Российская Федерация ежемесячно способна производить около 120 баллистических ракет. В дополнение к другим типам вооружения, это позволяет ей регулярно осуществлять масштабные массированные атаки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к участникам заседания Совета Украина — НАТО в Киеве, сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

По словам президента, высокие темпы производства баллистики в России создают постоянную опасность для украинских городов.

«Россия имеет способность производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это только баллистические ракеты. Россия также производит другие типы ракет», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день именно этот фактор является критическим для безопасности страны. «Очевидно, что это самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся», — добавил он.

Президент также напомнил о масштабных комбинированных ударах, которым подверглась Украина накануне, где враг применил сотни средств воздушного нападения.

«Вчера только в результате одной массированной атаки Россия убила 23 человека в нашей стране, среди них были дети. Россияне применили большое количество дронов — более 650 в течение ночи и еще около 100 в течение дня», — резюмировал Зеленский, добавляя, что самой опасной угрозой являются ракеты.

Напомним, Зеленский обещает масштабировать удары по России.