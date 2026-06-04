С начала мая Россия усилила атаки на гражданское население в Украине, осуществив серию массированных бомбардировок, вследствие которых разрушены множество жилых домов и погибли десятки людей. Как пишет The Atlantic, российское вторжение в Украину находится под угрозой срыва, и удары по гражданским остались единственным козырем Владимира Путина.

Российские военные испытывали трудности с продвижением в течение первых пяти месяцев 2026 года и даже потеряли позиции в мае. При этом российская армия продолжает нести катастрофические потери в Украине.

Россия также терпит военные неудачи за пределами поля боя. В последние месяцы Украина развернула весьма эффективную кампанию ударов беспилотников средней дальности по российским логистическим объектам в тылу фронта. Параллельно Украина расширила масштабы дальних бомбардировок военных и промышленных объектов по всей России.

Эти неудачи подорвали попытки режима Путина представить победу России на Украине как неизбежную. Вместо этого, настроения внутри России меняются к худшему: все больше людей ставят под сомнение целесообразность вторжения и сомневаются, сможет ли Путин реально достичь своих максималистских целей на Украине.

Однако это не означает, что война близка к завершению, подчеркивает издание. Путин по-прежнему твердо контролирует Россию, так что он, вероятно, продолжит свою операцию по вторжению, несмотря на то, что шансы России на успех быстро уменьшаются.

Все дело в том, что с точки зрения Путина, альтернатива продолжению войны еще менее привлекательна, чем нынешняя неопределенная ситуация, отмечает The Atlantic: «Принятие компромиссного мирного решения, основанного на сегодняшней линии фронта, означало бы признание геополитической реальности независимого, демократического, сильного и постоянно враждебного украинского государства у границ России. В Москве это было бы воспринято как поражение исторического масштаба. Путин прекрасно понимает, что, вероятно, не переживет такой исход».

Поэтому вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию войны, Путин почти наверняка теперь будет стремиться удвоить свою террористическую кампанию против гражданского населения Украины.

Напомним, в ISW назвали причины отказа Путина закончить войну.