В России хотят отправлять детей работать уже с 12 лет

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сделала резонансное заявление. По ее словам, следует снизить возраст, с которого несовершеннолетние могут начать подрабатывать, до 12 лет.

Она сказала: «Еще одна тема – подростковая занятость, ее надо разбить на несколько треков. Во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все».

Уверяется: «Московские подростки хотят быть занятыми и получить копеечку, хоть и не на весь летний сезон, но пока предоставить такую возможность всем желающим не получается».

Стоит отметить, что сегодня, согласно федеральному законодательству страны, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования, а с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях.

