Президент США Дональд Трамп лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь вернуть российского лидера Владимира Путина за стол переговоров и способствовать завершению войны в Украине. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации источников, во время встречи в Пекине Трамп заявил Си Цзиньпину, что переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. В связи с этим он призвал Китай выступить посредником и убедить Владимира Путина вернуться за стол переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечает издание, этот призыв стал показателем четкой стратегии Вашингтона привлечь Пекин к процессу прекращения войны. Именно эта война стала ключевой частью внешнеполитической программы Трампа после его возвращения в Белый дом в 2025 году.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине обсуждали вопросы войны России против Украины.