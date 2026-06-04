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Новости > Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 4 июня

Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 4 июня

Александр Панько
04.06.26 09:37
137
Генштаб назвал новые потери РФ в войне. Сводка за 4 июня

ЗСУ за минувшие сутки уничтожили еще 1300 военнослужащих РФ, 4 танка, 75 артсистем и 396 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом 4 июня сообщает Генштаб ЗСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.2026 ориентировочно составили личного состава — около 1 369 340 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 978 (+4) ед.;

— боевых бронетранспортеров — 24 676 (+3) ед.;

— артиллерийских систем −43 247 (+75) ед.;

— РСЗО — 1 830 (+4) ед.;

— наземных робототехнических комплексов −1 562 (+14) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 327 726 (+2111) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 102 971 (+396) ед.;

— специальной техники — 4 248 (+3) ед.

Напомним, британская разведка впервые подтвердила масштабы потерь России в войне.

Тэги: Генштаб, потери россиян в войне

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