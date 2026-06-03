Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в столицу Украины. Об этом сообщила «Укрзалізниця» в среду, 3 июня.

Пресс-служба компании опубликовала фото с железнодорожного вокзала в Киеве, куда прибыл поезд с Рютте. На фото видно, что генсека НАТО на вокзале встречал министр иностранных дел Андрей Сыбига.

«Сегодня на вокзале Киева рады встречать генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки Альянсом нашей страны», — говорится в сообщении.

Однако через некоторое время сообщение о приезде Рютте было удалено из соцсетей Укрзалізниці.

Напомним, это уже четвертый визит Марка Рютте в Украину в качестве генерального секретаря НАТО. В последний раз перед этим визитом он приезжал 3 февраля текущего года.