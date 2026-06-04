В Брюсселе послы государств-членов Европейского Союза вечером 3 июня рассматривают вопрос о начале официальной процедуры открытия первого переговорного кластера «Основы» для Украины и Молдовы в рамках процесса вступления в ЕС.

Как сообщают источники издания «Европейская правда» в дипломатических кругах Брюсселя, соответствующий пункт был срочно внесен в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС непосредственно в день проведения встречи.

По предварительной информации, толчком для рассмотрения вопроса стали положительные результаты консультаций между техническими командами Украины и Венгрии. Именно венгерская сторона проинформировала Совет ЕС о достигнутом прогрессе в переговорах.

Во время заседания послы должны обсудить результаты скрининга по кластеру № 1 «Основы», а также оценить выполнение Украиной начальных условий, необходимых для открытия этого направления переговоров. Речь идет о так называемых opening benchmarks — критериях, которые страна-кандидат должна выполнить перед началом полноценных переговоров по отдельному кластеру.

В случае положительного результата обсуждения Европейский Союз может официально начать подготовку к открытию первого переговорного кластера как для Украины, так и для Молдовы.

По данным дипломатических источников, межправительственная конференция, на которой может быть объявлено об открытии первого кластера, может состояться уже 15 или 16 июня. Речь идет именно о кластере «Основы», который охватывает ключевые вопросы верховенства права, функционирования демократических институтов, государственного управления и экономических реформ.

В то же время украинская сторона настаивает на более быстром продвижении переговорного процесса и призывает ЕС открыть в июне все кластеры переговоров о будущем членстве Украины в Евросоюзе.

Напомним, Венгрия готова разблокировать вступление Украины в ЕС.