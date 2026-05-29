Проблемы с электричеством в Украине сохраняются – ситуация на 29 мая

На утро пятницы, 29 мая, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Там сообщили: «В результате российских ударов дронов и артиллерии были новые отключения в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы».

Добавляется при этом, что из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) были полностью или частично обесточены около 20 населенных пунктов в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных линий.

Отмечается также, что потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня по состоянию на 9-30 утра оно было на том же уровне, что и в четверг.

Украинцев просят перенести активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций с 11-00 до 15-00. Не следует включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы с 18-00 до 22-00.

Ранее мы писали, что налет России привел к массовым отключениям электричества в Украине.