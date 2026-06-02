Иран настаивает на заключении временной сделки с США, которая позволила бы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая самые чувствительные вопросы ядерной программы. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства и аналитиков, Тегеран продвигает идею ограниченной промежуточной договоренности с Вашингтоном. Ее целью является получение экономической передышки на фоне санкций, военного давления и ухудшения внутренней ситуации.

Три иранских источника, приближенные к лицам, принимающим решения, отметили, что такая стратегия соответствует традиционному подходу Исламской Республики: избегать необратимых уступок, выигрывать время и сохранять пространство для дальнейших переговоров.

После нескольких месяцев конфликта на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ормузского пролива Тегеран оказался под усиленным экономическим давлением.

Иранские власти рассматривают промежуточное соглашение как способ получить доступ к части замороженных средств, смягчить ограничения на экспорт нефти и ослабить риски для внутренней стабильности.

По словам источников, Тегеран также стремится к прекращению боевых действий на региональных направлениях и постепенному восстановлению экономической активности без необходимости идти на принципиальные уступки по ядерной программе.

По информации Reuters, возможный меморандум о взаимопонимании будет предусматривать временное ослабление отдельных ограничений и постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив.

В то же время сложные вопросы могут остаться за пределами соглашения. Речь идет о масштабах обогащения урана, имеющихся запасах высокообогащенного материала и будущих ядерных мощностях Ирана.

Аналитики считают, что для Тегерана главным приоритетом сейчас является не столько военная ситуация, сколько состояние экономики и риск дальнейшего ухудшения социальной обстановки.

«Иранские лидеры понимают, что время не обязательно на их стороне... их расчеты, кажется, заключаются в том, что диалог, даже ограниченный, является лучшим вариантом, чем вступление в бесконечный период экономического истощения и неопределенности», — пояснил Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Напомним, Иран заморозил переговоры с США из-за действий Израиля.