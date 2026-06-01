Дональд Трамп официально расширил список государств, которым он угрожает военной расправой. Оман стал пятнадцатой страной в перечне потенциальных или реальных целей американского президента. Об этом сообщает CNN.
Аналитики подсчитали впечатляющую статистику: каждое тринадцатое государство на всей планете было под угрозой лидера США тем или иным образом. Грубо говоря, Трамп угрожал каждому одиннадцатому жителю Земли.
Трамп рассыпается в злых высказываниях в адрес стран на четырех континентах. Его словесная или реальная активность охватывает Африку, Азию и обе Америки. Он даже технически угрожал Дании, когда речь зашла о территории Гренландии.
В этот срок США уже нанесли удары в семи странах. Армия США атаковала объекты в Иране и Ираке. Под огнем оказались Нигерия, Сомали и Сирия. Венесуэла и Йемен также в списке активных операций.
Кроме реальных атак, существуют пока устные угрозы. Список стран, где Трамп не исключает применения силы:
— Канада;
— Колумбия;
— Куба;
— Мексика;
— Панама;
— Дания;
— Оман.
Не все эти случаи одинаковы. Некоторые удары направлены против террористов, а другие угрозы касаются целых правительств. Часто президент просто отказывается исключать возможность нападения, что держит мир в напряжении.
Несмотря на неадекватность подобных заявлений, эксперты называют такую стратегию «теорией сумасшедшего». Трамп хочет казаться непредсказуемым и верит в силу страха. По его мнению, это заставляет противников подчиняться.
Позиция Вашингтона стала чрезвычайно воинственной. Отдельно выделяются пять потенциальных целей для расширения США. Трамп рассматривает эти территории как возможное дополнение к стране:
— Канада;
— Куба;
— Гренландия;
— Панама (в частности стратегический канал);
— Венесуэла.
Трамп стремится контролировать ключевые точки планеты. Он не хочет, чтобы кто-то другой владел стратегическими путями, например Ормузский пролив, — подытоживается в материале.
На днях американский президент публично заявил, что не против называться «тираном-диктатором». Трамп откровенно сказал, что такие обвинения его вообще не беспокоят, ведь «лучше быть гениальным диктатором, чем тупым».