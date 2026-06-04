В США «вынесли приговор» Кубе

Государственные секретарь США Марко Рубио сделал громкое заявление. Оно касается Кубы.

Было сказано: «Чтобы Куба не продолжала оставаться несостоявшимся государством, представляющим угрозу для США, им нужны системные и серьезные реформы, им нужны экономические реформы».

Добавляется: «И вопрос в том, способны ли они вообще провести реформы с учетом людей, которые сейчас находятся у власти. Я думаю, что ответ – нет».

Дипломат также выразил уверенность, что нынешняя система не способна к проведению реформ.

Ранее у Трампа заговорили о возможном ударе по Кубе.