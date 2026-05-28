Россия тормозит процесс обмена пленными

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец сделал резонансное заявление. По его словам, Россия затягивает процесс обмена пленными с Украиной, невзирая на достигнутые договоренности.

Омбудсмен сказал: «Украина, со своей стороны, заблаговременно выполняет все необходимые шаги и готова к быстрому проведению обменов. На этом фоне возникает вопрос эффективности международных институтов, которые до сих пор не обеспечивают реальной защиты украинцев в плену».

Также добавляется, что вв процессе обменов есть четкие приоритеты.

Это, по его словам, прежде всего – возвращение тяжелораненых и тяжелобольных, второй приоритет – кто дольше всех в плену, должен возвращаться быстрее.

Указывается: «Мы постоянно настаиваем на гуманитарной и логической последовательности формирования списков. В то же время Россия действует по другой логике – применяет избирательность, постоянно играя на эмоциях и превращая процесс обменов в инструмент давления и манипуляций».

