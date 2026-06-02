Новости > В пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее

В пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее

Александр Панько
02.06.26 15:25
В пустыне найдено древнейшее небиблийное упоминание о Моисее

Исследователь обнаружил древнейшие письменные упоминания о Моисее, возраст которых составляет 3800 лет и которые спрятаны в египетской пустыне.

Как пишет Fox News, две гравюры были найдены в Серабит-эль-Хадиме, древнем месте добычи бирюзы в Синайской пустыне, где в период среднего бронзового века работали семитские рабочие.

Протосинайские надписи датируются периодом между 1800 и 1600 годами до н.э. Они были высечены за столетия до написания самых ранних частей Библии, между X и VII веками до н.э.

Эти две надписи обнаруженных на этом месте в начале 1900-х годов, но сейчас их повторно изучил американо-израильский эпиграфист Майкл С. Бар-Рон. Он утверждает, что надписи читаются как «Зот М’Моше» и «Не’ум Моше». Эти фразы могут означать «Это от Моисея» и «Заявление Моисея» соответственно. Если эти надписи подтвердятся, то они станут самым ранним письменным упоминанием Моисея за пределами Библии.

В надписях также упоминается Эль, божество, связанное с Богом Авраама, и осуждается древняя языческая богиня Баалат. В интервью Бар-Рон отметил, что на месте раскопок Серабит-эль-Хадим когда-то находился храм Баалат.

По словам Бар-Рона, некоторые из гравюр, похоже, отражают сопротивление семитских рабочих поклонению богине.

«Вместо того, чтобы восхвалять Баалат... [эти] надписи проклинают культ Баалат, предостерегая и порицая его последователей», — сказал Бар-Рон.

Он добавил: «Среди них термины „BŠ“ — „стыдно“ или „это позорно“ — и „nimosh“, [что означает] „давайте уйдем“ [или] „удалимся“».

Он также считает, что надписи «Моисея» могут иметь общего автора, указывая на некоторые «стилистические моменты», такие как использование слов.

Сложнейший труд по расшифровке древних гравюр занял почти 10 лет, сказал Бар-Рон.

«Я провел восемь лет в кропотливой, зачастую безнадежной, реконструкции около 23 многословных протосинайских надписей», — отметил эпиграфист.

Тэги: Моисей, раскопки

Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
