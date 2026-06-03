Потребность в пополнении запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО) всегда актуальна. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире канала Новини.Live.

«Это у нас вопрос всей войны. Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много производят в мире. Не так много площадок для производства. Поэтому вопрос коммуникации с партнерами всегда, и даже публично, обсуждается», — отметил Игнат.

Он добавил, что и украинские военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет-перехватчиков.

Напомним, особенность российской массированной атаки этой ночью заключается в применении большого количества баллистических ракет. В частности, было 33 ракеты типа «Искандер-М» и еще 8 противокорабельных ракет «Циркон».