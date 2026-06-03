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Новости > Нехватка ракет для Patriot создала России «окно возможностей» в Украине, — The Guardian

Нехватка ракет для Patriot создала России «окно возможностей» в Украине, — The Guardian

Агата Кловская
03.06.26 13:18
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Нехватка ракет для Patriot создала России «окно возможностей» в Украине, — The Guardian

Наращивая ракетные обстрелы в Украине, Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, пишет издание The Guardian.

И хотя США наращивают производство перехватчиков, недостаток будет ощущаться долгое время. Аналитики считают, что в острой форме он будет ощущаться минимум 2-3 года. При этом первые меры по увеличению производства начали применяться сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину, но «увеличение производства занимает годы».

«Наиболее очевидное влияние он окажет на Украину и страны Персидского залива. Но дефицит будет иметь и более долгосрочные последствия», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что это уже повлияло на российскую тактику в войне с Украиной. Особенно на фоне трений о доступе украинской армии к Patriot между Киевом и администрацией Трампа, чья «поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью».

Но проблема приобрела особую актуальность на фоне угроз России начать новые массированные систематические воздушные атаки против Украины, в том числе против правительственных зданий.

Также отмечается, что нехватка ракет-перехватчиков повлияет на планирование боеготовности НАТО на фоне оценок растущей российской угрозы для Европы.

Авторы приводят мнение аналитиков о том, что проблема возникла из-за совпадения множества факторов. Среди них сокращение расходов, ошибочные предположения в долгосрочном планировании и закупках в сфере обороны, а также неспособность предвидеть риск того, что в случае войны США и Израиля с Ираном они смогут продолжать обстреливать ракетами своих соседей по Персидскому заливу в течение длительного периода.

В статье напоминается, что на сегодня Patriot считается лучшей защитой от баллистических ракет, летящих на большой высоте. Хотя существуют и европейские системы ПВО, но в этом вопросе они значительно уступают американским.

При этом дефицит ракет для систем Patriot создает «окно уязвимости» не только для Украины, но и для других стран, которые зависят от США в вопросе функционирования ППО. Patriot широко используется союзниками США, в том числе в Персидском заливе. В число стран, использующих эту систему, входят Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Польша и Швеция.

При этом ажиотаж вызвало, в первую очередь, интенсивное использование ракет-перехватчиков во время американо-израильской кампании против Ирана. По некоторым оценкам, этот конфликт истощил почти треть запасов перехватчиков Patriot, при этом, по одной из оценок, государства Персидского залива совместно выпустили более 1100 перехватчиков.

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что дефицит ракет для ПВО всегда был и будет.

Тэги: дефицит, ПВО, ракеты, ЗРК Patriot

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