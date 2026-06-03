Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между США и европейскими союзниками в рамках Альянса становятся все более сложными для управления. В интервью Bloomberg в Осло он отметил, что не стал более оптимистичным в отношении будущего НАТО по сравнению с периодом, когда покинул пост в 2024 году.

«Я не более оптимистичен сейчас, чем два года назад, если уж на то пошло — ситуация даже движется в худшем направлении», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что главной задачей НАТО остается сохранение единства между Северной Америкой и Европой, однако существуют границы, которые нельзя переступать.

«Я по-прежнему считаю, что задача — держать Северную Америку и Европу вместе, но есть пределы того, что мы должны принимать», — заявил он.

Отдельно Столтенберг раскритиковал идею давления США на союзников, в частности в отношении Дании и Гренландии, назвав такие угрозы неприемлемыми.

Бывший генсек НАТО также сравнил Альянс с «браком», который требует постоянного обновления договоренностей между партнерами. В то же время он выразил убеждение, что НАТО продолжит существовать, поскольку это выгодно как Европе, так и США: «Сильное НАТО полезно для США, а НАТО делает Европу более безопасной».

Столтенберг также обратил внимание на то, что, несмотря на политические разногласия, в США сохраняется общая поддержка Альянса, хотя критика со стороны американского руководства усиливается. Отдельно он упомянул о росте оборонных расходов союзников и изменениях в подходах к безопасности в Европе, подчеркнув, что континент все еще недостаточно «психологически готов» к масштабной войне.

Напомним, НАТО готовит новую структуру командования, которая позволит значительно ускорить развертывание войск в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией.