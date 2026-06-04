Венгрия готова разблокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия и Украина достигли соглашения о расширении прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье, а Будапешт в ответ готов согласиться на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр в Facebook в среду, 3 июня.

По его словам, после нескольких недель переговоров между венгерскими и украинскими экспертами стороны достигли полного согласия по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины в Украине. К консультациям также были привлечены политические организации и церковные структуры закарпатских венгров.

Мадяр заявил, что украинская власть взяла на себя обязательства в ближайшее время имплементировать согласованные изменения в национальное законодательство. Кроме того, соответствующие шаги должны быть включены в план действий Украины перед ЕС.

«Благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше», — отметил венгерский премьер.

Мадяр добавил, что после выполнения Украиной взятых обязательств правительство Венгрии согласится на открытие первого переговорного кластера по членству страны в Евросоюзе.

В то же время Мадяр подчеркнул, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. По его словам, если Киев в будущем завершит все 33 переговорных раздела, сгруппированных в 6 тематических кластеров, в Венгрии будет проведен юридически обязательный референдум по поддержке членства Украины в ЕС.

Напомним, Мадьяр разморозил деньги ЕС на оружие Украине, которые ветировал Орбан.