В МВД рассказали, стоит ли киевлянам уезжать из города из-за российских угроз

Жители столицы вряд ли будут уезжать из Киева, если не уехали несколько месяцев назад после тяжелой зимы. Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сказал журналистам, сообщает издание «Новини.Live».

В частности, у главы МВД спросили, стоит ли киевлянам эвакуироваться из столицы.

«Это мы, пожалуй, уже перефразируем фразу, которая была сказана полгода назад. Если киевляне не уехали несколько месяцев назад, то, пожалуй, не уедут и сейчас», — ответил Клименко.

Напомним, 25 мая в Министерстве иностранных дел РФ анонсировали «системные удары» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.