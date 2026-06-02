Россия сталкивается со все большими проблемами в пополнении личного состава для войны против Украины. Имеющиеся темпы рекрутинга лишь частично компенсируют потери оккупационной армии на поле боя. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время общения с журналистами на международном форуме «Архитектура безопасности».

По его словам, рекрутинговая кампания и мобилизационные мероприятия в РФ продолжаются непрерывно с начала полномасштабного вторжения и не прекращаются до сих пор.

«Рекрутинговая работа, мобилизационные мероприятия в РФ не останавливались весь период полномасштабного вторжения и сейчас продолжаются. Вместе с попытками привлекать иностранных наемников Россия также пробует наращивать работу в этом направлении», — сказал Юсов.

Он отметил, что необходимость привлечения новых людей связана прежде всего с необходимостью компенсировать потери на фронте.

«Для чего им новые люди — это логично, потери надо компенсировать. Масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя», — пояснил представитель ГУР.

По словам Юсова, для российского диктатора Владимира Путина и оккупационной армии кадровый вопрос становится все более серьезным вызовом.

«Безусловно, для Путина и оккупационной армии это дополнительные вызовы, и они ищут решение этой проблемы. Уже недостаточно только мобилизовать условно „штрафников“ и „алиментщиков“. Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры», — добавил он.

