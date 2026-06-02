США обсуждают расширение размещения ядерного оружия в Европе, — СМИ

В США обсуждается вопрос о размещении ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские чиновники выразили готовность к дополнительному развертыванию за пределами стран, где уже размещены американские бомбардировщики с ядерным потенциалом. Это потенциально позволило бы большему количеству стран размещать у себя так называемые американские самолёты двойного назначения (DCA), способные наносить ядерные удары.

Два из источников заявили, что готовность обсуждать расширение имела целью продемонстрировать приверженность США к обеспечению ядерного зонтика даже в то время, когда союзников по НАТО подталкивают к тому, чтобы взять на себя большую часть бремени в области обычной обороны.

Эти переговоры, которые имеют строго конфиденциальный характер и, возможно, не приведут к каким-либо изменениям в соглашениях о совместном использовании ядерного оружия, проходят на фоне широко распространённой в Европе обеспокоенности по поводу шагов президента США Дональда Трампа по выводу американских войск и важнейших систем вооружения с европейского континента.

По словам источников, страны на восточном фланге НАТО, в частности Польша и некоторые страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.

Обсуждения продолжаются в рамках НАТО, сообщило один из источников, добавив, что наибольший интерес проявили союзники, расположенные ближе всего к границам России.

Второй источник, осведомлённый о ходе переговоров, заявил, что соглашение о расширении размещения американского ядерного оружия не будет заключено в ближайшее время.

Как напоминает издание, польские официальные лица публично заявляли о желании разместить у себя ядерное оружие.

Бывший президент Анджей Дуда призвал США распространить инициативу DCA на территорию Польши, а в этом году Варшава присоединилась к новой французской инициативе, направленной на изучение возможности впервые временно передислоцировать часть ядерного потенциала сдерживания в европейские страны-союзники.

Программа совместного использования ядерного оружия НАТО включает союзников — Бельгию, Германию, Италию, Нидерланды, Турцию и Великобританию — которые получили разрешение на размещение американского ядерного оружия в рамках DCA и «передовых» ядерных бомб. Они находятся под защитой США, при этом Вашингтон сохраняет за собой исключительное право на применение такого оружия.

Ядерное оружие США, развернутое в европейских государствах, хранится и охраняется американскими войсками.

Напомним, Норвегия присоединится к инициированной Францией системе «передового ядерного сдерживания», которая должна усилить безопасность Европы на фоне российской агрессии против Украины.