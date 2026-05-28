Новости > В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

Агата Кловская
28.05.26 15:24
207
В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сделала резонансное заявление. По ее словам, следует снизить возраст, с которого несовершеннолетние могут начать подрабатывать, до 12 лет.

Она сказала: «Еще одна тема – подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все».

Уверяется: «Московские подростки хотят быть занятыми и получить копеечку, хоть и не на весь летний сезон, но пока предоставить такую возможность всем желающим не получается».

Стоит отметить, что сегодня, согласно федеральному законодательству страны, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования, а с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях.

Ранее в ЕС призвали к новым санкциям против России.

