Дефицит топлива добрался до Москвы. На заправках вводят жесткие лимиты

На фоне рекордного количества ударов по российским НПЗ в Москве и области начали появляться ограничения на продажу автомобильного топлива. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, на автозаправочных станциях в Новой Москве начали появляться объявления о временных ограничениях на продажу бензина.

В частности, одному покупателю отпускают не более 60 литров горючего. Для сравнения, в оккупированном Крыму действует ограничение в 20 литров на человека.

В то же время The Moscow Times сообщает, что отдельные АЗС также ограничили продажу дизельного топлива до 100 литров на одного клиента. В сообщениях отмечается, что такие правила будут действовать «до дальнейших распоряжений».

Ситуацию связывают с дефицитом топлива, который возник после серии атак украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей отрасли. На фоне проблем с обеспечением внутреннего рынка Россия также ввела запрет на экспорт бензина.

По данным Bloomberg, в течение последнего месяца Украина совершила 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что стало рекордным показателем с начала полномасштабной войны. Кроме того, под удары попадали нефтепроводы, нефтебазы и портовая инфраструктура, задействованная в экспорте нефтепродуктов.

Напомним, Зеленський заявив про великі проблеми Росії.