В Уэльсе зафиксирован масштабный мор акул и других морских животных

В Уэльсе забили тревогу. На местных пляжах выявили сотни мертвых акул и других морских животных.

Экологи считают, что они могли погибнуть после сброса прилова рыболовецкими судами или потери части улова.

Уточняется, что трупы находили на пляжах Пембри, Сандерсфут в Пембрукшире.

При этом в природоохранном ведомстве Уэльса Natural Resources Wales уверяют, что признаков загрязнения окружающей среды не обнаружено. Эксперты осмотрели пляжи, но к моменту проверки большую часть животных уже смыло обратно в море.

