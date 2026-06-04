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Новости > На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации

На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации

Агата Кловская
03.06.26 14:49
284
На Харьковщине расширили зону обязательной эвакуации

Совет обороны Харьковской области принял решение о расширении зоны обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 2 июня.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные вражеские обстрелы, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении... Речь идет о семи населенных пунктах Богодуховского района: поселке Золочев и селах Писаревка, Гурьев, Лемищино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина. Нужно вывезти в более безопасные населенные пункты 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей», — написал он.

По словам Синегубова, Харьковская ОВА совместно с волонтерскими организациями и благотворительными фондами обеспечивает вынужденных переселенцев всем необходимым, от временного жилья до медицинской, гуманитарной, юридической помощи.

Напомним, ранее на Херсонщине объявили обязательную эвакуацию детей вместе с родителями из поселков Надднепрянское и Молодежное Херсонской громады.

Тэги: Харьковская область, эвакуация

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