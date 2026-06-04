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Новости > В Крыму начались странные сбои с банковскими карточками

В Крыму начались странные сбои с банковскими карточками

Агата Кловская
04.06.26 10:54
88
В Крыму начались странные сбои с банковскими карточками

На временно оккупированном Крымском полуострове начались серьезные проблемы с работой банковских сервисов и терминалов. Местные жители жалуются, что безналичная оплата все чаще становится недоступной. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Наиболее остро финансовый кризис проявился в транспортной сфере. Жители полуострова массово жалуются на невозможность рассчитаться банковскими картами в общественном транспорте и на других инфраструктурных объектах, где ранее платежные системы работали стабильно.

В ЦНС отмечают, что подобные случаи уже не единичны, а сама оккупационная власть традиционно умалчивает масштаб проблемы.

«Оккупационная система начинает давать сбои. При этом так называемая власть избегает публичных объяснений причин сбоев, оставляя людей один на один с проблемами», — отмечают в Центре национального сопротивления.

Примечательно, что сами банковские карты продолжают функционировать в других местах. Это свидетельствует о локальных отключениях или критической неисправности отдельных платежных сетей и терминалов на объектах инфраструктуры.

По данным аналитиков, коллапс с безналичными расчетами возник не случайно. Он развивается на фоне общего ухудшения логистической и экономической ситуации на оккупированном полуострове.

Главными причинами сбоев является дефицит ресурсов для поддержки банковских сетей, регулярные перебои с обеспечением и поставками оборудования и значительная перегрузка оккупационной инфраструктуры.

Несмотря на заявления российской пропаганды о якобы «стабильности» и «развитии» Крыма, реальность демонстрирует деградацию базовых сервисов, от которых напрямую зависит повседневная жизнь местного населения.

Напомним, в последнее время логистическая и экономическая ситуация на временно оккупированном полуострове стремительно ухудшается.

Тэги: Крым, банковская карточка, сбой, новости Украины

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