Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Дефицит топлива добрался до Москвы. На заправках вводят жесткие лимиты

Дефицит топлива добрался до Москвы. На заправках вводят жесткие лимиты

Александр Панько
02.06.26 12:33
11
Дефицит топлива добрался до Москвы. На заправках вводят жесткие лимиты

На фоне рекордного количества ударов по российским НПЗ в Москве и области начали появляться ограничения на продажу автомобильного топлива. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, на автозаправочных станциях в Новой Москве начали появляться объявления о временных ограничениях на продажу бензина.

В частности, одному покупателю отпускают не более 60 литров горючего. Для сравнения, в оккупированном Крыму действует ограничение в 20 литров на человека.

В то же время The Moscow Times сообщает, что отдельные АЗС также ограничили продажу дизельного топлива до 100 литров на одного клиента. В сообщениях отмечается, что такие правила будут действовать «до дальнейших распоряжений».

Ситуацию связывают с дефицитом топлива, который возник после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей отрасли. На фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка Россия также ввела запрет на экспорт бензина.

По данным Bloomberg, в течение последнего месяца Украина совершила 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Кроме того, под удары попадали нефтепроводы, нефтебазы и портовая инфраструктура, задействованная в экспорте нефтепродуктов.

Напомним, Зеленський заявив про великі проблеми Росії.

Тэги: Москва, топливо, дефицит

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.06.26 12:23

ЕС продолжает сокращать импорт сжиженного природного газа

02.06.26 12:17

В США мужчина убил свою семью

02.06.26 11:49

Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, — ГУР

02.06.26 11:35

Зеленский сделал тревожное заявление по поводу российских ударов

02.06.26 11:33

Иран хочет заморозить войну с США без отказа от своих «красных линий», — Reuters

02.06.26 11:29

Россия уничтожила салон китайских электромобилей в Киеве

02.06.26 11:23

Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса

02.06.26 11:21

Минэнерго информировало об ударах по Украине

02.06.26 11:13

Украинцам рассказали об ударах по энергетике – известны последствия

02.06.26 11:23

Бронирование по новым правилам: появились четкие сроки для бизнеса

02.06.26 09:14

Ночная атака на Киев: значительные разрушения, десятки раненых, четверо погибших

01.06.26 20:19

Буданов сделал интригующее заявление по поводу завершения войны

01.06.26 10:40

Зеленский увидел «окно» для переговоров с Россией

01.06.26 10:26

ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов за сутки. Сводка за 1 июня

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

29.05.26 09:58

Россия сообщила в ООН, сколько еще собирается воевать против Украины

29.05.26 13:53

Нетаньяху сделал жесткое заявление по поводу Сектора Газа

29.05.26 16:08

Фицо продолжает дерзить Украине

27.05.26 00:15

Стало известно, как изменился рынок перевозок в Украине

29.05.26 16:27

США почистили российский санкционный список от мертвых душ

29.05.26 14:15

Николас Кейдж: легендарный актер озадачил своих поклонников

29.05.26 10:24

Мадьяр сделал громкое заявление по поводу НАТО

28.05.26 14:10

У Путина сделали дерзкое заявление по поводу мирных переговоров с Украиной

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди