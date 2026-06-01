Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине предлагают отбирать квартиры за долги без суда, — СМИ

В Украине предлагают отбирать квартиры за долги без суда, — СМИ

Александр Панько
01.06.26 13:27
270
В Украине предлагают отбирать квартиры за долги без суда, — СМИ

Банковские ассоциации предлагают упростить процедуру взыскания задолженности и частично отменить мораторий на конфискацию квартир за долги по ипотечному кредиту. Соответствующие предложения они подали в Верховную Раду и НБУ, сообщает liga.net.

Издание поясняет, что действующее законодательство запрещает конфискацию залоговой недвижимости за долги. Также ограничивается возможность выселения из жилья, приобретенного в кредит. Ассоциации предлагают снять этот запрет для безопасных регионов. Кроме того, банкиры предлагают вернуть штрафы и изменить правила начисления процентов по долгам, поскольку, по их мнению, нынешняя практика делает кредиты для недобросовестных заемщиков фактически бесплатными.

Также предлагается ускорить взыскание задолженности по кредитам. Сейчас, чтобы вернуть даже незначительную сумму по потребительскому кредиту, кредитору приходится обращаться в суд. Вместо этого банкиры предлагают взыскивать небольшие долги на основании исполнительной надписи нотариуса. Также ассоциации хотят вновь разрешить третейским судам (негосударственным органам для разрешения споров) рассматривать вопросы потребительских кредитов, чтобы разгрузить государственную судебную систему. Пока что все споры проходят через государственные суды, которые завалены делами.

Банкиры добавляют, что процедуру взыскания предлагают упростить для бесспорных ситуаций.

«Это не должно стать инструментом давления на людей, которые действительно пострадали от войны или потеряли имущество. Механизмы защиты для таких категорий граждан должны быть сохранены», — уверяют в пресс-службе Ощадбанка.

Банкиры мотивируют свои предложения тем, что нынешняя система наказывает честных людей и поощряет тех, кто уклоняется от обязательств.

«Сегодня в Украине невыгодно платить кредит вовремя. Заемщик может годами не платить — и в конце концов погасить долг без каких-либо процентов и санкций», — объясняет президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Представители ассоциаций добавляют, что одобрение изменений позволит банкам выдавать ипотечные кредиты без участия государства.

«Собственная же рыночная ипотека банков полностью заблокирована из-за военных мораториев и юридических рисков, хотя ресурс для нее огромный: по официальной статистике Национального банка Украины, профицит ликвидности в системе стабильно превышает сотни миллиардов гривен», — отмечается в материале.

Впрочем, представители финансового сектора признают, что шансы на прохождение таких изменений через парламент крайне малы.

За кулисами финансового рынка предложения ассоциаций вызывают критику. Эти инициативы называют попыткой создать абсолютную законодательную монополию кредиторов, которая полностью нивелирует права заемщиков.

«У государства просят право начислять проценты и штрафные санкции по проблемным кредитам во время их судебного обжалования, массово изымать ипотечное жилье и взыскивать долги фактически в течение суток с помощью нотариусов в обход классического судебного контроля», — объясняет адвокат Игорь Быков.

Он считает, что финансовая ситуация позволяет банкам обойтись без введения таких жестких мер.

Тэги: Украина, квартира, долги

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
01.06.26 16:49

В Бухаресте требуют, чтобы РФ била по Украине, не затрагивая Румынию

01.06.26 16:29

Власти Норвегии подумывают о том, чтобы отказаться от идеи членства в ЕС

01.06.26 16:10

В NASA рассказали, как собираются осваивать Луну

01.06.26 15:37

Трамп угрожает каждому одиннадцатому жителю планеты, — CNN

01.06.26 15:21

Эксперты небесной канцелярии подвели синоптические итоги мая в Киеве

01.06.26 14:45

Учёные создали систему опреснения морской воды без отходов

01.06.26 14:16

В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП с грузовиком

01.06.26 14:04

В Молдове сделали резонансное заявление по поводу объединения с Румынией

01.06.26 13:42

В МВД рассказали, стоит ли киевлянам уезжать из города из-за российских угроз

01.06.26 10:40

Зеленский увидел «окно» для переговоров с Россией

01.06.26 10:26

ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов за сутки. Сводка за 1 июня

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

28.05.26 14:41

Евросоюз будет требовать ограничения для армии РФ на переговорах о мире, — Каллас

28.05.26 12:43

Зеленский анонсировал новые дальнобойные операции

28.05.26 10:27

Зеленский заявил о подготовке России к новой мобилизации

28.05.26 09:49

В МИД отреагировали на информацию о том, что посольство США покинуло Киев

28.05.26 09:14

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 28 мая

27.05.26 12:47

Украина назвала варианты локального перемирия с Россией

27.05.26 11:49

Количество участников Чешской инициативы для Украины сократилось вдвое

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

29.05.26 00:02

Генсек ООН бьет тревогу из-за войны в Украине

26.05.26 11:14

Украинцам в Чехии решили урезать часть льгот

29.05.26 13:53

Нетаньяху сделал жесткое заявление по поводу Сектора Газа

29.05.26 16:08

Фицо продолжает дерзить Украине

29.05.26 09:58

Россия сообщила в ООН, сколько еще собирается воевать против Украины

27.05.26 00:15

Стало известно, как изменился рынок перевозок в Украине

29.05.26 16:27

США почистили российский санкционный список от мертвых душ

29.05.26 14:15

Николас Кейдж: легендарный актер озадачил своих поклонников

26.05.26 10:12

Калибрахоа, сурфиния и петуния: в чем разница

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди