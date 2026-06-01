Дональд Трамп официально расширил список государств, которым он угрожает военной расправой. Оман стал пятнадцатой страной в перечне потенциальных или реальных целей американского президента. Об этом сообщает CNN.

Аналитики подсчитали впечатляющую статистику: каждое тринадцатое государство на всей планете было под угрозой лидера США тем или иным образом. Грубо говоря, Трамп угрожал каждому одиннадцатому жителю Земли.

Трамп рассыпается в злых высказываниях в адрес стран на четырех континентах. Его словесная или реальная активность охватывает Африку, Азию и обе Америки. Он даже технически угрожал Дании, когда речь зашла о территории Гренландии.

В этот срок США уже нанесли удары в семи странах. Армия США атаковала объекты в Иране и Ираке. Под огнем оказались Нигерия, Сомали и Сирия. Венесуэла и Йемен также в списке активных операций.

Кроме реальных атак, существуют пока устные угрозы. Список стран, где Трамп не исключает применения силы:

— Канада;

— Колумбия;

— Куба;

— Мексика;

— Панама;

— Дания;

— Оман.

Не все эти случаи одинаковы. Некоторые удары направлены против террористов, а другие угрозы касаются целых правительств. Часто президент просто отказывается исключать возможность нападения, что держит мир в напряжении.

Несмотря на неадекватность подобных заявлений, эксперты называют такую стратегию «теорией сумасшедшего». Трамп хочет казаться непредсказуемым и верит в силу страха. По его мнению, это заставляет противников подчиняться.

Позиция Вашингтона стала чрезвычайно воинственной. Отдельно выделяются пять потенциальных целей для расширения США. Трамп рассматривает эти территории как возможное дополнение к стране:

— Канада;

— Куба;

— Гренландия;

— Панама (в частности стратегический канал);

— Венесуэла.

Трамп стремится контролировать ключевые точки планеты. Он не хочет, чтобы кто-то другой владел стратегическими путями, например Ормузский пролив, — подытоживается в материале.

На днях американский президент публично заявил, что не против называться «тираном-диктатором». Трамп откровенно сказал, что такие обвинения его вообще не беспокоят, ведь «лучше быть гениальным диктатором, чем тупым».