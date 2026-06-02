Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, — ГУР

Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, — ГУР

Александр Панько
02.06.26 11:49
100
Мобилизационный кризис для Путина нарастает, РФ ищет новые решения, — ГУР

Россия сталкивается со все большими проблемами в пополнении личного состава для войны против Украины. Имеющиеся темпы рекрутинга лишь частично компенсируют потери оккупационной армии на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время общения с журналистами на международном форуме «Архитектура безопасности».

По его словам, рекрутинговая кампания и мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются непрерывно с начала полномасштабного вторжения и не прекращаются до сих пор.

«Рекрутинговая работа, мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников Россия также пробует наращивать работу в этом направлении», — сказал Юсов.

Он отметил, что необходимость привлечения новых людей связана прежде всего с необходимостью компенсировать потери на фронте.

«Для чего им новые люди — это логично, потери надо компенсировать. Масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя», — пояснил представитель ГУР.

По словам Юсова, для российского диктатора Владимира Путина и оккупационной армии кадровый вопрос становится все более серьезным вызовом.

«Безусловно, для Путина и оккупационной армии это дополнительные вызовы, и они ищут решение этой проблемы. Уже недостаточно только мобилизовать условно „штрафников“ и „алиментщиков“. Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры», — добавил он.

Напомним, Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мобилизация

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

