Путин сделал страшный прогноз по поводу развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин взялся предсказывать будущее. Оценил, чем угрожает развитие искусственного интеллекта.

Политик предрек: «Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишатся работы или будут вынуждены поменять род деятельности».

При этом российский лидер не исключил исчезновение целых профессий из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум.

По его словам, в первую очередь искусственный интеллект заменит низкоквалифицированных работников.

Резюмируется, что данный процесс необратим и неизбежен, и он уже происходит.

