей истеблишментом».

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