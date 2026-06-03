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Новости > Трамп требует ядерных уступок от Ирана уже в рамках предварительной сделки, — ABC

Трамп требует ядерных уступок от Ирана уже в рамках предварительной сделки, — ABC

Александр Панько
03.06.26 11:18
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Трамп требует ядерных уступок от Ирана уже в рамках предварительной сделки, — ABC

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана в письменной форме изложить уступки, на которые страна готова пойти по ядерной программе. Причем требование возникло в рамках предварительного соглашения, которое стороны пытаются заключить. Об этом сообщает ABC News.

Ранее иранские переговорщики давали устные заверения о том, что режим в конечном итоге согласится пойти на определенные условия по своей ядерной программе.

Тут еще важно учесть, что исходя из заявлений и публикаций в СМИ, детальные обсуждения ядерной сделки должны были быть уже после рамочного соглашения. То есть, в период, когда стороны будут согласовывать окончательный договор.

Однако президент США на встрече в ситуационном центре в пятницу пришел к выводу, что устные обязательства Ирана недостаточно сильны, в связи с чем потребовал изложить конкретные уступки в рамках предварительной сделки. Эту информацию ABC сообщили источники.

Также госсекретарь США Марко Рубио поделился во вторник некоторыми подробностями о том, чего администрация Трампа хотела бы добиться от Ирана, прежде чем двигаться дальше.

«Они должны взять на себя обязательства по очень конкретным переговорам по высокообогащенному урану — по вопросу о судьбе высоколегированного урана, который до сих пор находится глубоко в горах. Они должны договориться о жестких и долгосрочных ограничениях или прекращении деятельности по обогащению урана в своей стране», — сказал Рубио выступая перед Комитетом Сената по международным отношениям.

Он говорит, что детали, а также финансовые стимулы для Тегерана, могут быть определены позже.

«Например, они должны взять на себя обязательство: „Мы утилизируем обогащенный уран“. И теперь вопрос в том, „Какие механизмы мы будем использовать для этого“. Это можно обсудить», — добавил госсекретарь.

Напомним, в течение последних нескольких недель переговоры между США и ранги были сосредоточены на достижении рамочной сделки, так называемом меморандуме о взаимопонимании.

В случае, если стороны достигнут такой сделки, то документ официально продлил бы перемирие между странами, постепенно открыл бы Ормузский пролив и установил сроки для дальнейших переговоров по ядерному вопросу.

На прошлой неделе переговоры группы США и Ирана согласовали проект соглашения, который, по их словам, мог бы заручиться как поддержкой Трампа, так и иранского режима. Вариант включал письменное обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие — обещание, которое иранские лидеры неоднократно давали в последние годы. Но вариант не содержал конкретных обещаний.

Тэги: США, Иран, Дональд Трамп

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