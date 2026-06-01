В Бухаресте требуют, чтобы РФ била по Украине, не затрагивая Румынию

Россия должна быть уверена, что румынские граждане не пострадают в результате её ударов по Украине. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в интервью ВВС.

По его словам, за последние два года в Румынии было зафиксировано «около 20 или 30 случаев с дронами». Ранее беспилотники не были оснащены взрывчаткой, но месяц назад в стране обнаружили дрон с взрывным зарядом, который не сдетонировал.

«Теперь это представляет реальную опасность для граждан Румынии. Когда россияне наносят удары по городам на другом берегу Дуная, они должны быть уверены, что их действия не угрожают румынским гражданам. Так что это предупреждение российской стороне. Мы надеемся, что этого будет достаточно. Если нет — у нас есть и другие меры воздействия», — заявил президент страны.

Как известно, в ночь на 29 мая во время российской атаки на Украину дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац. Пострадали двое людей. Позже техническая экспертиза подтвердила, что беспилотник был российского происхождения.